Kryptowährungen sind in aller Munde. Jeder hat bestimmt schon einmal in seinem Leben von Bitcoins gehört.

Doch kennen Sie auch Kryptowährungen wie Solana oder Cardano? Die gehören zu den wahrscheinlichen Aufsteigern des Jahres 2022. Welche Kryptowährung sich 2022 noch lohnen wird und wie das Prinzip Kryptowährung überhaupt funktioniert, das erfahren Sie in diesem Beitrag.

Kryptowährungen 2022: Die wahrscheinlichen Aufsteiger des Jahres

Unter den Kryptowährungen, die sich lohnen, fällt mit Sicherheit Solana. Solana wurde mit dem Ziel eines dezentralen Finanzwesens geschaffen und kann mit günstigen und schnellen Transaktionen punkten. Cardano wurde 2021 zur drittgrößten Kryptowährung der Welt. Ihr Kurs wurde anfangs für 0,20 US-Dollar gehandelt und lag im September schon bei 3 US-Dollar. Das Ziel von Cardano ist es, ein entwicklerfreundliches Ökosystem zu schaffen. Auch die Chancen für Avalanche stehen gut, zu einem Aufsteiger des Jahres zu werden. Anfang des Jahres 2021 lag der Kurs der Kryptowährung bei 3 US-Dollar. Ende November lag der Kurs bei satten 146 US-Dollar. Neue Höchststände sind für 2022 auch unter dem Aspekt zu erwarten, dass die Kryptowährung eine Partnerschaft mit dem riesigen Unternehmen Deloitte eingegangen ist.

Wie funktionieren Kryptowährungen?

Zu den wichtigsten Eigenschaften der Kryptowährungen gehört die dezentrale Arbeitsweise. Anstelle einer Zentralinstanz treten viele verschiedene Teilnehmer, die hinter einer Entscheidung stehen müssen. Das ist das Peer-to-Peer Prinzip. Um zum Beispiel eine Transaktion durchzuführen, müssen die sogenannten Nodes – die Mehrheit der Teilnehmer – der Veränderung zustimmen. Gespeichert werden die Transaktionen in der Blockchain, was Manipulationen so gut wie unmöglich macht. Mit Kryptowährungen können Sie auch handeln. Um zu handeln, müssen Sie zunächst Geld in Kryptowährung umtauschen. Für bessere Gewinne sorgen Trader, die dank eines Algorithmus die Entwicklung von Bitcoin und Co. voraussagen können. Klicken Sie jetzt, um zu einem Trader zu gelangen.

Was ist ein Wallet?

Ein Wallet ist eine digitale Geldbörse, in der Sie die digitalen Schlüssel aufbewahren, mit der Sie auf die Blockchains zugreifen können. Auch Informationen für die Bestätigung und Überprüfung Ihrer Transaktionen werden in der Wallet sicher aufbewahrt. Die digitalen Schlüssel sind der Public Key und der Private Key. Der Public Key ist Ihre Adresse, zu der Ihnen jeder Geld senden kann. Den Private Key nutzen Sie, um jemand anderem Geld zu senden – zum Beispiel beim Spielen im Online Casino, das auch in Deutschland dank des Glücksspielgesetz aus dem Jahr 2021 zu einhundert Prozent legal ist. Es gibt verschiedene Arten von Wallet. Die Online- oder Cloud-Wallet ist die einfachste Art. Bei dieser Variante nutzen Sie einen externen Anbieter, bei dem Sie ein Konto erstellen und können dann von überall auf Ihr Wallet zugreifen. Eine weitere Art von Wallet sind die Mobile Wallet, die Ihnen als App sowohl bei Android als auch bei Ios zur Verfügung stehen. Bei manchen mobilen Wallet können Sie sogar dank NFC-Technologie im Handel mit Ihrer Kryptowährung bezahlen. Hardware Wallet sind physische Geräte wie zum Beispiel ein USB Stick. Viele Nutzer sind von Hardware Wallet überzeugt. Paper Wallet sind aus Papier. Bei dieser Variante schreiben Sie den Public und den Private Key auf Papier und hinterlegen die Wallet an einen sicheren Ort.