Unfallflucht auf der B47 mit verletzter Person

Worms-Pfeddersheim – Heute, gegen 13.33 Uhr befährt ein 45-Jähriger mit

seinem PKW die B47 in Fahrtrichtung Monsheim hinter einem weißen PKW. Der vor

ihm fahrende PKW wendet plötzlich und ohne Ankündigung am Ende der

Richtungsfahrbahn trotz durchgezogener Linie verbotswidrig auf die

entgegengesetzte Fahrspur, sodass der 45-Jährige stark bremsen und nach rechts

ausweichen muss, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug zu

verhindern. Hierdurch kollidiert er mit der Leitplanke und einem Leitpfosten,

sodass Sachschaden an diesen und seinem PKW entsteht. Der 45-Jährige wird leicht

verletzt und muss abgeschleppt werden.

Der weiße PKW setzt seine Fahrt nach dem Wendemanöver unbeirrt fort. Es handelt

sich hierbei um einen weißen Kleinwagen mit schwarzer Zierleiste mittig der

Seite und Sportauspuff.

Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich

mit der Polizei in Worms unter der 06241/852-0 oder piworms@polizei.rlp.de in

Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein

Kavaliersdelikt ist; Es handelt sich um eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl

oder einer Körperverletzung. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf

ihren Kosten sitzen. Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht

aus. Bedenken Sie: es könnte auch Ihr Auto treffen, helfen Sie uns deshalb,

Unfallopfern zu helfen und notieren Sie sich das Kennzeichen, wenn Sie Zeuge

einer Verkehrsunfallflucht werden, oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.

Melden Sie bitte jeden Unfall sofort der Polizei.

Geschwindigkeitskontrollen

Alzey, L 406

Am Montag, 21.02.2022, in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Alzey auf der L 406 zwischen Alzey-Weinheim und Alzey Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf diesem Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt. Bei den 26 gemessenen Fahrzeugen wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 84 km/h, was ein Bußgeld von 200,- EUR sowie einen Punkt zur Folge haben wird. Die Polizei weist darauf hin, dass eine nicht angepasste oder Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit immer wieder zu Verkehrsunfällen auch mit Personenschäden führt. Die Polizei rät Ihnen daher:

Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und

Witterungsverhältnissen an!

Höchstgeschwindigkeiten lediglich Richtgeschwindigkeit sind, die

nur unter günstigsten Voraussetzungen gefahren werden sollten!

Je höher Ihre Geschwindigkeit ist, umso länger wird Ihr

Anhalteweg in einer Gefahrensituation!

Leben retten!

Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt abgestellten Pkw auf Tankstellengelände

Schornsheim, Wörrstädter Straße

Eine 38-jährige rangierte am Dienstag, 22.02.2022, kurz nach 16:00 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Tankstellengelände. Dabei streifte sie eine Außenwand der Waschhalle und fuhr gegen einen auf dem Gelände abgestellten Pkw. Durch Zeugen wird der Vorfall beobachtet. Bei der Überprüfung der Pkw-Fahrerin fiel dem eingesetzten Streifenteam sofort der unsichere Stand der Frau auf. Das Ergebnis des Atemalkoholtests von 2,25 Promille war in der Höhe überraschend. Der Pkw-Fahrerin droht neben einer Strafanzeige der Verlust der Fahrerlaubnis.

Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall mit PKW leicht verletzt

Worms – Am Dienstag, den 22.02.2022 gegen 17:30 Uhr, befährt ein

achtundvierzigjähriger Mann aus Mainz mit seinem PKW die Rheinstraße in Richtung

Rheinbrücke. Kurz hinter der Einmündung Kleine Fischerweide, auf Höhe des

dortigen Lokals, überquert ein zehnjähriges, unbegleitetes Mädchen unvermittelt

die Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und

touchiert das Kind am Arm, wodurch dieses zu Boden fällt. Glücklicherweise wird

das Kind hierbei nur leicht verletzt und im Anschluss zusammen mit dem

mittlerweile eingetroffenen Vater zur medizinischen Versorgung ins Klinikum

Worms verbracht.