Einbruch in Jugendzentrum,

Neu-Anspach, Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, 24.02.2022, gg. 22.15 Uhr bis 25.02.2022, 07.00 Uhr (pa)In Neu-Anspach kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Jugendzentrums. Unbekannte brachen über Nacht ein Kellerfenster der in der Anspacher Gustav-Heinemann-Straße gelegenen Einrichtung auf und entwendeten einen Fernseher sowie eine „Playstation 4“-Spielekonsole. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Werkzeug aus Garage gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, Pfingstweidstraße, 23.02.2022, 18.00 Uhr bis 24.02.2022, 12.00 Uhr (pa)Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro entwendeten Diebe von Mittwoch auf Donnerstag in Friedrichsdorf Köppern. Zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmittag begaben sich die bislang unbekannten Täter in der Pfingstweidstraße in eine unverschlossene Garage. Aus dieser stahlen sie zwei Akku-Bohrschrauber sowie einen Winkelschleifer der Marke „Makita“. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Ford aufgebrochen und durchwühlt,

Oberursel, Oberstedten, Niederstedter Straße, 23.02.2022, 16.00 Uhr bis 24.02.2022, 12.30 Uhr (pa)In Oberursel Oberstedten wurde von Mittwoch auf Donnerstag ein Ford Fiesta von Dieben aufgebrochen. Der Fahrer des Kleinwagens hatte das Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Niederstedter Straße abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Wagen am Donnerstagmittag musste er feststellen, dass jemand zwei Seitenscheiben eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt hatte. Gestohlen, wurde augenscheinlich nichts. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Brand von Gartenhütte,

Friedrichsdorf, Seulberg, Lohgrundweg, 24.02.2022, gg. 18.40 Uhr (pa)Am Donnerstagabend entstand bei einem Brand einer Gartenhütte in Friedrichsdorf Seulberg ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Das Brandgeschehen ereignete sich gegen 18.40 Uhr im Bereich eines Kleingartens im Lohgrundweg. Ein Teil der dortigen Gartenhütte stand in Flammen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit unklar, eine vorsätzliche Verursachung kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Umstürzender Baum verursacht Verkehrsunfall

L 3041, zw. Friedrichsdorf und Wehrheim (Gemarkung Friedrichsdorf), Donnerstag, 24.02.2022, 20:00 Uhr (fj) Am Donnerstagabend kam es auf der L 3041 zwischen Friedrichsdorf und Wehrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem umgestürzten Baum. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes CLK war gegen 20.00 Uhr auf der durch einen Waldabschnitt verlaufenden Landesstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete und stürmte es. Unmittelbar vor dem Pkw stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Dem Fahrzeugführer gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, sodass sein Fahrzeug mit dem auf der Fahrbahn liegenden Baum kollidierte. Am Fahrzeug entstanden etwa 4.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Autofahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt, L 3276, zw. Niederreifenberg und L 3023 (Gemarkung Schmitten) Donnerstag, 24.02.2022, gg. 20:00 Uhr

(fj)Am Donnerstagabend kam es auf der L 3276 bei winterlichen Witterungsverhältnissen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 26- Jähriger aus Sulzbach war mit seinem BMW der 3er-Reihe auf der Landesstraße zwischen Niederreifenberg und der L 3023 unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der 51-jährige Polo-Fahrer aus Schmitten wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Burgholzhausen, Rodheimer Str.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.