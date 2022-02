Frankfurt-Flughafen: Störaktionen verhindert

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Freitag, den 25. Februar 2022, kontrollierten

Polizeibeamte im Bereich des Frankfurter Flughafens mehrere Personen, die

mutmaßlich beabsichtigten, im Bereich der Landebahn Nordwest Luftballons in die

Höhe steigen zu lassen. Die Störaktionen konnten jedoch von der Polizei

unterbunden werden.

Gegen 07:45 Uhr stellten Einsatzkräfte im Bereich „Am Südpark“ zwei Männer und

eine Frau fest, die ein Bündel mit gasgefüllten Luftballons mit sich führten.

Die Polizeibeamten führten umgehend eine Kontrolle durch, um ein Steigenlassen

der Ballons im Nahbereich der Landebahn zu unterbinden und somit eine Gefährdung

des Luftverkehrs zu verhindern. In der Folge wurden die Ballons unbrauchbar

gemacht. Darüber hinaus stellten die Beamten ein Klettergeschirr sicher. Die

drei Personen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort

entlassen. Sie erhielten für den Flughafenbereich einen Platzverweis. Es kam zu

keinen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.

Am Nachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen mit mehreren Personen besetzten

Transporter, der auf der B43 in Fahrtrichtung Flughafen unterwegs war. Die

Beamten nahmen fünf Personen vorläufig fest. In dem angehaltenen Fahrzeug

konnten Luftballons, ein Bolzenschneider, eine Leiter sowie ein vorbereitetes

Bekennerschreiben aufgefunden werden. Die folglich sichergestellten Beweismittel

lassen vermuten, dass eine weitere Aktion am Flughafen vorgesehen war, die durch

das konsequente Einschreiten der Polizei verhindert werden konnte. Unter den

Festgenommenen befanden sich zudem die drei Personen, welche bereits zuvor einen

Platzverweis für den Flughafenbereich erhalten hatten. Für die Durchführung der

weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten die Beamten alle Personen auf ein

Polizeirevier. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der

versuchten Nötigung wurde eingeleitet.

Frankfurt-Sachsenhausen: Geldübergabe nach Schockanruf im letzten Moment verhindert

Frankfurt (ots) – (ne) Gestern Mittag um 12:30 Uhr wurde ein 87-Jähriger aus

Sachsenhausen Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die anschließende Übergabe

der Wertsachen konnte verhindert werden. Eine Tatverdächtige wurde vorübergehend

festgenommen.

Die Tochter des 87-jährigen Seniors war angeblich in einen Unfall verwickelt und

nun müsse eine Kaution zur Abwendung weiterer Maßnahmen gegen die Tochter

entrichtet werden. So lautete der Vorwand, den unbekannte Schockanrufer dem

87-Jährigen am Telefon vortrugen. Der glaubte den Sachverhalt zunächst und

sammelte Bargeld sowie wertvolle Uhren (Gesamtwert: über 100.000 Euro) zusammen,

um dies als Kaution einer Abholerin an der Haustür zu übergeben. Der Sohn des

Opfers erschien zufällig und rechtzeitig am Haus seines Vaters und erkannte

sofort den Betrug. Als die Abholerin, ein 14-jähriges Mädchen vor Ort erschien,

bemerkte sie, dass der Plan nicht aufgeht und verschwand eilig wieder. Hierbei

stieg sie in ein Taxi und fuhr davon. Die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen nach der Tatverdächtigen waren erfolgreich: An der

Straßenbahnhaltestelle Güterplatz wurde die 14-Jährige festgenommen. Die hatte

nach ihrer Taxifahrt das „Fluchtfahrzeug“ gewechselt und war in die Straßenbahn

der Linie 21 gestiegen.

Die 14-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten

übergeben.

Frankfurt-Bockenheim: Verwirrter Mann mit Softair-Waffe festgenommen

Frankfurt (ots) – (ne) Ein offensichtlich verwirrter Mann ist gestern Abend von

der Polizei in der Frauenlobstraße festgenommen worden. Er hatte eine

Softair-Pistole bei sich.

Der 27-jährige Mann hielt sich gegen 22:00 Uhr in einem Hauseingang in der

Frauenlobstraße auf. Hier hantierte an dem Briefkasten herum und klingelte

ständig an der Haustür. Der Bewohner rief die Polizei, die den Mann dann vor Ort

antraf. Auf Ansprache zeigte der 27-Jährige plötzlich eine Pistole vor. Die

Waffe sah täuschend echt aus, so dass die Beamten entsprechend reagierten und

den Mann unter Androhung eines Schusswaffengebrauchs aufforderten, seine Pistole

abzulegen. Der Mann folgte letztlich den Anweisungen. Er legte die Waffe ab und

konnte anschließend festgenommen werden. Da der 27-Jährige einen verwirrten

Eindruck machte und von Angstzuständen sprach, verbrachten ihn die Beamten in

eine psychiatrische Klinik.

Wie sich herausstellte, war die Pistole „nur“ eine Softair-Waffe. Darüber hinaus

führte der 27-Jährige noch ein Einhandmesser mit sich. Die Polizei stellte die

Gegenstände sicher und leitete u. a. ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

und Verletzung des Briefgeheimnisses sowie wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz ein.

Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 22-jähriger Fußgänger stand am Sonntag, den 20.

Februar 2022, gegen 02.35 Uhr, an der Kreuzung Eschersheimer

Landstraße/Eschenheimer Anlage an der Fußgängerampel.

Als die Anlage für ihn Grünlicht zeigte, wollte er die Straße überqueren. Es

näherte sich nun ein Auto und erfasste ihn. Der junge Mann ging zu Boden und

erlitt Schnittverletzungen an Armen und Beinen. Das Fahrzeug entfernte sich ohne

anzuhalten vom Unfallort.

Die Polizei Frankfurt sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die hierzu

sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Westend: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 41-jähriger Geschädigter erschien am Morgen des 24.

Februar 2022 auf der Wache des 4. Polizeirevieres. Er gab an, kurz zuvor, gegen

05.00 Uhr, mit seinem Fahrrad aus der B-Ebene der Haltestelle Taunusanlage

gekommen zu sein.

Auf der Straße sei er zwei Männern begegnet, die ihn unvermittelt angegriffen

und zu Boden gebracht hätten. Sie zogen ihm die Jacke über den Kopf und schlugen

und traten weiter auf ihn ein. Schließlich durchsuchten sie ihn und entwendeten

sein Handy, 120 EUR Bargeld, eine Ausweiskopie, Schlüssel und eine Halskette.

Die Schadenshöhe beziffert sich auf etwa 250 EUR.

Der 41-Jährige erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde, wurde in einem

Rettungswagen erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Täterbeschreibung:

Täter: Dicke Gestalt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, etwa

180 cm groß, mit schwarzen, gelockten Haaren. Täter: Größer als Täter 1, muskulös, schwarze, kurze Haare und

Dreitagebart. Trug eine Wollmütze.

Frankfurt-Niederrad: Streit um Parkplatz

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen 17.20 Uhr,

kam es in der Bruchfeldstraße, in Höhe der Hausnummer 31, zu einem Streit um

einen Parkplatz, der in eine Schlägerei ausartete.

Auf der einen Seite waren daran zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren

beteiligt, auf der anderen Seite zwei Männer im Alter von 42 und 48 Jahren.

Durch die jüngeren Männer wurde auch eine Eisenstange eingesetzt und mit Füßen

und Fäusten ausgeteilt. Da sich auch die anderen Beteiligten wehrten, waren am

Ende der Auseinandersetzung drei Verletzte zu zählen.

Das 10. Polizeirevier bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verlauf

dieser Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer

069/755-11000 zu melden.

Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen 07.25 Uhr,

war der 54-jährige Lenker eines Mercedes-Sattelzuges mit seinem Fahrzeug

unterwegs auf der BAB 5, in Fahrtrichtung Darmstadt.

Unmittelbar nachdem er das Bad Homburger Kreuz passiert hatte, kam er,

vermutlich verursacht durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung, von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In Schrittgeschwindigkeit rollte

der Mercedes-Lkw auf dem Standstreifen weiter, wo er erneut die Leitplanke

touchierte. Nachdem das Fahrzeug noch weitere 400 Meter auf dem Standstreifen

zurückgelegt hatte, kam es von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden

Grünstreifen und kam erst in der dortigen Böschung zum Stillstand.

Der 54-jährige Fahrer musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er

stationär aufgenommen wurde. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe

von etwa 10.000 EUR. Die Bergung durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich

schwierig. Es mussten zunächst drei der vier Fahrstreifen gesperrt werden. Diese

konnten sukzessive bis gegen 12.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der durch den

Unfall und die hierdurch bedingten Bergungsarbeiten verursachte Rückstau bildete

eine Länge von etwa 5,5 Kilometern.