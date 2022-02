Heidelberg-Neuenheim: Frontalzusammenstoß zweier Autos – eine Person leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Eine leichtverletzte Person und erheblicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes im Stadtteil

Neuenheim. Ein 33-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Jeep auf der

Neuenheimer Landstraße in Richtung Brückenstraße unterwegs. Kurz vor der

Abzweigung zur Brückenkopfstraße wollte er an einem parkenden Kleintransporter

vorbeifahren und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit dem

Skoda einer entgegenkommenden und in Richtung Ziegelhausen fahrenden Frau

zusammen. Diese erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte von

Ort untersucht und versorgt. Ihr Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Unfallursache

in einer Übermüdung des 33-jährigen Fahrers des Jeeps zu suchen sein könnte.

Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und

fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg – Bahnstadt/Kirchheim: Unbekannter beschädigt Porsche Macan und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Bahnstadt/Kirchheim: (ots) – Der Fahrer eines Porsche Macan stellte

am Mittwochnachmittag erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Im

rechten Bereich der Frontstoßstange war das Fahrzeug in einer Höhe von ca. 30

bis 80 cm stark zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Beschädigung war vermutlich zwischen 14.20 Uhr und 15.00 Uhr bei einem

Verkehrsunfall, verursacht durch einen unbekannten Fahrzeugführer, entstanden,

als der Porsche erst am Willy-Brandt-Platz, dann in der Langgartenstraße/

Einmündung Im Franzosengewann geparkt war. Die Polizei hat die Ermittlungen nach

dem unbekannten Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweis geben können, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd,

Telefon 06221 / 3418-0, melden.

Heidelberg-Weststadt: Dieb entwendet in minutenschnelle Wertgegenstände aus Pkw – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr entwendete ein Unbekannter aus

einem im Bereich der Bahnhofstraße geparkten und vermutlich unverschlossenen

Opel Corsa diverse Wertgegenstände. Das Diebesgut war zuvor durch die Tochter

eines Mutter-Tochter-Gespanns auf dem Beifahrersitz ausgeleert worden, bevor

diese sich kurzzeitig in eine nahegelegene Schneiderei begaben. Bei ihrer

Rückkehr, nach wenigen Minuten, stellten sie sodann fest, dass deren

Mobiltelefone sowie die Geldbörse mitsamt Inhalt entwendet wurden. Der

Diebstahlschaden wird auf rund 1.200,- EUR geschätzt. An dem Pkw waren keinerlei

Aufbruchspuren erkennbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Heidelberg unter der Telefonnummer 06221 /99-1700 in

Verbindung zu setzen.