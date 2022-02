Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Nächtliche Mofa-Fahrt endet mit mehreren Strafanzeigen

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.02.2022 gegen 00:55 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim ein Mofa auf, welches durch eine Frau bei Dunkelheit ohne Beleuchtung geführt wurde. Bei der Verfolgung des Mofas konnte weiterhin festgestellt werden, dass dieses weit über 25 km/h fuhr. Im Rahmen einer im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle konnte die 17-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bad Dürkheim keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der jungen Frau konnte mehrere Gramm Marihuana-Tabakmischung aufgefunden und sichergestellt werden. Der Halter des Mofas, der Vater der Beschuldigten, wurde informiert. Dieser wusste nichts von der nächtlichen Spritztour seiner Tochter. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Erwerb und Besitz von Cannabis, dem Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und dem unerlaubten Gebrauch des Fahrzeuges.

Bad Dürkheim: Betrug „Schockanruf“ 20.000 Euro Schaden

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 24.02.2022 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gemeldet, dass es zu einem Betrugsversuch kam. Ein 79 Jahre alter Mann wurde durch angebliche Polizeibeamter aus Mannheim angerufen und aufgefordert eine Kaution für einen Angehörigen zu bezahlen. Dieser soll an einem Unfall beteiligt gewesen sein und nun in Haft sitzen. Es kam in diesem Fall zu keiner Geldübergabe. Im Laufe des Tages gingen mehrere solcher Mitteilungen bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein. In all diesen Fällen konnten die Geschädigten den Betrugsversuch aufdecken und beendeten das Gespräch sofort. Gegen 16:00 Uhr erschien jedoch eine 81-jährige Dame bei hiesiger Dienststelle. In ihrem Fall agierten die Täter so glaubwürdig, dass es in Mannheim zu der Übergabe von Schmuck im Wert von ca. 20.000 Euro kam. Die Polizei warnt vor solchen „Schockanrufen“ und bittet um Sensibilisierung im Bekanntenkreis bezüglich dieser Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Bad Dürkheim: Störung der Totenruhe mit anschließendem Diebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 16.02.2022-18.02.2022 kam es auf dem Bad Dürkheimer Friedhof zu einer Störung der Totenruhe. Unbekannte dreiste Täter entwendeten eine bronzene Grableuchte und Vase von einem Grab. Die beiden Gegenstände waren fest an der Granitplatte montiert. An der Granitplatte entstand noch dazu Sachschaden.

Der Gesamtschaden beträgt circa 350 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben oder hat etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

Weisenheim am Sand: PKW überschlägt sich

Weisenheim am Sand (ots) – Am Mittwoch, 23.02.2022 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 454 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung Weisenheim a.S. Der 83-jährige BMW Fahrer aus Ludwigshafen a.R. und der 56-jährige Ford Fahrer aus Weisenheim a.S. fuhren hintereinander in Richtung Weisenheim am Sand. Der BMW Fahrer verringerte auf der Landstraße seine Geschwindigkeit, da er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Ford Fahrer wollte daraufhin den BMW links überholen und es kam im Abbiegevorgang zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Ford kam aufgrund des Zusammenstoßes nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Glücklicherweise wurde die Beifahrerin des BMW nur leicht verletzt. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW, welcher vermutlich im fünfstelligen Bereich liegt.

Die L454 musste zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Zudem war die freiwillige Feuerwehr Maxdorf und Weisenheim a.S. mit circa 25 Personen im Einsatz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):