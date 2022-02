Polizei Eschwege

Einbruch in Reparaturwerkstatt – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – In Wanfried sind unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Reparaturwerkstattbetriebs in der Straße “Unter der Tränke” eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und das Inventar und ließen dabei zwei Stihl-Kettensägen im Wert von 2.000 Euro mitgehen. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

17 und 18-Jähriger geraten in Streit und schlagen sich gegenseitig; Polizei ermittelt u.a. wegen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen des Geschehens

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es gestern Nachmittag am Hospitalplatz in Eschwege bei dem dortigen Parkhaus. Gegen 16.15 Uhr gerieten ein 17 und ein 18-Jähriger, beide aus Eschwege, aus noch nicht näher bekannten Gründen in einen Streit, der letztlich in einer wechselseitigen Körperverletzung gipfelte.

Die Beteiligten trugen jeweils leichte Verletzungen u.a. in Form von Schürfwunden davon, die später eine Behandlung im Krankenhaus zur Folge hatten. Da der Ablauf der Auseinandersetzung von den Beteiligten unterschiedlich geschildert wurde, ermittelt die Polizei aktuell gegen beide Personen wegen Körperverletzung. Eine weitere Anzeige wegen Diebstahl bzw. Unterschlagung richtet sich noch gegen den 17-Jährigen, da dieser seinem Kontrahenten im Zusammenhang der Ereignisse zudem ein Messer geklaut oder unterschlagen haben soll.

Um den Ablauf der Geschehnisse weiter klären zu können, bittet die Polizei Eschwege darum, dass sich Zeugen des Vorfalles mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Betrugsversuch per Text-Nachricht auf dem Handy – Polizei gibt Tipps

Sontra (ots) – Am Donnerstagnachmittag 24.02.2022 erhielt eine 68-jährige Frau aus Sontra eine betrügerische Textnachricht auf ihr Mobiltelefon. In dieser Nachricht gab sich der Absender als Sohn der Frau aus und gab dann weiter vor, dass sein Handy defekt sei und er nun dringend zwei Überweisungen vornehmen müsse. Diese sollte nun die 68-Jährige für ihn vornehmen, der gesamte Rechnungsbetrag betrug dabei knapp 2.600 Euro. Das Opfer erkannte in dem Fall aber sofort den Betrugsversuch und ging nicht auf die Forderungen des Unbekannten ein.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt denen des Enkeltricks unter Nutzung der Messenger-Diensten. In einer ersten Textnachricht stellt man sich als enger Verwandter (in der Regel Sohn oder Tochter) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy kaputt sei. In der Folge kommt dann in der Regel eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im vierstelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannte abgeholt, sondern überwiesen.

Tipps der Polizei

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach.

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste.

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche.

Auffahrunfall

(ots) – Nachdem es bereits am Donnerstagvormittag zu einem Unfall in der Landstraße in Reichensachsen gekommen war (s. PM vom 24.02.22) sind am gleichen Tag gegen 13.30 Uhr erneut zwei Pkw´s in der Landstraße zusammengestoßen. Laut Unfallbericht befuhren ein 57-jähriger Autofahrer aus Wehretal und ein 66-jähriger Autofahrer aus Sontra die Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege.

Als der 66-Jährige nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, streifte der nachfolgende 57-Jährige beim Rechtsvorbeifahren das vor ihm befindliche Fahrzeug, wodurch insgesamt ein Schaden von 3.000 Euro entstand. Weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war, musste der 66-Jährige eine Abschleppung seines Wagens veranlassen.

Auto wegen tiefstehender Sonne übersehen

Am Donnerstagnachmittag kam es in Eschwege gegen 16.15 Uhr zu einem Unfall in der Straße Kuhtrift. Vom Gelände bzw. Parkplatz eines Möbelhauses kommend bog eine 45-jährige Autofahrerin aus Schimberg nach rechts in die Straße Kuhtrift in Richtung Innenstadt Eschwege ab.

Zeitgleich wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Meinhard von einem gegenüberliegenden Grundstück nach links in die Straße Kuhtrift in Richtung Innenstadt einbiegen, übersah dabei aber offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne das Auto der 45-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro.

Parkrempler

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Straße “Am Bahnhof” in Eschwege ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Frau wollte dort einparken und kollidierte dann aus Unachtsamkeit mit dem geparkten Wagen eines 57-Jährigen aus Meißner. Der entstandene Unfallschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro beziffert.

Wildunfälle

(ots) – Ein 41-jähriger Autofahrer aus Berkatal hat am frühen Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr einen Rehbock erfasst, als er auf der Kreisstraße K 46 von Albungen in Richtung Hitzerode unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Schaden am Pkw des Mannes wird auf 1.500 Euro beziffert.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr ein 44-jähriger aus Eschwege mit einem Kleinbus die B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen, wo er mit einem Dachs kollidierte. Dieser überlebte den Aufprall letztlich nicht. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Beim Ausparken gegen Blumenkübel gefahren

In der Steinstraße in Witzenhausen ist ein 35-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gestern Mittag gegen 13.45 Uhr beim Ausparken aus Unachtsamkeit mit einem metallenen Blumenkübel kollidiert. Letztlich entstand dabei aber nur ein Schaden an dem Pkw in Höhe von 250 Euro, der Blumenkübel blieb unbeschädigt.

Gegenseitig Spiegel abgefahren; Schuldfrage unklar

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Hamburg befuhr gestern Nachmittag um kurz nach 15.00 Uhr die B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Göttingen. In einem zweispurigen Streckenabschnitt wollte der 21-Jährige ein Fahrzeug überholen und scherte auf die Überholspur aus. Dabei kam es dann aber zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem ein 18-jähriger Autofahrer aus Gerbershausen (LK Eichsfeld) saß und der von Göttingen in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen gingen jeweils die linken Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden wird auf insgesamt 1450 Euro beziffert. Beide Fahrer gaben vor Ort an, entsprechend weit genug rechts gefahren zu sein, so dass die Schuldfrage in dem Fall aktuell noch nicht geklärt ist.

