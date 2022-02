FD

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Eiterfeld. Am Mittwoch (23.02.) ereignete sich zwischen Leibolz und Malges ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Gegen 22 Uhr fuhr ein roter Seat von Leibolz kommend Richtung Malges und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte die Böschung hinunter auf eine Wiese und wurde dabei beschädigt. Er hinterließ Motoröl auf der Wiese. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der beschädigte Pkw nach Leibolz abgeschleppt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

83-Jährige angefahren

Philippsthal. Am Mittwoch (23.02.), gegen 08.40 Uhr, parkte eine 57-jährige Frau aus Friedewald ihren Dacia Sandero rückwärts aus dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße „Am Zollhaus“ aus. Dabei übersah sie eine auf dem Bürgersteig stehende 83-jährige Frau aus Philippsthal. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Ford Mondeo übersehen

Friedewald. Am Mittwoch (23.02.), gegen 11.20 Uhr, wollte eine 74-jährige Frau aus Philippsthal mit einem VW Golf aus Richtung Friedewald auf die Bundesstraße 62 in Richtung Philippsthal auffahren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 69-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Ford Mondeo, die aus Richtung Bad Hersfeld kam. Die 74-jährige Frau fuhr mit ihrem Golf frontal in die Fahrerseite des Ford Mondeo. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand.

Versuchter Einbruch in Container

Hersfeld-Rotenburg

Niederaula. Ein Containergebäude im Kirchweg war in der Nacht zu Mittwoch (23.02.) Ziel unbekannter Täter. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Vogelsbergkreis

Alsfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Anfang Januar (03.01.) bis Mitte Februar (15.02) einen Autoanhänger der Marke „Stema“ von dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Fulda

Fulda. Unbekannte brachen am Mittwoch (23.02.), zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, am Heinrich-von-Bibra-Platz einen schwarzen 5er BMW auf. Die Täter stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von circa 700 Euro und verursachten 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand auf einem Firmengelände in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld

Am Mittwochabend (23.02.), gegen 19.10 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich von Altpapierpaketen zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Straße „Am Ententeich“. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und hatten die Flammen kurze Zeit später unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Kleintransporter flüchtet nach Verkehrsunfall

BAB 66, Flieden

Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro sowie leichte Verletzungen lauten die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (23.02.) auf der A 66 bei Flieden für den Fahrer eines VW Polo aus Offenbach. Der 23-jährige war gegen 19:00 Uhr mit seinem älteren Kleinwagen zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden in Fahrtrichtung Fulda auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Kleintransporter auffuhr. Dabei wurde er leicht verletzt und sein Pkw im Frontbereich stark beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Statt jedoch anzuhalten flüchtete der weiße Kleintransporter mit Firmenaufschrift von der Unfallstelle in Richtung Fulda. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Aufgrund der Wucht des Aufpralls dürfte er im Heckbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0661/969560 an die Polizeiautobahnstation Petersberg zu wenden.