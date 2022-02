Schwerer Verkehrsunfall bei Saulheim – Siehe Foto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 23.02.2022 auf der Kreisstraße 22 bei Saulheim. Ein 39-Jähriger aus Wallertheim befuhr gegen 08.10 Uhr mit seinem PKW die Friedhofstraße von Ober-Saulheim in Richtung der L401. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors, der verkehrsbedingt nicht überholt werden konnte, betrug die Geschwindigkeit des Wallertheimers ca. 20 km/h. Eine in gleiche Richtung fahrende 26-Jährige aus Saulheim erkannte die Situation bei tiefstehender Sonne zu spät und fuhr auf den PKW des Wallertheimers auf. Der 39-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mainz gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 9000EUR.

Einbruch in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 23.02.2022, kam es zwischen 14.40 und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in Wörrstadt. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und drangen über dieses in das Einfamilienhaus in der Raugrafenstraße ein. Dort wurden sämtliche Zimmer aufgesucht und die Schränke durchwühlt. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen mit diesem unerkannt. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Einbruch in Gundersheim

Alzey (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.02. und 23.02.2022 kam es in Gundersheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Anwohner der Hauptstraße mussten nach der Rückkehr aus dem Urlaub feststellen, dass ein Fenster aufgebrochen wurde. In dem Einfamilienhaus waren alle Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Einbruch in Ärztehaus

Worms (ots) – Bereits in der Nacht vom 22. auf den 23.02.2022 brachen unbekannte

Täter in das Ärztehaus in der Von-Steuben-Straße ein. Zunächst versuchten sie in

die Apotheke im Erdgeschoss und eine Praxis im 1. Obergeschoss einzudringen, was

jedoch misslang. Danach versuchten sie sich an zwei Arztpraxen im 2. Stock,

schlugen die Scheiben der Zugangstüren ein und durchwühlten die Anmeldebereiche.

Auch in eine Praxis im 3. Stock drangen die Täter ein und durchsuchten hier

ebenfalls den Bereich der Rezeption nach brauchbarem Diebesgut. Im Anschluss

wurde der Tatort verlassen und eine nicht näher verifizierbare Menge an Bargeld

entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.