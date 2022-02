Darmstadt

Kriminelle scheitern an Kirchentür

Darmstadt-Bessungen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 23.2.2022 machten sich bislang unbekannte Kriminelle an einer Kirche in der Straße “Am Kapellberg” zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt die Kirchentür zu öffnen. Ob sie an der Tür scheiterten oder bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Verlässliche Angaben zum Schaden an der Tür können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang, Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter Tel. 06151/969-0 zu melden.

Feuer am Landesmuseum

Feuerwehr Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend 23.02.2022 wurde die Feuerwehr zu einem Feuer am Landesmuseum alarmiert. Außerhalb des Museums, im Bereich des Notausgangs der nahe gelegenen Tiefgarage, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch den schnellen Brandangriff unter Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es brannte Unrat und Papier.

Die Feuerwehr Darmstadt war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Autobahnraststätte – Spielautomat im Visier

Weiterstadt (ots) – Der Verkaufsraum der Autobahnraststätte Gräfenhausen-Ost an der A 5 geriet in der Nacht zum Mittwoch 23.02.2022 in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und hebelten anschließend einen dortigen Spielautomaten auf. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Zudem hinterließen die ungebetenen Besucher durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

Einbruch in Wohnhaus

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Numrichstraße rückte am Mittwochabend 23.2.2022 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, hebelten sie im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr eine Tür des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere.

Im Anschluss entwendeten sie Schmuck und suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 06151/969-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Ertappt – Polizei fahndet nach Einbrecherduo

Lampertheim (ots) – Nachdem am Donnerstagmittag 24.02.2022 zwei Einbrecher die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hollernweg eingeschlagen hatten und bei ihrem Vorhaben ertappt wurden, rannten sie in Richtung Feldgemarkung weg. Trotz sofortiger Verständigung der Polizei und die Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräften, sowie den Polizeihubschrauber, konnten die Verdächtigen bislang nicht gefunden werden.

Die komplett schwarz gekleideten Männer werden zwischen 20-30 Jahre alt geschätzt.

Das Täterduo war gegen 13.30 Uhr wohl im Glauben, dass sich niemand im Haus befindet. Mit einem Stein wurde die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Durch die Geräusche wurden die Hausbewohner auf die Einbrecher aufmerksam.

Wer zum Tatzeitpunkt Personen in schwarzer Kleidung im Bereich des Hollernweges, Mannheimer Straße, Bundesstraße 44, gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei. Zuständig für den versuchten Einbruch ist die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Einbruch gescheitert

Viernheim (ots) – Mit der gut gesicherten Fensterscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Heidelberger Straße, parallel zu den Bahngleisen gelegen, hatten Kriminelle wohl nicht gerechnet. Die Scheibe des Geschäfts ging in der Nacht zum Donnerstag (23.02. – 24.02.), trotz Einsatzes einer massiven Metallplatte, nicht zu Bruch.

Wegen des versuchten Einbruchs wurde Anzeige erstattet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Telefon: 06252 / 706-0.

Polizeidirektion Heppenheim bietet Bürgersprechstunde im Rathaus an

Am kommenden Dienstag (01.03.) findet die erste polizeiliche Sprechstunde im Heppenheimer Rathaus statt. Michael Majewski, Schutzmann vor Ort in Heppenheim, steht Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung.

So können beispielsweise verdächtige Wahrnehmungen im sozialen Umfeld an ihn herangetragen werden. Behilflich ist er auch bei Fragen zum Thema Häusliche Gewalt/ Gewaltschutzgesetz oder bei Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Sprechstunde findet im Saal Schloßberg im 1. OG des Rathauses statt. Der Raum ist über den Aufzug am seitlichen Eingang des Rathauses auch barrierefrei erreichbar. Bürgersprechstunde der Polizei:

Dienstag, 01.03.2022 | 14:00 bis 15:30 Uhr | keine Anmeldung

Rathaus Heppenheim | Saal Schlossberg (1. OG) |Großer Markt 1.

