Pkw überschlägt sich – Fahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 270

zu einem Unfall gekommen. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf war um 17.30 Uhr

aus Kaiserslautern kommend in Richtung Weilerbach unterwegs. An der Ausfahrt

Siegelbach verließ er die Bundesstraße. In einer langgezogenen Linkskurve verlor

der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Möglicherweise war er zu schnell

unterwegs. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er

blieb auf dem Dach liegen. Der 26-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto

befreien. Bei dem Unfall zog er sich Verletzungen im Brustbereich zu.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass

der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren war, wurde ihm

im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

An seinem Pkw entstand Totalschaden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

|mhm

Sachbeschädigung an Schule

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in einer Schule in der

Martin-Luther-Straße einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Der Hausmeister

stellte am Mittwochmorgen fest, dass über das Baugerüst die unbekannten Täter

über ein Fenster ins 3. Obergeschoss gelangten. Von dort aus bewegten sich die

Täter durch das Gebäude und besprühten Wände, Tafeln, Bänke mit Farbe. Weiterhin

beschädigten sie einen Fernseher und brachen eine Geldkassette eines Kopierers

auf. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit muss zwischen

Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 6 Uhr liegen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit

rund um die Schule etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 – 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Unfall mit 2,45 Promille – Siehe Foto

Mit reichlich Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Schallodenbach und Mehlbach einen Unfall gebaut. Die 35-Jährige war mit ihrem Mini in Richtung Mehlbach unterwegs, als sie kurz vor sieben Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und traf einen Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrerin roch stark nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte der Frau einen Alkoholpegel von 2,45 Promille. Sie wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straße war circa drei Stunden gesperrt. |elz