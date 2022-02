Korbach: Die Polizei-News

Verkehrskontrolle – Autofahrer über 60 km/h zu schnell

Waldeck (ots) – Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte der Polizeistation Korbach mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße B 485 bei Waldeck-Netze durch. Der Schwerpunkt lag bei der Geschwindigkeit, aber auch auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr legten die Polizisten besonderen Augenmerk. Ein Autofahrer war über 60 km/h zu schnell, zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war.

Bei den Messungen mit einem Laserhandmessgerät in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr überprüften die Polizeibeamten die Geschwindigkeiten von etwa 180 Fahrzeugen. Bei 13 Fahrzeugen wurden zu hohe Geschwindigkeiten gemessen. Acht Autofahrer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon, fünf müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Den unerfreulichen Spitzenwert erreichte ein 21-Jähriger aus Korbach:

Er wurde mit 161 km/h gemessen, wobei die Toleranz schon abgezogen ist. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister. Doch damit nicht genug: Da sich bei dem Autofahrer mit Führerschein auf Probe der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun auch ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei den anderen kontrollierten Autofahrern wurden außer den Geschwindigkeitsverstößen keine weiteren Ordnungswidrigkeiten oder Vergehen festgestellt.

Unbekannter bricht in Gastwirtschaft ein

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein Unbekannter in eine Gastwirtschaft in der Burgstraße in Bad Arolsen-Wetterburg ein.

Der Täter hebelte ein Fenster auf und konnte so in die Gasträume gelangen. Hier entwendete er eine geringe Menge Bargeld im einstelligen Bereich, mehrere Antigen-Tests und USB-Sticks. Durch eine von innen geöffnete Tür konnte der Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

