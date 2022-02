Schriesheim: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer; unbekannter Autofahrer und weitere Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Eine schwere Oberschenkelverletzung zog sich am

Mittwochnachmittag ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz zu.

Der Mann war gegen 15.20 Uhr auf der Ladenburger Straße stadtauswärts unterwegs

und beabsichtigte an der Verkehrsinsel nach links auf den Radweg der K 4242

abzubiegen, wobei er aus bislang unbekannten Gründen stürzte.

Nach seiner Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Ein Zeuge hatte den schwerverletzten Biker aufgefunden und die Rettungskräfte

verständigt, jedoch die Umstände des Sturzes nicht wahrgenommen.

Den Unfall dagegen beobachtet haben könnte ein/eine bislang unbekannter

Autofahrer/Autofahrerin, der/die just im Moment des Sturzes die Unfallstelle

passiert haben soll.

Dieser Autofahrer/Autofahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder mit dem Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwenden hochwertige Herrenuhr aus Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 16:15 Uhr

verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einer

Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Fischgrund“. Die Einbrecher

betraten das Wohngrundstück über das Gartentor, welches sie gewaltsam

aufhebelten. Anschließend begaben sie sich auf einen Balkon. Über die

gleichermaßen aufgehebelte Balkontüre drangen die Unbekannten zuletzt in eine

Wohnung ein. Dort entwendeten die Täter eine hochwertige Herrenuhr im Wert von

3.000,-EUR, bevor sie das Anwesen unbemerkt wieder verließen. Die

Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 in Verbindung zu

setzen.

St. Leon-Rot/ BAB 6: Fahrzeug in Brand geraten

St. Leon-Rot/ BAB 6 (ots) – Ein Fahrzeug geriet am Mittwochabend auf der A 6 bei

St. Leon-Rot in Brand und brannte völlig aus. Ein 24-jähriger Mann war kurz nach

21 Uhr mit seinem VW-Passat auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Am

Autobahnkreuz Walldorf wollte er auf die A 5 in Richtung Karlsruhe wechseln. Als

er sich bereits auf der abgetrennten und parallel zur Hauptfahrbahn verlaufenden

Abbiegespur befand, bemerkte er Funken, die aus dem Motorraum schlugen. Er

stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Nachdem er es verlassen hatte,

breiteten sich die Flammen weiter aus und das Fahrzeug geriet in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr Wiesloch, die mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort

kamen, konnte der Brand zwar gelöscht werden, vom Fahrzeug blieb jedoch

lediglich die Karosserie übrig. Die Überreste wurden schließlich durch ein

Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war

die Abbiegespur bis ca. 22.20 Uhr komplett gesperrt. Es ergaben sich keine

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Zeuge liefert – Polizei Tatverdächtigen von Sachbeschädigungen an mehreren Pkws

Schwetzingen (ots) – Am Mittwochabend ertappte ein wachsamer Anwohner gegen

22:00 Uhr zwei Jugendliche beim Beschädigen eines in der Antonisstraße geparkten

Pkws. Einer der beiden Jugendlichen wurde von einem Zeugen beobachtet, wie er

mit einem Schlüssel mutwillig die Fahrzeugseite eines Pkws zerkratzte. Der

couragierte Zeuge hatte die beiden Jugendlichen daraufhin kurzzeitig in ein

Gespräch verwickelt, bevor sie ihren Weg in Richtung Berliner Straße

fortsetzten. Anschließend begab er sich auf die Straße zu dem nunmehr

beschädigten Pkw. Dabei stellte er weitere betroffene Autos fest und

verständigte hierauf die Polizei. Eine Polizeistreife konnte die beiden

Jugendlichen noch in unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit feststellen. Ein

15-Jähriger sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen und muss

sich außerdem für den Schaden an insgesamt drei Pkws verantworten. Die genaue

Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden.

Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geht trotz Schaden flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Mühlhaussen (ots) – Am Dienstag, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 20:00 Uhr

beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen vor einem Anwesen in der

Rotenberger Straße ordnungsgemäß geparkten BMW. Der Verursacher entfernte sich

trotz eigenem Verschulden von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Am

geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/-5709-0 zu

melden.

Malsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugenaufruf

Malsch (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr bis Mittwoch, 14 Uhr versuchten

sich ein oder mehrere Unbekannte im Birkenweg unberechtigt Zutritt in ein

freistehendes Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Hauseigentümer hatte bei

seiner Rückkehr am Mittwochmittag an der Terrassentür des Hauses diverse

Aufbruchspuren in Form von Hebelspuren festgestellt und hierauf die Polizei

verständigt. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass die Unbekannten auch

tatsächlich in das Haus eingedrungen waren. Wieso die Unbekannten ihr

Unterfangen abbrachen, ist nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

kann noch nicht genau beziffert werden. Das Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Eberbach (ots) – Am Mittwochmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der

Wilhelm-Blos-Straße auf Höhe des Parkplatzes „Gleisdreieck“ infolge von

Unachtsamkeit zu einem Auffahrunfall zweier Pkws. Ein 48-Jähriger

Mercedes-Sprinter Fahrer hatte dabei zu spät auf das Haltemanöver eines vor ihm

fahrenden und nach rechts abbiegenden 53-jährigen VW-Fahrers, der wegen eines

querenden Fußgängers anhielt, reagiert. Durch die anschließende Kollision

entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Es

wurde glücklicherweise niemand verletzt.