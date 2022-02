Unfall zwischen Radfahrerinnen

Neuhofen (ots) – Am Mittwoch 23.02.2022 gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 69-jährige Radfahrerin den Fahrradweg parallel zur Speyerer Straße in Richtung Ortsmitte und stieß mit einer aus einem Seitenweg auf den Radweg einfahrenden 49-jährigen Radfahrerin zusammen.

Beide Radfahrerinnen verletzten sich leicht, eine medizinische Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig. Nach den bisherigen Ermittlungen übersah die 49-Jährige beim Einfahren auf den Radweg die bevorrechtigte 69-Jährige.

Verkehrssicherheitsarbeit

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Am Mittwochnachmittag 23.02.2022 führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen durch. Bei den Kontrollen stand das Thema Verkehrssicherheitsarbeit und Einbruchsprävention im Vordergrund. Während der Kontrollstellen in Schifferstadt in der Speyerer Straße, sowie in Limburgerhof in der Speyerer Straße wurden 7 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden. Bereits an Vormittag des 23.02.2022 wurden Fahrzeuge in Schifferstadt, Höhe des Südbahnhofs, kontrolliert. Hierbei wurde je 1 Verstoß aufgrund eines nicht vorschriftsmäßig gesicherten Kindes, sowie wegen des Nichtmitführens des Warndreiecks und der Warnweste festgestellt.

Betrüger treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochvormittag 23.02.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt in den Gemeinden Böhl-Iggelheim, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim zu betrügerischen Telefonanrufen. Die Betrüger gaben am Telefon an, dass ein Paket in einem Paketzentrum hinterlegt sei und man diesbezüglich genauere Informationen benötige.

In einem anderen Fall gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Pfalzwerke aus und baten um Übermittlung von Kundendaten. Weiterhin wollte ein Anrufer sich um den Zustand des Computers eines 77-Jährigen erkundigen.

Die Angerufenen durschauten allesamt die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. In der Regel zielen die Anrufe auf die Nachfrage nach Wertgegenständen und Bargeld ab. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen u.a. zu dem Thema betrügerische Telefonanrufe.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Harthausen (ots) – Am Mittwoch 23.02.2022 gegen 19:40 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Verkehrsunfall in der Speyerer Straße in Harthausen aufmerksam, der sich kurz zuvor ereignet hatte. Es stellte sich heraus, dass ein 19-jähriger BMW-Fahrer innerorts von der Schwegenheimer Straße (L 537) in Richtung Speyerer Straße (L 537) unterwegs war und in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte, wonach er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW Golf prallte.

Durch den Aufprall wurde der VW Golf nach vorne geschoben, wodurch zwei weitere parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit des 19-Jährigen ergaben sich nicht. Die Unfallursache dürfte in unangepasster Geschwindigkeit zu suchen sein.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am BMW und dem VW Golf entstanden wirtschaftliche Totalschäden, an den weiteren beiden PKW entstanden Dellen im Fahrzeugheck. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 15.500 Euro.