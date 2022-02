Karlsruhe – Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerzone

Karlsruhe (ots) – Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe überwachten am Donnerstag von

11.00 Uhr bis 13.30 Uhr die Fußgängerzone der Kaiserstraße hinsichtlich

verbotswidriger Benutzung durch Radfahrer und Kraftfahrzeugführer.

Seitdem die Straßenbahn unterirdisch verläuft, haben sich die Beschwerden von

Fußgängern über rücksichtlose Auto- und Radfahrende gehäuft, denn Radler dürfen

die Fußgängerzone nur in der Zeit zwischen abends 20.00 Uhr vormittags bis 10.00

Uhr und der Lieferverkehr von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr in Schrittgeschwindigkeit

befahren.

Um hier ein Zeichen zu setzen und entgegenzuwirken, waren mehrere

Schwerpunktkontrollen auf der Kaiserstraße im näheren Bereich des Marktplatzes

eingerichtet. Außerdem unterstützte das Referat Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe mit einem Infostand und informierte rund um das Fahrrad.

Die Polizei war mit 16 Polizeibeamten und der Kommunale Ordnungsdienst mit fünf

Kräften im Einsatz.

Während des Kontrollzeitraums wurden rund 100 Verstöße durch Radfahrende und

vier von Pedelecfahrenden festgestellt. Davon befuhren 68 verbotswidrig die

Fußgängerzone und drei nutzten noch den Gehweg. Vier telefonierten

verbotenerweise während der Fahrt. Zusätzlich überschritten 28 die

Schrittgeschwindigkeit in einem für Radfahrende zugelassenen Bereich, wie mit

einem Handlasergerät festzustellen war. Ferner wurde ein verkehrsunsicheres

Fahrrad beanstandet.

Insgesamt waren von Kraftfahrzeugführern 34 Verstöße zu verzeichnen, unter

anderem befuhren 23 Autos die Fußgängerzone. Davon hatten zwei den Gurt nicht

angelegt und ein Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Hier hinzu

kamen acht Parkverstöße.

Zu dieser Auftaktveranstaltung, der noch weitere Kontrollmaßnahmen folgen

sollen, waren auch die Vertreter der Medien eingeladen. In diesem Rahmen

erläuterten für die Stadt Karlsruhe Bürgermeister Dr. Käuflein und für das

Polizeipräsidium Karlsruhe der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion,

Polizeidirektor Plate, den anwesenden Journalisten die geschilderte Problematik

mit den damit verbundenen Gefahren.

Karlsruhe – Einbruch in Kinder- und Jugendtreff

Karlsruhe (ots) – Bei einem Einbruch von bislang unbekannten Tätern in ein

Kinder- und Jugendtreff in der Henriette-Obermüller-Straße kam es in der Nacht

auf Mittwoch zu einem Sachschaden von circa 600 Euro. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass keine Gegenstände entwendet

wurden. Die beschädigte Tür muss ausgetauscht werden.

Karlsruhe – Hochwertiges Werkzeug aus Lieferwagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Hochwertiges Werkzeug mit Zubehör sowie ein Tablet entwendeten

in der Nacht auf Mittwoch bislang unbekannte Täter aus einem parkenden

Lieferwagen im Zanderweg in Daxlanden.

Der 34-Jährige Geschädigte parkte seinen weißen Lieferwagen der Marke VW am

Dienstag gegen 17:00 Uhr im Zanderweg ab. Als der 34-Jährige am Mittwochmorgen

gegen 07 Uhr zu seinem Lieferwagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass

jemand seine Werkzeuge nebst Zubehör aus dem Fahrzeug entwendet hatte. Der

Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0721/666 3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Einbruch in Gartenhütte – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwischen dem 13.02.2022 und dem 23.02.2022 kam es in

Philippsburg-Huttenheim zum Aufbruch einer Gartenhütte, wobei Gegenstände im

Wert von über 1.200 Euro entwendet wurden.

Die bislang unbekannten Täter hebelten mit brachialer Gewalt die verriegelte Tür

der Gartenhütte in der Straße „Im Bruch“ auf. Anschließend entwendeten sie eine

Wasserpumpe, einen roten Gasgrill sowie zwei volle Gasflaschen aus der

Gartenhütte.

Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der 07256 93290 an das

Polizeirevier Philippsburg.

Karlsruhe – Kleintransporter contra PKW – Bahnverkehr temporär blockiert

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen kam es in der Karlstraße zu einem Unfall mit

zwei verletzten Personen und einer temporären Blockierung des Bahnverkehrs.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die 74-jährige Fahrerin eines

Mercedes gegen 08:45 Uhr die Karlstraße in südliche Richtung. Der 41-jährige

Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Karlstraße in entgegengesetzter

Richtung. Um in eine Parklücke zu gelangen, beabsichtigte die 74-Jährige

rückwärts einzuparken. Da der 41-jährige Unfallkontrahent zeitgleich in eine

Hofeinfahrt nach links abbiegen wollte, kam es in der Folge zum Zusammenstoß

zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 41-Jährige in seinem Kleintransporter

eingeschlossen und musste durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe aus seinem

Fahrzeug befreit werden. Er kam mit Verletzungen im Hals- und

Wirbelsäulenbereich in ein Karlsruher Krankenhaus. Die 74-jährige wurde vor Ort

durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich insgesamt auf circa 18.000 Euro.

Die 74-jährige Autofahrerin muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes ergaben zudem,

dass der 41-jährige Kleintransporterfahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis war. In erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.

Bruchsal – Unerlaubt Fahrzeug umgeparkt und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 36-jähriger Paketbote staunte am Mittwochmittag nicht

schlecht, als eine Frau sein Fahrzeug kurzerhand umparkte und dabei auch noch

ein Verkehrszeichen umfuhr. Er hatte kurz in der Einfahrt geparkt, die die Dame

nutzen wollte.

Gegen 12.30 Uhr stellte ein Paketbote fest, dass eine Frau offenbar in sein in

der Robert-Bosch-Straße eingestiegen war. Er hatte seinen Lieferwagen in einer

Einfahrt geparkt und war zum Ausliefern in ein nahegelegenes Haus gegangen. Beim

Zurückkommen stellte er die Dame in seinem Fahrzeug fest und sah, wie sie beim

Umparken ein Verkehrszeichen beschädigte.

Als Grund für die Aktion gab die Dame an, dass sie in dem Haus in der

Robert-Bosch-Straße wohne und die Einfahrt durchfahren wollte. Hierbei sei der

Lieferwagen im Weg gewesen. Weil der Schlüssel steckte und sie den Fahrer

nirgends entdecken konnte, wollte sie sich selbst helfen und das Fahrzeug zur

Seite fahren. Dieses Unterfangen missglückte gründlich! Ein Verkehrszeichen

wurde beschädigt.

Die Dame wird wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und der

Verursachung eines Verkehrsunfalls angezeigt.

Karlsruhe – Leichtverletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Mittwoch gegen

8.30 Uhr in der Haid-und-Neu-Straße wurde eine 22-jährige Radfahrerin leicht

verletzt.

Die junge Frau wollte offenbar an einem Bahnübergang die Gleise überqueren.

Hierbei nahm sie anscheinend die herannahende Straßenbahn nicht wahr. In der

Folge stieß die 22-Jährige mit der Fahrerkabine zusammen und stürzte. Dabei

verletzte sich die Radlerin leicht und kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 300 Euro.

Karlsruhe – Internistischer Notfall – Pkw kollidierte mit Schutzplanke

Karlsruhe (ots) – Wohl aufgrund eines medizinischen Notfall verlor am

Mittwochmittag eine 59-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

kollidierte mit einer Schutzplanke auf der Bundesstraße 10.

Kurz nach 12:00 Uhr fuhr die Frau mit ihren Pkw von der Autobahn 5 kommend auf

die B 10 in Richtung Karlsruhe. Nach bisherigem Sachstand verlor sie aufgrund

eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die

Leitplanke. Die nicht ansprechbare Frau wurde durch Verkehrsteilnehmer aus ihrem

Fahrzeug befreit und erstversorgt. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde

die 59-Jährige in eine Klinik gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkws musst der linke Fahrstreifen der

B 10 gesperrt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf

7.000 Euro geschätzt.

Philippsburg – Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots) – In Waghäusel und in Oberhausen-Rheinhausen führten ein 20- und

23-jähriger in der Nacht zum Donnerstag ein Auto, obwohl sie wohl unter

berauschenden Mitteln standen.

Beide Fahrzeugführer fielen der Polizei aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise auf

und wurden im Anschluss einer Kontrolle unterzogen, bei der sich der Verdacht

des Drogenkonsums erhärtete. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte

bei dem 20-Jährigen positiv. Der 23-Jährige verweigerte diesen.

Beide wurden zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier Philippsburg

gebracht und müssen mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Karlsruhe – Führerscheinneuling unter Drogeneinfluss mit neu zugelassenem Auto unterwegs

Karlsruhe (ots) – Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Marktplatz,

als sie am Mittwochabend einen jungen Mann in der Brauerstraße mit seinem

Fahrzeug kontrollierten.

Das Auto, ein Fiat Punto, war am Nachmittag neu zugelassen worden, seine

Führerscheinprüfung hatte der 22-Jährige erst im Januar gemacht. Problematisch

war, dass der junge Mann offenbar unter Drogeneinfluss gefahren war und außerdem

andere Fahrer gefährdet hatte.

Einem dahinterfahrenden Autofahrer war der Punto bereits auf der Südtangente

aufgefallen, als er deutliche Schlangenlinien fuhr. Dieser Autofahrer

verständigte wegen der unsicheren Fahrweise des Punto die Polizei. Die Kontrolle

des Fahrzeugs erfolgte an der Kreuzung Eberststraße / Brauerstraße. Dort

stellten die Polizisten fest, dass der 22-jährige Fahrer offenbar Drogen

konsumiert hatte. Vortests lieferten wohl ein positives Ergebnis auf mehrere

Rauschmittel.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, sein Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Außerdem musste er Blut abgeben. Er wird angezeigt.

Karlsruhe- Skateboardfahrer verletzte sich schwer bei Sturz – Polizei sucht dringend Zeugen

Karlsruhe (ots) – Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich ein Skateboardfahrer

zu, als er am Mittwochabend mit seinem Gefährt stürzte.

Der 18-Jährige war gegen 17:35 Uhr mit seinem Board auf der

Junker-und-Ruh-Straße / Bannwaldallee unterwegs. Aus noch bislang unbekannter

Ursache stürzte der junge Mann in Höhe der Brücken Auf-/ bzw. Abfahrt. Beim

Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der 18-Jährige bereits nicht mehr

ansprechbar, weshalb die Verkehrsunfallaufnahme dringend auf der Suche nach

Zeugen ist, die Angaben über den genauen Unfallhergang machen können. Hinweise

werden unter der Telefonnummer 0721 944840 entgegengenommen.