Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 23.02., Gerbhausstraße, 18:14 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten die Beamten den 25-jährigen Fahrer eines PKW mit polnischer Zulassung. Dabei zeigte ihnen sein Verhalten eindeutig einen vorangegangenen Drogenkonsum an, was ein Drogentest bestätigte. Bei dem 32-jährigen Beifahrer fand sich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Drogen des Beifahrers und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen die Männer eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 23.02., Saarlandstraße, 23:04 – 23:14 Uhr. Ein 27-jähriger Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der rumänische Staatsbürger den Beamten einen moldawischen Führerschein aus. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen Wohnsitz seit Oktober 2020 in Rheinland-Pfalz bezogen hatte. Nachträglich ergab sich sogar ein Wohnsitz seit Juli `20 in Deutschland. Demnach führte er das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenaufruf

Bingen, 23.02., Badergasse, 15:05 Uhr. Ein Mann parkte seinen grauen Range Rover Evoque mit MZ-Kennzeichen in der Tiefgarage des City Centers. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine stark beschädigte hintere linke Tür fest. Es wurden silberfarbene Lackanhaftungen aufgefunden. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und wird nun gesucht!

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen, 21.02.2022, Freidhof 20:15 Uhr: Durch Unbekannte wurde der rechte Hinterreifen eines Fahrzeuges des Ordnungsamtes durch einen absichtlich ausgelegten Metallgegenstand, ähnlich eines sogenannten Krähenfußes, beschädigt. Glücklicherweise kam es zu keiner gefährlichen Situation im Straßenverkehr, da der Druckverlust im Reifen frühzeitig bemerkt wurde. Die Polizei Bingen ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Das Ordnungsamt hatte das Fahrzeug am Montag im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten Aufzug von Corona-Aktivisten im Bereich Freidhof abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nackenheim

Ein 28 jähriger Mainzer befuhr am späten Nachmittag des 23.02.2022 mit seinem Rennrad die K 34 aus Nackenheim kommend in Richtung Lörzweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er stürzte. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Radfahrer zuvor von einem Fahrzeug überholt wurde. Ob dies ursächlich für den Sturz des Radfahrers war, steht bisher nicht fest. Die Polizei Oppenheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 06133/933-0.

Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn, Zeugen gesucht

Gau-Bickelheim – Am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 17.00 Uhr ereignete sich

auf der A 61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein gefährliches Überholmanöver, für

das die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim dringend Zeugen sucht. Zwischen den

Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim, kurz vor dem Parkplatz Menhir,

überholte ein LKW ordnungsgemäß einen anderen LKW. Hinter diesem befanden sich

mehrere PKW, die mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand darauf warteten, dass

der LKW seinen Überholvorgang abschloss, als sich von hinten ein schwarzer Seat

Leon mit Alzeyer Kennzeichen in hohem Tempo auf der linken Fahrspur näherte,

dann ohne abzubremsen unvermittelt über die rechte Fahrspur auf den

Standstreifen zog und hier mehrere Fahrzeuge (PKW und LKW) überholte. Sodann

raste er mit unverminderter Geschwindigkeit wieder auf die linke Fahrspur

zwischen zwei, dem überholenden LKW folgenden, PKW und bremste erst im

allerletzten Moment so scharf vor dem vorderen PKW ab, dass er diesen beinahe

von hinten gerammt hätte. Das Kennzeichen liegt der Polizei vor, gegen den

Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sucht nun weitere Zeugen bzw. Geschädigte

dieses Vorfalls und bittet um Mitteilung unter der Telefonnummer 06701 – 9190.

51-Jähriger unter Drogeneinfluss

A63/Bischheim – Bei einem 51-jährigen PKW-Fahrer, der am 23.2.2022 gegen

23:45 Uhr auf dem Parkplatz Heuberger Hof an der A 63 bei Bischheim kontrolliert

wurde, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss

fest. Die Beamten überprüften den 51-Jährigen zunächst im Rahmen einer

allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie jedoch körperliche Anzeichen

auf Drogenkonsum fest. Ein Vortest reagierte positiv. Im Auto fanden die

Polizisten zudem noch eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln. Der Mann räumte

auch ein Drogen gekauft und konsumiert zu haben. Der 51-Jährige musste mit zur

Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt und die Drogen wurden sichergestellt.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes der Drogen sowie ein

Bußgeld und ein Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.