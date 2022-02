Ludwigshafen: Friedensgebet für die Ukraine in St. Ludwig am 28. Februar 2022

Ludwigshafen – Aufgrund der aktuellen Situation lädt die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus für Montag, 28. Februar 2022, um 19:00 Uhr zu einem Friedensgebet in der katholischen Stadtkirche St. Ludwig ein. Das Friedensgebet wird voraussichtlich jeden Montag bis Ostern gehalten werden.

„Wir teilen das allgemeine Entsetzen, dass in Europa ein Angriffskrieg begonnen wurde, der erste seit fast 80 Jahren. Wir wollen unser Entsetzen, unsere Trauer und unser Mitgefühl für die betroffenen Menschen Gott anvertrauen und ihn um Hilfe in dieser schweren Krise bitten“, so Dekan Alban Meißner.