Frankfurt-Nordend: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern – Unfallbeteiligter flüchtet

Frankfurt (ots) – (ne) Am vergangenen Sonntagnachmittag (20. Februar 2022) um

16:30 Uhr sind zwei Fahrradfahrer an der Ecke Burgstraße/Höhenstraße

zusammengestoßen. Eine 51-Jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt, der

Unfallgegner flüchtete.

Die 51-Jährige war zuvor auf dem Radweg der Burgstraße in Richtung Höhenstraße

unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein unbekannter Mann auf dem Radweg der

Höhenstraße entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam

es zum Zusammenstoß der beiden. Die Frau fiel zu Boden und zog sich schwere

Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der unbekannte Unfallgegner wartete

zwar noch kurz an der Unfallstelle, fuhr dann aber doch mit seinem Fahrrad

davon. Die Polizei ermittelt nun nach dem Unbekannten und bittet Zeugen um

Mithilfe. Der Radfahrer soll etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein und war komplett

in Schwarz gekleidet. Er trug außerdem eine schwarze Mütze.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069/755-10300 entgegen.

Frankfurt-Rödelheim: Hilflose Person aus der Nidda gerettet

Frankfurt (ots) – (ne) Ein 23-jähriger Mann rutschte gestern Nachmittag im

Bereich des Solmsparks in die Nidda. Zwei junge Männer im gleichen Alter

retteten ihn.

Laut Zeugen lag der Mann zuvor an der Böschung am östlichen Niddaufer. Der

23-Jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Er schrie rum und

übergab sich augenscheinlich mehrfach. Letztlich rutschte der Mann ins Wasser

und trieb ab. Etwa 200 Meter flussabwärts, kurz vor dem „blauen Steg“, eilten

zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren zur Hilfe. Ohne lange zu

überlegen, stiegen sie in die Nidda und bekamen den völlig hilflosen Mann zu

fassen. Sie zogen den 23-Jährigen aus dem Wasser und brachten ihn ans Ufer. Der

23-Jährige war ansprechbar. Die mittlerweile herbeigerufene Rettung brachte den

Mann umgehend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Einer

ersten Auskunft nach besteht glücklicherweise, dank der selbstlosen und

schnellen Reaktion der Retter, keine Lebensgefahr für den 23-Jährigen. Nach

Einschätzung der Rettungskräfte war dieses Einschreiten der Helfer tatsächlich

die Rettung in letzter Sekunde für den Mann, da dieser sich nicht länger über

Wasser hätte halten können und keine geeignete Einstiegsmöglichkeit weiter

flussabwärts vorhanden gewesen wäre.

Die beiden Retter wurden nach einer medizinischen Behandlung schließlich durch

eine Streife nach Hause gefahren. Ihnen ging es den Umständen entsprechend gut.

Frankfurt-Griesheim: 20-Jähriger flüchtet auf Rad

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 16. Reviers haben gestern Nachmittag in

Griesheim rund ein halbes Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zuvor hielt sie

ein 20-jähriger Radfahrer auf Trab.

Gegen 14:40 Uhr fiel einer Streife, die den Griesheimer Stadtweg befuhr, im

Bereich einer Einmündung ein Radfahrer auf, den sie einer Kontrolle unterziehen

wollte. Doch als der junge Mann die Beamten erblickte, trat dieser in seine

Pedale und versuchte über die Einbaumstraße die Flucht zu ergreifen. Die Streife

nahm umgehend die Verfolgung des Mannes auf. Dieser warf im weiteren Verlauf

sein Rad in einen Graben und rannte auf die Gutleutstraße, wobei er einen

Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung zwang. Glücklicherweise kam dabei

niemand zu Schaden. Der zunächst außer Sichtweite geratene Flüchtige konnte

kurze Zeit später von den Beamten an einem Fußweg neben einer Autobahnbrücke

angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach einer Personenkontrolle

entließen sie den 20-jährigen Mann. Bei einer anschließenden Absuche des

Nahbereichs stellten Beamte einen Rucksack mit rund 500 Gramm Marihuana fest.

Die Drogen wurden sichergestellt. Eine richterlich angeordnete

Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen förderte keine weiteren Beweismittel zu

Tage. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bornheim/Riederwald/Westend: Polizei beendet Trunkenheitsfahrten

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag (24.02.2022) bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mehrere

Verkehrsteilnehmer angehalten und auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei

stellten sie auch Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Drogen bzw.

Alkohol standen. Für eine 24-jährige Frau endete die Fahrt in Bornheim, zwei

Männer, 35 und 49 Jahre alt, mussten ihre Fahrzeuge im Westend abstellen.

Beamte des 18. Polizeireviers richteten in Höhe der U-Bahnhaltestelle

Johanna-Tesch-Platz eine Kontrollstelle ein. Im Verlauf der Verkehrskontrollen

fiel ihnen eine Autofahrerin auf, welche mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen

vorbeifuhr. Sofort nahm eine Funkstreife die Verfolgung auf und konnte die Frau

auf der Saalburgallee anhalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass

die 24-Jährige unter dem Einfluss von THC gefahren war und zudem keine gültige

Fahrerlaubnis besitzt, sodass die rasante Fahrt prompt zu Ende war.

Während weiterer Verkehrskontrollen auf der Theodor-Heuss-Allee zogen

Polizeibeamte des 13. Reviers gleich zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr.

Für einen 35-jährigen Mann endete die Autofahrt aufgrund seines vorherigen

Alkoholkonsums. Beamte führten bei ihm eine Atemalkoholmessung durch und

stellten einen Wert von über 0,9 Promille fest, was ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren zur Folge hat.

Bei einem 49-Jährigen, der mit einem Fahrzeug mit spanischen Kennzeichen

unterwegs war, reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain und Opiate, sodass

auch hier an keine Weiterfahrt zu denken war. Darüber hinaus erwartet den in

Deutschland lebenden Mann ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetz. Doch damit nicht genug. Im Kofferraum seines Pkw

fanden die Beamten zwei als gestohlen gemeldete Kennzeichen auf. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt-Ostend: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 23. Februar 2022, gelang es

Beamten des 5. Polizeireviers, einen Fahrraddieb auf frischer Tat festzunehmen.

Seine Beute stellten sie sicher.

Zeugen beobachteten gegen 17 Uhr in der „Bornheimer Landwehr“ einen Mann beim

Fahrraddiebstahl und verständigten daraufhin die Polizei. Doch statt sich mit

seiner Beute aus dem Staub zu machen, kehrte der dreiste Langfinger zurück, um

ein weiteres Fahrrad zu entwenden. Als sich der Mann mit dem zweiten Rad

entfernen wollte, rechnete er wohl nicht mit einer herbeieilenden

Polizeistreife, die ihm den Weg abschnitt und ihn umgehend festnahm. Bei einer

Absuche des Nahbereichs konnte dann auch das bereits zuvor entwendete Fahrrad

aufgefunden werden. Darüber hinaus konnte der erwischte Dieb für ein Rad, mit

dem er am Tatort erschienen war, keinen Eigentumsnachweis vorweisen, sodass auch

bei diesem der Verdacht bestand, dass es gestohlen sein könnte. Kurzum stellten

die Beamten alle drei Fahrräder der Marken „Cube“ und „Stevens“ sicher.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten den

43-jährigen Beschuldigten mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Frankfurt-Sachsenhausen: Brand in einer Gaststätte

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, gegen 23.30 Uhr, nach

Schließung eines Lokales in der Dreieichstraße, nahmen zwei dort noch

verbliebene Mitarbeiter Rauchentwicklung und Flammen aus dem Thekenbereich wahr.

Eigene Löschversuche schlugen fehl.

Bei dem Brandort handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, die Gaststätte

befindet sich im Erdgeschoss. Durch die verständigte Feuerwehr und eine

Funkstreife der Polizei wurden die über der Gaststätte befindlichen Wohnungen

evakuiert. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu

ersticken. Auswirkungen auf die oberhalb gelegenen Wohnungen blieben aus, sodass

die Bewohner nach Ende der Einsatzmaßnahmen wieder zurückkehren konnten.

Der durch den Brand verursachte Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen

auf etwa 350.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt. Die

Brandursachenermittlung dauert an.

Frankfurt-Praunheim: Mit Harpune bedroht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, gegen 23.10 Uhr,

wurden eine 45-jährige Frau und ihr neuer Lebensgefährte von dem 52-jährigen,

ehemaligen Lebensgefährten der Frau, mit einer Harpune bedroht.

Der 52-Jährige hatte dazu den Arbeitsplatz der Frau in der Straße Alt-Praunheim

aufgesucht. Zuvor hatte er ihr bereits eine SMS geschickt, in der er die beiden

mit dem Tode bedrohte. Gegen den 52-Jährigen besteht bereits ein Annäherungs-

und Kontaktverbot. Der Mann ließ von den Geschädigten ab und betrat die Straße.

Dort, nur wenig entfernt vom Arbeitsplatz der Geschädigten, konnte er später von

der verständigten Polizei festgenommen werden. Der stark alkoholisierte

Tatverdächtige trug die schussbereite Harpune noch bei sich. Diese wurde

sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Bedrohung und Verstoßes

gegen das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen

(Gewaltschutzgesetz) ermittelt.

Frankfurt-Preungesheim: Seniorin bestohlen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, gegen 15.50 Uhr, traf

eine 86-jährige Frau vor der Tür ihres Wohnhauses im Marbachweg auf einen ihr

unbekannten Mann, der angab, in dem Mehrfamilienhaus jemanden besuchen zu

wollen.

Aus diesem Grund öffnete die Frau die Tür und ließ den Fremden ins Treppenhaus

ein. Dort verlangte er nach einem Glas Wasser und gelangte so in die Wohnung der

Seniorin. Das Glas trank er aus und begann dann, die Wohnung der Frau zu

durchsuchen. Die 86-Jährige forderte ihn auf, dies zu unterlassen, wurde jedoch

zur Seite gestoßen. Mit einer roten Schatulle, in der sich der Schmuck der Frau

befand, verließ der Täter schließlich die Wohnung. Die Schatulle steckte er in

eine mitgebrachte Plastiktüte. Der Wert des Stehlgutes beziffert sich auf etwa

1.500 EUR.

Die Frau beschreibt den Täter als 170-175 cm groß und stämmig. Sprach

akzentfreies Deutsch und hatte dunkle Haare. Bekleidet mit einer dunklen Mütze

und einer dunklen Jacke. Führte eine blaue Plastiktüte mit sich.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

März 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

März 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

März 2022: Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

März 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Feuerwehr Frankfurt am Main

In der Nacht vom 23.02. auf den 24.02. kam es gegen 23 Uhr 30 zu einem Brand in einer Gaststätte, in der Dreieichstraße, im Stadtteil Sachsenhausen. Nach der Schließung der Gaststätte wurde der Brand durch das anwesende Gaststättenpersonal entdeckt. Die durch das Personal durchgeführten eignen Löschversuche blieben erfolglos. Die parallel alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den sich schnell ausbreitenden Brand, mit zwei Strahlrohren, unter Atemschutz, im Innenangriff, innerhalb von 30 Minuten löschen. Der betroffene Bereich wurde zeitgleich maschinell entraucht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung und der Rauchbeaufschlagung im Gaststättenbereich, kam es zu einem hohen Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.