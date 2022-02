Achtung! Neue Betrugsmasche bei Ebay-Kleinanzeigen

Limburg

(wo) Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche auf einem Internetverkaufsportal. Betrüger täuschen den Verkäufern ein Kaufinteresse vor, um beim angeblichen Bezahlvorgang an die Bankdaten der Verkäufer zu gelangen. Neben einer Vielzahl von Betrugsmaschen bei Verkaufsportalen im Internet, tritt aktuell eine relativ neue Masche bei Ebay Kleinanzeigen vermehrt auf. Die Betrüger nehmen mit einem Verkäufer Kontakt auf und vermitteln tatsächliches Kaufinteresse. Anschließend teilt der angebliche Kaufinteressent dem Verkäufer mit, dass beim Bezahlvorgang ein Fehler aufgetaucht sei und schickt dem Verkäufer einen Link per SMS, E-Mail oder per WhatsApp. Über diesen Link erscheint eine Website, welche in ihrer Ausgestaltung täuschend echt aussieht und erwirkt bei dem Verkäufer den Eindruck auf der Seite von Ebay-Kleinanzeigen zu sein. Tatsächlich befindet sich das Opfer der Betrugsmasche bereits auf einer Phishing-Website, auf der man aufgefordert wird seine Bankdaten einzugeben, um das bereits vom Käufer hinterlegte Geld gutschreiben zu lassen. Untermauert wird die vermeintliche Echtheit der Seite durch eine zusätzlich angebotene Chatfunktion, um Rückfragen stellen zu können und Eingabefehler zu vermeiden. Statt einer Gutschrift erfolgt nach erfolgreicher Eingabe der Bankdaten eine Abbuchung auf den jeweiligen Konten der Opfer. Verkäufer, die auf diese Masche reingefallen sind, sollten unverzüglich Kontakt zu ihrem Kreditinstitut aufnehmen und versuchen die Zahlung zu stoppen sowie die Karte sperren zu lassen. Oftmals befinden sich die Server der Betrüger im Ausland.

Tipps zum Schutz:

Der Verkäufer bestimmt den Ablauf des Zahlvorgangs und nicht der Käufer

Nicht unter Druck setzen lassen und ruhig bleiben

Bei Betrugsverdacht Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und das Verkaufsportal informieren

Nutzen Sie kostenfreie Webseiten im Internet, um Dateien und URLs vor dem Öffnen auf Schadsoftware oder Phishing untersuchen zu lassen

Sollten Sie Opfer dieser Masche geworden sein, nehmen Sie Kontakt mit ihrem Kreditinstitut auf und lassen ihre Karte sperren

Schließen Sie keine Bezahlvorgänge ab, welche Ihnen per Link zugesendet werden

21-Jähriger droht Kontrollkräften sogleich mehrfach, Weilburg, 23.02.2022, 11.45 Uhr und 15.35 Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurden in Weilburg kontrollierende Polizeikräfte sogleich mehrfach von einem 21-jährigen Mann bedroht. Der erste Vorfall ereignete sich vormittags in der Straße „Vorstadt“ im Rahmen einer am Landtor eingerichteten stationären Verkehrskontrolle. Der 21-Jährige begab sich gegen 11.45 Uhr zu den dort kontrollierenden Beamtinnen und Beamten und äußerte sich kritisch zu den Kontrollmaßnahmen. Als die Kontrollkräfte daraufhin ein Gespräch mit dem Mann suchten, habe sich der 21-Jährige immer mehr in Rage geredet und schließlich Drohungen ausgesprochen. Nach einiger Zeit entfernte sich der Mann wieder zu Fuß, so dass die Verkehrskontrollmaßnahmen nunmehr ungestört fortgesetzt werden konnten. Etwa vier Stunden später, gegen 15.35 Uhr, kam es in der Niedergasse zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Polizeikräfte wollten den Mann dort einer Kontrolle unterziehen. Dieser habe sich jedoch auch hier uneinsichtig sowie zunehmend aggressiver gezeigt, sich im weiteren Verlauf gegen die polizeilichen Maßnahmen gesperrt und massive Drohungen ausgesprochen. Der 21-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen seines Verhaltes in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Einkaufsmarkt von Einbrechern heimgesucht, Beselich, Obertiefenbach, Hauptstraße, 23.02.2022, 22.15 Uhr bis 24.02.2022, 06.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Obertiefenbach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten die automatische Glasschiebetür des Marktes auf und gelangten so in einen Zwischenraum, in welchem sich die Verkaufstheke einer Bäckerei befindet. Hier entwendeten die Einbrecher die leere Kasse der Bäckerei und machten sich anschließend noch an der zum Verkaufsrum des Einkaufsmarktes führenden Glasschiebetür zu schaffen. Ihnen gelang es jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln, so dass sie schließlich die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Wertgegenstände aus geparkten Autos gestohlen, Weilburg, Kubach, Zum Köppel, Bornkaut, 22.02.2022, 18.20 Uhr bis 23.02.2022, 09.45 Uhr,

(pl)In Kubach haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch aus zwei geparkten Autos zurückgelassene Wertgegenstände entwendet. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die jeweiligen Fahrzeuginnenräume ein und ließen hieraus unter anderem ein Lasermessgerät, eine Geldbörse sowie Schlüssel mitgehen. Die betroffenen Pkw waren in der Straße „Zum Köppel“ und in der Straße „Bornkaut“ abgestellt. Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Autoanhänger gestohlen,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, 23.02.2022, 08.30 Uhr bis 14.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwoch, zwischen 08.30 Uhr und 14.50 Uhr, im Bereich von Bad Camberg einen Anhänger im Wert von über 3.000 Euro gestohlen. Der Autoanhänger des Herstellers Unsinn mit dem amtlichen Kennzeichen BIR-JT 30 war auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle zur A3 abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Auto zerkratzt,

Limburg, Schleusenweg, 22.02.2022, 20.00 Uhr bis 23.02.2022, 08.30 Uhr,

(pl)Im Schleusenweg in Limburg wurde in der Nacht zum Mittwoch ein geparkter Audi Q7 mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Heck sowie die linke Seite des Fahrzeugs und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt, Runkel, Bahnhofstraße, 23.02.2022, 12.30 Uhr.

(pl)Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Mittwochmittag in Runkel ein 67-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Eine 51-jährige Autofahrerin bog gegen 12.30 Uhr mit ihrem Peugeot in die Bahnhofsstraße ein und kollidierte hierbei mit dem Fußgänger, welcher die Fahrbahn überquerte. Der 67-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Kreisgebiet, Kreisgebiet, 23.02.2022 und 24.02.2022,

(pl)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg hat am Mittwoch und am Donnerstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. In Oberbrechen richteten die Beamten am Mittwoch gegen 08.00 Uhr eine 1 ½ stündige Kontrollstelle in der Frankfurter Straße gegenüber dem Bahnhof ein. Dort wurden insgesamt 243 Fahrzeuge gemessen, von denen 16 zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter unter den Pkw war ein Fahrzeug mit 75 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 50 km/h. Am selben Tag fand gegen 10.40 Uhr im Bereich von Weilburg eine weitere Geschwindigkeitsmessung auf der B 456 in Höhe einer Firma statt. In Fahrtrichtung Usingen waren hier bis 11.50 Uhr insgesamt 284 Fahrzeuge unterwegs, von denen 12 schneller als die erlaubten 60 km/h gemessen wurden. Darüber hinaus wurde eine Person am Steuer bei der Nutzung des Mobiltelefons erwischt. Bei einer am Donnerstagmorgen in Hünfelden zwischen 07.40 Uhr und 08.40 Uhr auf der L 3022 gegenüber einer Schule eingerichteten Kontrollstelle wurden bei den 144 vorbeifahrenden Fahrzeugen erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.