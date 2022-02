Heidelberg: Verkehrsunfall mit drei Verletzten; Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000.- Euro ist

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr

auf der Dossenheimer Landstraße, unmittelbar vor der Einmündung

Fritz-Frey-Straße, ereignete.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll eine 27-jährige Smart-Fahrerin

zunächst auf einen vor ihr abbremsenden Ford-Fahrer aufgefahren sein und diesen

auf einen davorstehenden Mercedes geschoben haben.

Die 27-Jährige sowie der Fahrer-Fahrer und die Beifahrerin im Mercedes wurden

mit Rettungswagen zur Untersuchung in verschiedene Kliniken gebracht. Der Smart

musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme entwickelte sich ein enormer Rückstau, der sich bis

weit in die Steubenstraße und die Berliner Straße auswirkte.

Ebenso war der Schienenverkehr in Richtung Dossenheim erheblich blockiert.

Kurz nach 15 Uhr war die Straße wieder frei. Der Verkehr wurde bis dahin von

Polizeibeamten geregelt.

Da der zuvor beschriebene Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt ist, werden

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, gebeten, sich mit den

Unfallexperten der Heidelberger Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-4111 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Kirchheim: Autoaufbruchserie im Stadtteil Kirchheim; Zeugen gesucht

(ots) – Bislang 20 Autoaufbrüche registrierte das Polizeirevier HD-Süd in der

Nacht zum Freitag im Stadtteil Kirchheim.

Der oder die Täter schlugen in allen Fällen Dreiecksscheiben der Fahrzeuge ein

und entwendeten aus ihnen persönliche Gegenstände, Sonnenbrillen, Musikboxen und

Geldbeutel, in denen sich auch Scheckkarten befanden.

Der Schwerpunkt der Aufbrüche lag in der Bürgerstraße, der Hardtstraße, der

Hegenichstraße und der Oberdorfstraße.

Der Gesamtschaden liegt nach bisherigen Schätzungen bei über 10.000.- Euro.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fahrzeuge in Kirchheim

aufgebrochen wurden, die Eigentümer sie jedoch noch nicht festgestellt oder noch

nicht der Polizei gemeldet haben.

Weitere Geschädigte, aber auch Zeugen, die Hinweise zur Aufbruchserie geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu

melden.

Heidelberg-Bergheim: 29-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Bereits am Donnerstag, 17.02.2022, wurde im

Stadtteil Bergheim ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall

leicht verletzt. Der Mann war kurz vor sechs Uhr mit dem Scooter auf dem Gehweg

der Mittermaierstraße in Richtung Neuenheim unterwegs. An der Kreuzung zur

Bergheimer Straße querte er die Fahrbahn der Bergheimer Straße bei Grünlicht.

Dabei übersah ihn jedoch ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer, der an

der Kreuzung nach rechts in die Bergheimer Straße einbiegen wollte. Beim

folgenden Zusammenstoß stürzte der Scooter-Fahrer auf die Fahrbahn und zog sich

leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer erkundigte sich zunächst nach

dem Wohlbefinden des Verletzten, war dann aber, während dieser den Roller zur

Seite stellte, einfach fortgefahren.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Pkw, älteren Baujahrs,

vermutlich der Marke Seat gehandelt haben. Der Fahrer des Wagens wird wie folgt

beschrieben:

Ca. 60 Jahre alt

Grauer Dreitagebart

Helle, rundliche Brille

Trug eine Jacke, wie sie üblicherweise von Mitarbeitern von

Sicherheitsdiensten getragen wird.

Sicherheitsdiensten getragen wird. In der Heckscheibe des Fahrzeugs war ein Schild mit der

Aufschrift „Security“ zu sehen

Nach Angaben des Geschädigten soll der Unfall von einer unbekannten weiblichen

Zeugin beobachtet worden sein. Diese Zeugin sowie weitere Zeugen, die auf den

Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen

Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Handy im Café entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr entwendete ein

bisher unbekannter Täter das Mobiltelefon einer 19-jährigen Frau in einem Café

in der Friedrich-Ebert-Anlage in Heidelberg. Weitere Ermittlungen ergaben, dass

der Unbekannte auch für einen Handydiebstahl in einem Karlsruher Restaurant in

der Blücherstraße verantwortlich sein dürfte. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem

Diebstahl führten nicht zum Auffinden des Täters. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte führt die Ermittlungen nun wegen Diebstahls fort. Der

Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, weiße Jacke, weiße Mütze,

dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe, dünn, ca. 30-40 Jahre alt. Zeugen, welche

Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Unbekanntes Trio stiehlt Fahrräder – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen kurz vor 1 Uhr entwendeten

drei bisher unbekannte Täter insgesamt drei Fahrräder in der Berliner Straße auf

Höhe eines Einkaufszentrums. Durch einen Zeugen wurde ein Täter dabei

beobachtet, wie er versuchte, ein Schloss an einem Fahrrad abzureißen. Dies

misslang dem Verdächtigen. Bei einem anderen Fahrrad hatte der Mann schließlich

Erfolg. Im Anschluss danach begab sich der Mann zu zwei anderen Verdächtigen,

welche nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls für zwei Fahrraddiebstähle in

Frage kommen dürften. Die Personen flüchteten in Richtung Blumenthalstraße.

Einer der Verdächtigen wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, schwarzes,

lockiges Haar, trug eine weiße Mütze und einen schwarz-weißen Pullover sowie

eine dunkle Hose. Die beiden Mittäter waren dunkel gekleidet. Alle Personen

dürften ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, welche Hinweise auf das

unbekannte Trio haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord

unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Glückliche Fügung verhindert Betrug durch „Schockanruf“

Heidelberg (ots) – Für einen 76-jährigen Heidelberger ist ein Betrugsversuch am

Donnerstagnachmittag noch einmal gut ausgegangen.

Wie rund 25 andere Heidelberger auch, wurde der 76-Jährige am Donnerstag von

Unbekannten angerufen und damit konfrontiert, dass dessen Sohn einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht hätte und zur Vermeidung einer Haft die Zahlung einer

Kaution fällig wäre.

Der „geschockte“ Senior hatte schnell 20.000.- Euro parat, um sie zu übergeben.

In seiner Aufgeregtheit, beendete er jedoch versehentlich das Telefonat mit dem

vermeintlichen Polizeibeamten. Auch Rückrufe seinerseits gingen ins Leere.

Sich nicht anders zu helfen wissend, fuhr der Mann zum Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, um das Geld zu übergeben. Die Erleichterung des Mannes war

deutlich zu spüren, als er erfuhr, dass er nur durch eine glückliche Fügung

davon verschont blieb, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Der Sohn des Mannes holte seinen Vater bei der Polizei ab. Müßig zu erwähnen,

dass dieser selbstverständlich keinen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Im Übrigen gingen die Telefonbetrüger am Donnerstagnachmittag bei allen anderen

Anrufen in Heidelberg nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus. Alle Angerufenen

erkannten die Betrugsmasche sofort und legten auf.

Trotz der glücklichen Fügung für den 76-Jährigen verdeutlicht die Angelegenheit

einmal mehr, wie wichtig enge Kontakte zu den Angehörigen -Kindern oder Enkeln-

sind. Bevor Geldbeträge an fremde Menschen übergeben oder überwiesen werden,

sollte man sich die Zeit nehmen, die Angaben des Angerufenen zu überprüfen und

die jeweilige Person unter der lange bekannten Telefonnummer -nicht die vom

unbekannten Anrufer genannte Telefonnummer- anzurufen, um sich den Sachverhalt

bestätigen zu lassen.

Dabei sollte man sich auch nicht von dem Anrufer unter Druck setzen lassen.

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erneut, folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine DeMannheimtails zu Ihren familiären und

finanziellen Verhältnissen preis.

finanziellen Verhältnissen preis. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!