Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum, Montag 21.02.2022, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr, fuhr ein noch bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Wurstmarktparkplatz gegen einen geparkten schwarzen Ford Kuga und entfernte sich vom Unfallort. An dem Ford wurde die komplette rechte Fahrzeugseite eingedrückt. Der Sachschaden wird auf ca. 6500 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Verkehr (Drogen)

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Dürkheim in Bad Dürkheim einen 27-jährigen PKW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC, Amphetamin, Methamphetamin und Opiate. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Lambrecht: Trunkenheitsfahrt

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Am 23.02.2022 gegen 16:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Mann, welcher gerade in der Klostergartenstraße in einen Pkw gestiegen war. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Streife der PI Neustadt/W. angefahren. Hier konnten die Beamten den Mann noch in seinem Fahrzeug sitzend antreffen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 47-jährigen Mann aus dem Bereich Neustadt/W. Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,87 Promille. Da der Mann angab zuvor mit seinem Pkw an den Kontrollort gefahren zu sein, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Lambrecht: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Lambrecht/Pfalz (ots) – Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht – diese Sprichwort trifft auf eine 37-Jährige aus Frankeneck zu, welche am 23.02.22 gegen 18:45 Uhr in der Hauptstraße mit ihrem Pkw durch Beamte der Polizei Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle gab die Dame nämlich zunächst falsche Personalien an. Die Gründe für diese Notlüge waren schnell gefunden. Die 37-Jährige war nämlich nicht im Besitz eines Führerscheins und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zu allem Überfluss kam hinzu, dass im Rahmen von Ermittlungen an der Anschrift der Dame durch die Beamten der Geruch von Cannabis wahrgenommen werden konnte. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden von einer geringen Menge Cannabis.

Die Dame musste folglich die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Frau aus Frankeneck muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Grünstadt: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 23.02.2022 gegen 14:40 Uhr wurde ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim in der Richard-Wagner-Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen wahrnehmen. Ein darauf folgender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haßloch: Erneuter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Haßloch (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Zeppelinstraße ein und gelangten so in das Anwesen. Es wurden verschiedene Räume offensichtlich bei der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Eigentümer sind derzeit in Urlaub, so dass bezüglich Schadenshöhe und möglichem Diebesgut aktuell noch keine Aussagen getroffen werden können. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):