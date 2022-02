Zwei Jugendliche bringen Frau zu Fall

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 23.02.2022 gegen 19:15 Uhr, kam in der Königstraße eine 41-jährige Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ursächlich war ein verbaler Streit von bislang noch unbekannten Jugendlichen, in dessen Verlauf einer der Beiden stolperte und der Frau in den Rücken fiel. Dadurch stürzte die Frau auf den Boden.

Die zwei Jugendlichen entfernten sich von der Örtlichkeit ohne der Frau Hilfe zu leisten. Zeugen, die Angaben zu den beiden Jugendlichen machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten

Silz (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 23./24.02.2022, wurde in den Kindergarten in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Büroräume und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen

Annweiler am Trifels (ots) – Im Zuge der Brückensanierung südlich des Verkehrskreisels Annweiler/West wurden Umleitungsmaßnahmen notwendig, welche unter anderem auch eine Einbahnstraßenregelung in der Altenstraße und August-Bebel-Straße notwendig machten. Die Umbaumaßnahmen werden voraussichtlich bis 26.02.2022 andauern.

Trotz ordnungsgemäßer und eindeutiger Beschilderung kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Missachtungen des Verkehrszeichens “Einbahnstraße”, weshalb sowohl durch das Ordnungsamt als auch durch die Polizeiwache Annweiler entsprechende Kontrollen durchgeführt wurden.

Am 22.02. bis 23.02.2022 mussten bereits 18 Verstöße geahndet werden. Diese Kontrollen werden bis Ende der Baumaßnahmen weiter durchgeführt. Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund möglicher Gefahrensituationen wie z.B. das Aufeinandertreffen von Linksabbiegern mit Falschfahrern, welche die Einbahnstraße in umgekehrter Richtung befahren, an die strikte Einhaltung der vorgegebenen Verkehrsvorschriften.

Unfallflüchtiger gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 21.02.22 zwischen 13:15-13:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Trainingscenters in der Kapeller Straße, ein grauer Pkw Mercedes A-Klasse beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Pkw vorne rechts und richtete einen Sachschaden in Höhe von 750 Euro an.

Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Durchfahrtskontrollen

Edenkoben/St. Martin (ots) – Kontrollen bei einem gesperrten Wirtschaftsweg zwischen Edenkoben und St. Martin führten zu insgesamt 7 Verstößen von unberechtigter Durchfahrt. Einem Fahrzeugführer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da dieser seine Enkelin ohne vorschriftsmäßige Sicherung (Kindersitz) transportierte.