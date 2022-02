Mannheim-Schönau: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Unfall mit Verletzten und haut ab – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und

zwei leichtverletzten Personen verursachte ein rücksichtsloser Autofahrer am

Mittwochnachmittag im Stadtteil Schönau und entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle. Ein Linienbus der rnv fuhr in der Sonderburger Straße, nachdem er

an der Haltestelle „Sonderburger Straße“ Fahrgäste aufgenommen hatte, in

Richtung Waldhof los und ordnete sich in den fließenden Verkehr ein. Dabei

überholte ihn ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer verbotswidrig über

die Gegenfahrspur. Anschließend scherte er so knapp vor dem Bus wieder auf seine

Fahrspur ein, dass der Fahrer des Busses eine starke Gefahrenbremsung einleiten

musste. Hierdurch wurden mehrere Fahrgäste im Bus nach vorne geschleudert und

erlitten dadurch Verletzungen. Eine 63-jährige Frau schlug mit dem Kopf gegen

eine Haltestange und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Zwei weitere Frauen im Alter von 26 und 48 Jahren erlitten

leichte Verletzungen, konnten aber von Rettungskräften vor Ort untersucht und

behandelt werden.

Der überholende Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Die weiteren

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger

Körperverletzung der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn – eine leichtverletzte Person

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein leichtverletzter Beteiligter und beträchtlicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der

Mannheimer Innenstadt. Eine 40-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem

Porsche in der Straße zwischen den Quadraten E 3 und E 4 in Richtung

Bismarckstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in Richtung Rathaus missachtete

sie die Vorfahrt einer aus Richtung Paradeplatz kommenden Straßenbahn und stieß

mit ihr zusammen. Dabei erlitt die 40-Jährige einen Schock und wurde zur

Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Fahrgäste in der

Straßenbahn kamen nach derzeitigem Wissensstand nicht zu Schaden. Der Porsche

der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt bis ca.

16.10 Uhr unterbrochen. Betroffen waren die Linien 2 und 6.

Mannheim-Gartenstadt: Unbekannter Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Der Fahrer eines Peugeot Kleinkraftrades

verursachte am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, auf der Waldpforte, kurz vor der

Kreuzung Waldstraße, einen Verkehrsunfall mit einem E-Klasse Mercedes und

flüchtete anschließend vom Unfallort

Der Rollerfahrer befuhr den Alsenweg bis zur Waldpforte. Dort wechselte er von

der Straße auf den Gehweg und bog nach rechts, in Richtung Waldstraße, in die

Waldpforte ab. Auf Höhe der Hausnummer 11 verließ der Unbekannte den Gehweg

wieder. Er fuhr augenscheinlich unachtsam zurück auf die Straße und stieß dort

auf der rechten Fahrbahn mit dem Mercedes zusammen. Der Mercedes-Fahrer hielt

sein Fahrzeug an und wollte dem Rollerfahrer, der zu Boden gefallen war, zur

Hilfe kommen. Dieser rannte aber in Richtung Alsenweg davon. Der Mercedes wurde

an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen

nach dem Unfallverursacher aufgenommen, der ca. 15-17 Jahre alt und ca. 175 cm

groß war. Er trug dunkle Bekleidung und eine Umhängetasche. Das

Peugeot-Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu Unfallhergang und insbesondere zu dem unbekannten Rollerfahrer geben können,

melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621/77769-0.

Mannheim-Käfertal: SUV-Fahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit Leitplanke

Mannheim-Käfertal: (ots) – Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, kam der Fahrer

eines Infiniti auf der B 38, Höhe Völklinger Straße, augenscheinlich nach links

von der Fahrbahn ab und schlitterte auf einer Strecke von ca.100 m die

Leitplanke entlang. Auf Höhe der Rebenstraße kam das Fahrzeug zum Stehen. Zeugen

beobachteten, wie der Fahrer des SUV das Fahrzeug verließ und sich vom Unfallort

entfernte. Nicht nur die linke Fahrzeugseite des Infiniti wurde stark

beschädigt. Die Radaufhängung links wurde aufgerissen, außerdem lagen mehrere

Teile der Achsgeometrie auf dem Boden unterhalb der Leitplanke, die ebenfalls

stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca.

12.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können,

melden sich unter 174-4222.