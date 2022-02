Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rockenberg: Nach Übergriff auf 16-Jährige – Polizei sucht Zeugen!

Nachdem am späten Montagnachmittag am Sportplatz in Rockenberg eine 16-jährige Jugendliche von einem Bekannten unsittlich berührt worden sein soll, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Was war passiert?

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die junge Frau am 21.02.2022 mit einem 21-jährigen Bekannten getroffen. Mit dem PKW war man zusammen zum Sportplatz-Parkplatz gefahren. Dort soll der Beschuldigte die Geschädigte gegen ihren Willen dann unsittlich berührt haben. Als die 16-Jährige das Fahrzeug gegen 16.40 Uhr verlässt, soll der 21-jährige ihr hinterhergelaufen sein und versucht haben, sie wieder in Richtung Auto zu ziehen.

Erst als ein zufällig vorbeikommendes, weißes Auto hält soll er von ihr abgelassen haben.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei und bittet neben dem Fahrer des weißen PKW auch etwaige weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Durch die Terrassentür

Einbrecher sind zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitag, 8 Uhr in ein Wohngebäude in der Albert-Einstein-Straße eingestiegen und haben mehrere Wohnräume durchsucht. Um sich Zutritt zu verschaffen war zuvor eine Terrassentür aufgehebelt und nicht unerheblich beschädigt worden. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo in Friedberg um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Einbruch in Blumenladen

In der Nacht zu Freitag sind Straftäter in den Blumenladen in der Straße „Hinter der Au“ im Ortsteil Ilbenstadt eingebrochen. Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr hebelten sie eine Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Offenbar wurde dabei nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, tel. 06031/6010.

Münzenberg: Schmuck erbeutet

Aus einem Einfamilienhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße in Gambach haben Einbrecher am vergangenen Donnerstag im Zeitraum von 18 bis 21 Uhr Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Bad Vilbel: Diebe stehlen Elektrogeräte

Diverse Elektrogeräte und Werkzeuge nahmen Diebe zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr aus einer Lagerhalle in der Straße „Am Stock“ im Ortsteil Massenheim. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor offenbar eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.