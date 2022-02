Nächtlicher Einbruch in Restaurant – Kripo erbittet Hinweise

Kassel-Harleshausen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag 25.02.2022 in ein Restaurant in der Wolfhager Straße in Kassel, Ecke Obervellmarer Straße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Täter hatten ein Fenster an der Straßenseite gewaltsam geöffnet und waren so in die Gaststätte eingestiegen, wo sie sich auf die Suche nach Wertsachen begaben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 23:30-02:30 Uhr in der Nacht eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbrecher stehlen 6 Tonnen Kupfer im Wert von 60.000 Euro

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag bei einem Einbruch in ein Firmengelände in der Kasseler Nordstadt rund sechs Tonnen Kupferschrott aus einer Lagerhalle gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung der bestohlenen Entsorgungsfirma auf ca. 60.000 Euro. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen. Insbesondere der Abtransport der Beute, der mit einem Lkw bewältigt worden sein dürfte, könnte Verkehrsteilnehmern auf der B 7 aufgefallen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in das Firmengelände in der Holländischen Straße, direkt an der Stadtgrenze zu Vellmar, zwischen 18:30 Uhr am gestrigen Abend und 1:45 Uhr in der Nacht. Die Täter hatten einen Steuerungskasten an der Zufahrt des Recyclinghofs aufgehebelt und so das Rolltor geöffnet. Anschließend fuhren sie mit ihrem Fahrzeug auf das Gelände und brachen dort gewaltsam zwei Tore einer Lagerhalle auf. Mit dem Gabelstapler der Entsorgungsfirma luden sie mehrere Behälter mit Kupferschrott auf ihr Fahrzeug.

In welche Richtung die Einbrecher flüchteten, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unbekannte brechen sechs Autos im Kasseler Norden auf: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 24.02.2022 im Kasseler Norden mehrere Pkw aufgebrochen und dabei einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet. Sechs betroffene Autobesitzer haben sich am gestrigen Donnerstag bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Aus den Fahrzeugen erbeuteten die Täter vorgefundene Geldbörsen, Fahrzeugpapiere und weitere Gegenstände. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, hatten die Aufbrecher offenbar im Schutz der Dunkelheit agiert. Wann genau in der Nacht die Taten in der Simmershäuser Straße, Schaumbergstraße, Fiedlerstraße, Struthbachweg, Hünfelder Straße und Kirchhainer Straße stattfanden, ist bis dato noch ungeklärt. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie an den Fahrzeugen verschiedener Hersteller jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Autos anschließend nach Wertsachen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Auto-Aufbrüchen werden nun bei der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

