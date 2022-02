Leicht verletztes Kind nach Kletterversuch

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Glücklicherweise nur leichtverletzt wurde ein 7-jähriges Kind nach einem misslungenen Kletterversuch am Mittwoch 23.02.2022 in der Mahlastraße in Frankenthal. Gegen 17:24 Uhr war die Feuerwehr mit dem Stichwort “Person in Zwangslage” alarmiert worden. Ergänzend war bekannt, dass ein Kind mit Knie und Oberschenkel in einer Balkonbrüstung des Erdgeschosses klemmen würde. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde das Mädchen wie beschrieben vorgefunden.

Es war beim Versuch den Balkon zu erklimmen offensichtlich abgerutscht und klemmte mit dem Knie zwischen 2 Betonelementen des Regenablaufs vom Balkon. Die Verwendung von durch die Mutter zur Verfügung gestelltem Olivenöl als “Schmiermittel” führte leider nicht zur Befreiung, da das Knie bereits leicht angeschwollen war.

Der Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts hatte jedoch dann direkt Erfolg und ermöglichte die Befreiung des Mädchens, welches vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vor Ort gründlich untersucht und anschließend bei der Mutter belassen wurde. Der durch die Feuerwehr überreichte Trösteteddybär zauberte dann auch schon wieder ein Lächeln ins Gesicht der Kleinen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 18 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen. Während sich die ersten Kräfte auf der Rückfahrt befanden, ging der nächste Alarm auf der Hauptfeuerwache ein. Für die freien Einsatzkräfte ging es in die Siemensstraße zu einer Notfalltüröffnung. Dort konnte die Tür zügig geöffnet und Mutter und Kind wieder vereint werden.

Sachbeschädigung an Sporthalle

Frankenthal (ots) – In der Zeit vom 22.02.2022 gegen 12:00 Uhr bis zum 23.02.2022 gegen 04:30 Uhr wurde eine Scheibe der Eingangstür einer Sporthalle in der Eppsteiner Straße in Frankenthal durch noch unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt mit E-Scooter unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 22.02.2022 konnte ein 22-Jähriger E-Scooter Fahrer gegen 23:55 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Heßheimer Straße in Frankenthal unterzogen werden. Neben deutlichem Cannabisgeruch konnten bei dem E-Scooter Fahrer drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb er zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiinspektion Frankenthal genommen wurde.

Bei einer Durchsuchung des Fahrers konnte über dies hinaus eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden, was den zuvor durch die Polizeibeamten wahrgenommenen Geruch erklären dürfte. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 22-Jährigen nun eine Strafe in Höhe von mindestens 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen. Über dies hinaus wird gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.