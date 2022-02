Auffahrunfall – Schaden 2.300 Euro

Eschwege (ots) – Ein 30-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr einen Auffahrunfall in der Landstraße von Reichensachsen verursacht. Der Mann befuhr innerorts die Landstraße aus Richtung Hoheneiche kommend in Fahrtrichtung Eschwege. In gleicher Richtung fuhr eine ebenfalls aus Waldkappel stammende 52-jährige Autofahrerin dem Mann voraus und wollte dann nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen.

Die Frau musste allerdings verkehrsbedingt anhalten, was der 30-Jährige dann zu spät erkannte und infolge des geringen Abstands auf den Pkw der 52-Jährigen auffuhr. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt 2.300 Euro.

Wildunfall

Mit einem Dachs kollidierte am gestrigen Abend ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau, der gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Zusammenprall, der entstandene Frontschaden am Fahrzeug des Mannes beläuft sich auf 1.500 Euro.

Unbekannte beschädigen Mercedes Sprinter und Klein-Lkw

Wegen zwei beschädigter Kraftfahrzeuge ermittelt die Eschweger Polizei aktuell wegen Sachbeschädigung. In der Stresemannstraße in Eschwege auf dem Parkplatz der dortigen Gemeinschaftsunterkunft ist ein weißer Mercedes Sprinter von Unbekannten an der hinteren linken Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Der Vorfall geschah am Mittwochabend 23.02.2022 zwischen 18.45-19.15 Uhr.

Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich auf einem Firmengelände in der Thüringer Straße in Eschwege zwischen Mittwochnachmittag 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr. Hier warfen Unbekannte mit einem Gegenstand die Heckscheibe an einem geparkten Klein-Lkw mit Ladefläche ein. Der Schaden beläuft sich hier auf 900 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei in Eschwege wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws die in Fahrtrichtung Göttingen unterwegs waren, kam es gestern Abend auf der B 27 zwischen Oetmannshausen und Reichensachsen. Gegen 19.10 Uhr war eine 67-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 20-Jährigen aus Hessisch Lichtenau aufgefahren, die an einer roten Ampel angehalten hatte.

Dies hatte die 67-Jährige zu spät erkannt. Beide Autos wurden mit je 2.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Die 20-Jährige wurde zudem leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zusammenstoß beim rückwärts ausparken

Am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr sind beim gleichzeitigen Rückwärtsausparken von dem Parkplatzgelände in der Wiesenstraße in Eschwege ein 84-jähriger Autofahrer und eine 35-jährige Autofahrerin zusammengestoßen. An den beiden Autos entstanden Sachschäden in Höhe von 1.000 und 500 Euro. Die Schuldfrage ist noch ungeklärt.

Autofahrer landet nach medizinischem Notfall im Straßengraben

In der Thüringer Straße in Eschwege ist gestern Abend gegen 18.10 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Herleshausen aufgrund einer medizinischen Beeinträchtigung von der Straße abgekommen und in seinem Pkw verunfallt. Der Mann befuhr die Thüringer Straße in absteigender Richtung und beabsichtigte dann nach rechts auf ein Firmengelände einzubiegen.

Mutmaßlich aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Notfalls, kam der 59-Jährige dann aber nach links von der Straße ab und landete mit seinem Auto im angrenzenden Flutgraben. Hierbei wurde der Mann augenscheinlich aber nur leicht verletzt, letztlich aber u.a. mit Verdacht auf leichte Prellungen mittels RTW vorsorglich ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zudem musste die Abschleppung des Pkws erfolgen.

Diebstahl von Geldbörse

Am Mittwochabend 23.02.2022 ist einer 87-jährigen Seniorin die Geldbörse geklaut worden, als die Frau im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege zum Einkaufen war. Der Vorfall muss zwischen 17.50-18.05 Uhr passiert sein. Die Frau hatte ihr Portemonnaie in der Handtasche im Einkaufswagen, woraus die Diebe es dann in einem unbeobachteten Moment entwenden konnten.

In der Börse befanden sich neben einem Geldbetrag von ca. 90 Euro auch zwei Bankkarten. Als Täterin kommt vmtl. eine Frau mit schwarzer Jacke in Betracht. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht – Ermittlungen gegen 26-jährige Frau eingeleitet

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr in Sontra die Weldaer Straße in Richtung Husarenallee befahren und dann beim Einparken auf einem Parkstreifen einen geparkten Audi touchiert. Die Frau verursachte dabei an dem Audi einen Schaden von 600 Euro und auch an ihrem eigenen Auto war bei der Kollision ein Streifschaden von 800 Euro entstanden.

Da die Frau aber die Unfallstelle verließ, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen, haben die Beamten der Polizei in Sontra Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Diese richten sich jetzt gegen die 26-Jährige, da der Vorfall von Zeugen beobachtet worden war.

Wildunfall

Am Mittwochnachmittag 23.02.2022 gegen 15.25 Uhr hat eine 42-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3247 von Herleshausen in Richtung Frauenborn unterwegs war. Bei der Kollision entstand am Auto der Frau ein Schaden von 2.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht – Zeugen beobachten Unfallhergang

Am Dienstagabend 22.02.2022 gegen 17.25 Uhr ist auf einem Parkplatz in der Stubenstraße in Witzenhausen ein geparkter 5-er BMW beim Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers beschädigt worden. Dabei entstand an dem BMW ein Schaden von 300 Euro. Das verursachende Fahrzeug hat dann allerdings unerlaubt die Unfallstelle verlassen, so dass die Beamten aus Witzenhausen nun wegen Unfallflucht ermitteln.

Zeugen hatten den Vorfall aber noch beobachten können, so dass die Beamten mittlerweile entsprechende Hinweise auf das verursachende Fahrzeug haben und sich aktuell dahingehend die Ermittlungen richten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat auf dem Parkplatz des Steinwegcenters in der Straße “Am Steinweg” in Hessisch Lichtenau einen grauen VW Polo an der rechten Fahrzeugseite im Bereich der Türen und der Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Der Vorfall geschah am Mittwoch zwischen 15-16.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

