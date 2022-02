Immer mehr Online-Casinos bieten Bonuszahlungen und Freispiele an. Warum tun sie das, sie wollen doch Umsätze generieren.

Besonders eine Bonuszahlung ohne Geldeinsatz klingt hier erst einmal verwirrend. Doch die Casino-Betreiber haben nach wie vor ihre Gewinnmaximierung im Fokus. Bonuszahlungen helfen ihnen sogar dabei. Bonuszahlungen werden angeboten, um neue Spieler anzulocken und ihnen ein einladendes „Willkommensgeschenk“ zu machen.

Boni, Freispiele und Co: Wissenswertes über das Online Spiel

Ein Casino-Bonus ist in der Regel ein Geldbetrag, der für jedes beliebige Spiel auf der Website verwendet werden kann, aber einige Casinos vergeben auch vollkommen freie Boni an, ohne dass Sie etwas von Ihrer ersten Geldeinzahlung dazu verwenden müssen. Das klingt interessant – vorausgesetzt, Sie verlieren nicht ihren Kopf beim Spiel! Wer nicht aufpasst, für den können sich diese Aktionen schnell in Fallen verwandeln. Glücklicherweise führte der Gesetzgeber im letzten Jahr Neuerungen durch, die den einzelnen Spieler in Deutschland schützen sollen. Lesen Sie hier zusammengefasst alles Wichtige über neue Regelungen für Online Casinos.

Die Werbeaktion mit den kostenlosen Bonuszahlungen ist ein klarer und offensichtlicher Weg, um die Spieler für einen Einstieg in das Glücksspiel und eine schrittweise Steigerung ihres Spieleinsatzes zu verleiten. Klar, solange man beim Glücksspiel nichts verliert, ist es auch nicht gefährlich. Aber sobald wir dem verlockenden Sog, der uns tiefer in die Spielleidenschaft hineinzieht, erliegen, steigt in der Regel auch der Mut zum Risiko, was mit hohen Verlusten verbunden sein kann.

Dies betrifft die Online Casinos, die einen beispielhaften Boom ausgelöst haben, besonders in den letzten Jahren. Echte Spieler finden ihr Glück jedoch auch heute noch vor allem im realen Spiel-Casino mit Bond-Flair.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es bei Online-Casinos, die keine physische Präsenz in Deutschland haben, um die Sicherheit zu gewährleisten? Besorgte Spieler fragen sich spätestens seit der Einführung neuer Gesetze im Jahr 2021: Wie steht es um die Sicherheit von Online Casinos, die zum Beispiel auf Malta registriert sind? Für auf Malta registrierte Casinos gilt, wie auch für Casinos in Deutschland: Sie brauchen eine offizielle Lizenz. Einen vergleichenden Überblick über die besten Online Casinos findet man auf Ratgeber-Seiten. Wer speziell auf der Suche ist nach Casinos, die einen Bonus ohne Einzahlung anbieten, findet Casinos mit Bonus ohne Einzahlung auf Vergleichsseiten.

Trotz aller gesetzlichen Neuerungen, die dem Schutz der Spieler zugutekommen sollen, boomen auch in Deutschlands schummrigen Ecken illegale Spielautomaten. Sie stehen in Kneipen oder in dubiosen Wettstationen. Hier sollte man grundsätzlich besondere Vorsicht walten lassen, denn im Gegensatz zu geprüften und lizenzierten Online Casinos gibt es bei den illegalen Spielautomaten, die irgendwo für wenig Geld aufgestellt werden können, natürlich keinerlei Spielerschutz. Hier sind besonders diejenigen Spieler und Spielerinnen gefährdet, die von Spielsucht betroffen sind. Sie finden Hilfe bei ausgewiesenen Beratungsinstitutionen.

Sicherer ist allemal das Online Casino mit Lizenz. Und eines ist sicher: Immerhin kann einem beim Online Spiel nicht passieren, dass man vergisst, einen gewaltigen Lotto-Gewinn, den man gemacht hat, abzuholen.

Fazit

Wenn es um die „kostenlosen“ Casino-Boni geht, sollte man immer das Kleingedruckte lesen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedingungen eines Bonusangebots verstanden haben, bevor Sie sich anmelden – dazu gehören auch die Wettanforderungen und die Einschränkungen, welche Spiele mit dem Bonusgeld gespielt werden können. Indem Sie sich im Vorfeld informieren, können Sie böse Überraschungen vermeiden und sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Online-Glücksspiel herausholen. Boni sind eine großartige Möglichkeit, das Guthaben aufzustocken, aber nur, wenn sie klug eingesetzt werden.