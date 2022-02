Yacht drohte zu sinken

Feuerwehr Wiesbaden

Viele Einsätze und fast immer ein glimpflicher Ausgang

Der ereignisreiche Tag neigt sich dem Ende zu, und wir ziehen eine kurze Bilanz.

Begonnen hat er mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage bei einem Industriebetrieb in Schierstein gefolgt von einem undefinierbaren Geruch. Beide Einsätze konnten ohne Feststellung beendet werden.

Mit mehr Schaden, in beiden Fällen Blechschäden, gingen zwei Unfälle auf der BAB 3 am Vormittag zu Ende. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zweier PKW mit 3 betroffene Personen sowie zweier LKW bei denen glücklicherweise nur Betriebsstoffe ausliefen.

Gegen 16 Uhr wurde eine Person auf der Mainbrücke in Kostheim gemeldet, diese drohte von der Brücke zu springen, konnte jedoch durch die Rettungskräfte gesichert werden.

Eine 12m Yacht drohte gegen 17:30 Uhr im Schiersteiner Hafen zu sinken. Aus bisher ungeklärten Gründen ist Wasser in die Yacht eingedrungen. Mit Tauchpumpen wurden bereits mehrere tausend Liter aus der Jacht gepumpt. Da das Wasser mit Betriebsmitteln kontaminiert ist, muss das ausgepumpte Wasser aufgefangen werden, um im Anschluss der fachkundigen Entsorgung zugeführt werden zu können. Dabei unterstützt die Werkfeuerwehr InfraServ, in dem großvolumige Auffangbehälter zur Verfügung gestellt werden. Bisher sind keine Betriebsstoffe in den Rhein gelangt. Für den Fall einer Gewässerverunreinigung stehen an der Einsatzstelle Ölschlingen bereit, um eine Ölsperre einrichten zu können. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr sind vor allem die Freiwilligen Feuerwehren aus Schierstein und Kostheim im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei ist ebenfalls vor Ort. Zurzeit dauert der Einsatz noch an.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder mit Brandgeruch wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Biebrich und Dotzheim sowie den Kräften der Wachen 1, 2 und 3 beschickt. Hierbei war eingebranntes Kochgut der Auslösegrund.

Beendet wurde der Tag wie er begonnen wurde, mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Kirchgasse. Hier war der Auslösegrund eine eingeschlagener Feuerwehrmelder.

Wassereinbruch in Motoryacht

Wiesbaden-Schierstein – Am heutigen Mittwoch, den 23.02.2022, gegen 16:30

Uhr meldete ein Zeuge der Wasserschutzpolizei Wiesbaden einen Wassereinbruch in

seine 12,5 m lange Motoryacht. Die Yacht befindet sich an einer Steganlage im

Schiersteiner Hafen. Nach Eintreffen der Feuerwehr und der Bootsstreife der WSP

wurden mehr als 6.000 Liter Wasser aus der Motoryacht in Behälter an Land

gepumpt. Die Leckage konnte am Abend noch nicht ermittelt werden. Da der weitere

Wassereintritt gering ist, wird die Yacht vor Ort bis zum Morgen des 24.02.2022

überwacht. Nach Absprache aller Beteiligten erfolgen weitere Maßnahmen zum

Abdichten oder Auswassern bei Tageslicht. Während des gesamten Geschehens kam es

zu keinerlei Verunreinigung des Hafens.

Achtung! Neue Betrugsmasche bei Ebay-Kleinanzeigen

Wiesbaden – (wo) Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche auf einem

Internetverkaufsportal. Betrüger täuschen den Verkäufern ein Kaufinteresse vor,

um beim angeblichen Bezahlvorgang an die Bankdaten der Verkäufer zu gelangen.

Neben einer Vielzahl von Betrugsmaschen bei Verkaufsportalen im Internet, tritt

aktuell eine relativ neue Masche bei Ebay Kleinanzeigen vermehrt auf. Die

Betrüger nehmen mit einem Verkäufer Kontakt auf und vermitteln tatsächliches

Kaufinteresse. Anschließend teilt der angebliche Kaufinteressent dem Verkäufer

mit, dass beim Bezahlvorgang ein Fehler aufgetaucht sei und schickt dem

Verkäufer einen Link per SMS, E-Mail oder per WhatsApp. Über diesen Link

erscheint eine Website, welche in ihrer Ausgestaltung täuschend echt aussieht

und erwirkt bei dem Verkäufer den Eindruck auf der Seite von Ebay-Kleinanzeigen

zu sein. Tatsächlich befindet sich das Opfer der Betrugsmasche bereits auf einer

Phishing-Website, auf der man aufgefordert wird seine Bankdaten einzugeben, um

das bereits vom Käufer hinterlegte Geld gutschreiben zu lassen. Untermauert wird

die vermeintliche Echtheit der Seite durch eine zusätzlich angebotene

Chatfunktion, um Rückfragen stellen zu können und Eingabefehler zu vermeiden.

Statt einer Gutschrift erfolgt nach erfolgreicher Eingabe der Bankdaten eine

Abbuchung auf den jeweiligen Konten der Opfer. Verkäufer, die auf diese Masche

reingefallen sind, sollten unverzüglich Kontakt zu ihrem Kreditinstitut

aufnehmen und versuchen die Zahlung zu stoppen sowie die Karte sperren zu

lassen. Oftmals befinden sich die Server der Betrüger im Ausland.

Tipps zum Schutz:

Der Verkäufer bestimmt den Ablauf des Zahlvorgangs und nicht der Käufer

Nicht unter Druck setzen lassen und ruhig bleiben

Bei Betrugsverdacht Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und das

Verkaufsportal informieren

Nutzen Sie kostenfreie Webseiten im Internet, um Dateien und URLs vor dem Öffnen

auf Schadsoftware oder Phishing untersuchen zu lassen

Sollten Sie Opfer dieser Masche geworden sein, nehmen Sie Kontakt mit ihrem

Kreditinstitut auf und lassen ihre Karte sperren

Schließen Sie keine Bezahlvorgänge ab, welche Ihnen per Link zugesendet werden

Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Bunsenstraße, Dienstag, 22.02.2022, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr,

(wo) Am Dienstagmittag erbeuteten falsche Handwerker in der Bunsenstraße Schmuck

im Wert von mehreren Tausend Euro.

Eine 95-jährige Wiesbadenerin wurde gegen 13:00 Uhr von einem vermeintlichen

Handwerker im Aufzug daraufhin gewiesen, dass es zu einem Wasserschaden im Haus

gekommen sein soll. Kurze Zeit später verschaffte sich ein weiterer unbekannter

Täter Zutritt zur Wohnung der Dame. Dieser gab sich als Mitarbeiter der

Hausverwaltung aus, um die Wasserleitungen zu prüfen. Während dieser einen

nassen Fleck unter der Spüle feststellte, schlich sich ein zweiter Täter in die

Wohnung, durchsuchte das Schlafzimmer und entwendete Schmuck im Wert von

mehreren Tausend Euro. Der Handwerker aus dem Fahrstuhl konnte durch die

Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 180 cm groß, 40 Jahre alt,

„rumänisches Erscheinungsbild“, schlank und dunkelhaarig. Der zweite Täter wurde

beschrieben als ca. 165cm groß, 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, mit rundem

Gesicht und dunklen Haaren.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Mehrere Fahrräder entwendet,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring/ Maria-Sibylla-Merian-Straße Dienstag,

22.02.2022, 19:00 Uhr/Mittwoch, 23.02.2022, 16:00 Uhr,

(wo) In der Maria-Sibylla-Merian-Straße gelangten am Mittwochnachmittag

unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller und entwendeten mehrere Fahrräder in

einem Gesamtwert von geschätzten 6.500 Euro.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich ein 62-jähriger Anwohner bei der Polizei und teilte

mit, dass sein E-Bike aus dem Keller gestohlen wurde. Die Diebe brachen auf

unbekannte Art und Weise die Tür zum Kellerabteil auf und entwendeten mehrere

Fahrräder.

Das gleiche Schicksal ereilte einen 23-jährigen Wiesbadener Dienstagnacht im

Konrad-Adenauer-Ring. Unbekannte Täter entwendeten sein Pedelec der Marke Derby

Cycle Werke GmbH in weiß-grün, das er zuvor mit einem Schloss an einem

Straßenschild gesichert hatte.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet, Wiesbaden, Rheinstraße, Montag,

21.02.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 22.02.2022, 05:10 Uhr,

(wo) Zwischen Montagmittag und dem frühen Dienstagmorgen beschädigten unbekannte

Täter in der Rheinstraße ein geparktes Auto und entwendeten eine Tasche im Wert

von ca. 1000 Euro.

Am Dienstagmorgen musste ein 20-jähriger Wiesbadener feststellen, dass ein Dieb

einen Stein in die Windschutzscheibe seines Autos geworfen hatte. Anschließend

entwendete er eine im Auto befindliche Tasche und flüchtete.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0

zu melden.

Taschendiebe machen Beute,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 19.02.2022 bis Mittwoch, 23.02.2022

(wo) Im Laufe der Woche kam es vermehrt zu Taschendiebstählen in der Innenstadt.

Insgesamt erbeuteten die unbekannten Täter Wertgegenstände von mehreren Tausend

Euro.

Eine 62-Jährige überquerte am Samstagmittag die Rheinstraße, als sie von einem

unbekannten Täter angerempelt wurde. Als sie auf der anderen Straßenseite ankam,

stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel und Haustürschlüssel aus dem geschlossenen

Rucksack entwendet wurden.

Am Dienstagmittag gelang es einem unbekannten Dieb im Bus einem 56-Jährigem

unbemerkt das Handy zu stehlen.

Aus der mitgeführten Handtasche entwendeten am Mittwochmittag auf dem Marktplatz

unbekannte Täter einer 72-Jährigen den Geldbeutel.

Am Dienstagnachmittag erlangte ein unbekannter Dieb einen Geldbeutel einer

77-jährigen Wiesbadenerin. Am Folgetag bemerkte die Geschädigte, dass mit Hilfe

ihrer Bankkarten wiederholt Geldbeträge im dreistelligen Bereich von ihrem Konto

abgebucht wurden.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 zu melden.

Die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Taschendiebe nutzen Menschenmengen und

Gedränge z.B. in Stadtbussen zur Begehung ihrer Taten. Dabei gehen sie zudem

noch mit Tricks, wie Anrempeln, Beschmutzen und anschließendes Säubern der

Kleidung oder Vorhalten eines Stadtplans vor. Achten Sie daher bei Gedränge ganz

besonders auf Ihre Wertsachen. Stecken Sie Gegenstände wie Bargeld, Kreditkarten

und Handys in verschließbare Innentaschen Ihrer Kleidung und tragen Sie

Handtaschen verschlossen auf der Köpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder

bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Einbruch in Seniorenheim,

Wiesbaden, Am Königsfloß, Dienstag, 22.02.2022, 21:00 Uhr bis Mittwoch,

23.02.2022, 06:15 Uhr,

(wo)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen in der Straße „Am Königsfloß“

unbekannte Täter gewaltsam in ein Seniorenheim ein und entwendeten Wertgestände

von mehreren Hundert Euro.

Zunächst kletterten die unbekannten Täter über einen Metallzaun, um zu einem

Fenster des Gebäudes zu gelangen. Anschließend schlugen sie gewaltsam eine

Fensterscheibe ein, drangen ins Innere ein und durchsuchten einen Raum nach

Wertgegenständen. Die unbekannten Täter erbeuteten ein Tablet-PC und Bargeld.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Mehrere Autoeinbrüche und Sachbeschädigungen, Wiesbaden, Schierstein,

Dienstag, 22.02.2022 bis Mittwoch, 23.02.2022,

(wo) Im Bereich Schierstein trieben zwischen Dienstag und Mittwochmorgen

unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie beschädigten und durchwühlten insgesamt fünf

Fahrzeuge. Zudem schlugen sie an zwei Gebäuden Glasscheiben ein. Durch die

unbekannten Täter wurden Wertgegenstände von ca. 1.700 Euro erbeutet. Der

Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

In der Flößerstraße öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise ein

geparktes Auto, durchwühlten den Innenraum und flüchteten anschließend. Bei

einem Opel in der Zehntenhofstraße schlugen Einbrecher drei Scheiben ein,

durchsuchten das Handschuhfach und flohen mit leeren Händen. In der

Kleinaustraße zerstörten unbekannte Täter die Scheiben auf der Fahrer- und

Beifahrerseite, sowie die Heckscheibe eines Peugeot. Anschließend durchwühlten

sie das Auto und flüchteten unerkannt. Aus einem Opel entwendeten Diebe in der

Storchenallee Werkzeuge und einem Latop, nachdem sie auf unbekannte Art und

Weise das Fahrzeug geöffnet hatten. In der Christian-Büchner-Straße schlugen die

Täter mit einem unbekannten Tatwerkzeug die hintere Seitenscheibe auf der

Beifahrerseite ein. An einem Restaurant in der Backfischgasse wurde durch einen

unbekannten Täter eine Scheibe beschädigt. An einer Schule in der

Zehntenhofstraße wurde die Scheibe der Haupteingangstür und ein Glaseinsatz

eines Seiteneingangs eingeschlagen.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung mit mehreren Personen

Bad Schwalbach, Am Kurpark / Kirchstraße, Mittwoch, 23.02.2022, 14:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in Bad Schwalbach zu einer körperlichen

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei

über die gewaltsame Auseinandersetzung im Bereich „Am Kurpark“ / „Kirchstraße“

informiert. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten vor Ort zunächst

einige Männer angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der weiteren

Ermittlungen gaben Teile der Beteiligten an, man sei unter anderem von der

jeweiligen Gegenseite mit Gegenständen traktiert und geschlagen worden. Durch

die Beamtinnen und Beamten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die

Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den

Umständen der Tat aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Kontrolle mündet in Widerstand, Idstein, Stettiner Straße, Mittwoch,

23.02.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend leistete ein junger Mann bei einer Personenkontrolle in

einer Idsteiner Parkanlage Widerstand und beleidigte die eingesetzten

Polizeikräfte. Gegen 21:30 Uhr entschied sich eine Streife der Polizeistation

Idstein im Bereich der Stettiner Straße in Idstein eine Personengruppe zu

kontrollieren, nachdem sie von dieser den Geruch von Cannabis wahrgenommen

hatten. Während der Kontrolle habe sich ein Beteiligter, ein 22-jähriger

Idsteiner, gegen die Durchsuchungsmaßnahmen gesperrt und einen Beamten

beleidigt. Er musste zwischenzeitlich gefesselt werden und durfte im Anschluss

an die Kontrolle die Örtlichkeit wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Reh löst Unfall aus, Idstein, Henri-Dunant-Allee, Donnerstag, 24.02.2022,

02:15

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wich ein Autofahrer einem Reh aus und prallte

mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 28-jährige Fahrer eines Mitsubishi sei

nach eigenen Angaben die Henri-Dunant-Allee von Oberseelbach in Richtung B 275

entlanggefahren. Kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich der Robert-Koch-Straße

habe ein Reh die Fahrbahn gekreuzt und den 28-Jährigen zum Ausweichen bewegt.

Hierbei überfuhr der Mann mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr und kam neben der

Fahrbahn an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht und

musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.