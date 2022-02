Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag 25.02.2022 gegen 03 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Stuhlbrudergasse auf und gelangte so ins Innere. Dabei ertönte ein akustischer Alarm in der Gaststätte. Laut Zeugenangaben begab sich der Täter daraufhin wieder nach draußen und rannte in Richtung des Domparkplatzes davon. Im Rahmen einer Überprüfung wurde festgestellt, dass im Inneren nichts entwendet oder beschädigt wurde.

Der Täter war mit Jeans, Jeans-Jacke und roter Mütze bekleidet. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu Tat oder Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Alleinunfall mit leichtverletzter PKW-Fahrerin

Speyer (ots) – Eine 29-Jährige befuhr am Freitag 25.02.2022 gegen 01:30 Uhr die Schifferstadter Straße (L 454) stadtauswärts und kam hierbei nach Passieren des Kreisverkehrs ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen die Leitplanke und der Airbag löste aus. Hierdurch trug die 29-Jährige leichte Verletzungen an Arm und Gesicht davon.

Da sie geruchsbedingt austretende Betriebsstoffe vermutete, flüchtete sie sich in einen gegenüberliegenden Graben, wo sie von Passanten wahrgenommen wurde. Die verständigte Polizei erkannte keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit der 29-Jährigen. Diese trug Schmerzen in Arm, Bauch und Bein davon. Sie lehnte eine Verbringung ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst aber ab und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Ihr PKW war aufgrund eines Frontschadens an der Beifahrerseite nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Einhandmesser sichergestellt

Speyer (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten in der Nacht zu Freitag 25.02.2022 um Mitternacht 2 verdächtige Personen in der Ludwigstraße, die möglicherweise Häuser und Geschäfte auskundschaften. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurden beide Personen durchsucht. Dabei wurde bei einem 33-jährigen Speyerer ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt, das er nicht hätte mitführen dürfen.

Weiterhin stellte sich heraus, der 33-Jährige betrunken war und nicht mehr weiter gehen konnte, weswegen sich sein 26-jähriger Freund um ihn kümmerte. Letztlich war auszuschließen, dass die Personen einen Einbruch vorbereiteten. Allerdings wurde aufgrund des Messers ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Vorfahrtsmissachtung mit Folgen für Krankentransport

Speyer (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 um 19:40 Uhr befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Krankentransportfahrzeuges die Diakonissenstraße stadteinwärts und missachtete an der Kreuzung zur Seekatzstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW Honda eines 21-Jährigen. Dieser kollidierte frontal mit der rechten hinteren Seite des Krankentransportfahrzeuges, wodurch der Airbag des Honda auslöste und Schmerzen an Ohr und Schläfe des 21-Jährigen hervorrief.

Darüber hinaus befand sich eine 19-jährige Kollegin der 20-Jährigen zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit einer Patientin im Krankentransportraum und stieß sich währenddessen den Kopf an einer Metallstange. Während die transportierte Patientin unverletzt blieb, musste die 19-Jährige durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 21-jährige Unfallgegner erlitt durch den Airbag Schmerzen an Ohr und Schläfe, musste allerdings nicht sofortmedizinisch versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Gefahrenträchtige Verfolgung nach Beinahe-Zusammenstoß

Speyer (ots) – Am 24.02.2022 gegen 17 Uhr wendete eine 41-jährige Frau aus Speyer ihren PKW auf der Kreuzung Erlenweg/Ruhhecke und fuhr dabei frontal auf den PKW einer 24-Jährigen zu, die laut eigener Angabe ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die 24-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer verfolgten anschließend den PKW der 41-Jährigen und verständigten per Notruf die Polizei, um die Dame einer Kontrolle zuzuführen.

Die 41-Jährige überfuhr eine rote Ampel in der Waldseer Straße und befuhr dann vom Nußbaumweg aus die Kettelerstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, da sie sich nach eigenen Angaben verfolgt fühlte. Im Birkenweg musste die 41-Jährige verkehrsbedingt hinter einem Linienbus anhalten. Hierbei stieg der 23-jährige Beifahrer aus und versuchte die 41-Jährige zur Rede zu stellen.

Diese setzte ihren PKW zurück und gefährdete dabei mutmaßlich den 23-Jährigen, indem sie ihn beinahe anfuhr. Durch die im Birkenweg hinzukommende Polizeistreife wurden bei keiner der Beteiligten Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit festgestellt.

Sie erhoben gegenüber den Polizeibeamten gegenseitige Vorwürfe. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung/gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet.