Nachtragsmeldung: Täter zu versuchtem Raub ermittelt

Am 31.01.2022 kam es am Hauptbahnhof in Speyer zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 15-Jährigen. Ein zunächst Unbekannter versuchte dem Jugendlichen aus Römerberg unter Gewaltanwendung die Jacke zu stehlen, was dank eines einschreitenden Zeugen nicht gelang. Ermittlungen führte die Polizei Speyer auf die Spur eines 16-Jährigen. Der in Speyer wohnhafte Jugendliche muss sich nun wegen versuchten Raubes verantworten müssen.

Erstmeldung vom 01.02.2022:

Versuchter Raub auf Straße – Polizei sucht Zeugen

Am Montag um 13:15 Uhr versuchte ein Unbekannter am Hauptbahnhof die Jacke eines 15-Jährigen zu rauben. Als dieser der Aufforderung seine Jacke herauszugeben nicht nachkam, zog der Täter an ihr und stieß mit seinem Knie in Richtung des Kopfbereiches des Geschädigten. Hierbei erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Dank der Hilfe eines Zeugen gelang es dem Geschädigten samt seiner Jacke zu fliehen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, der als Jugendlicher im Alter von 16-18 Jahren mit lockigen Haaren, dunklem Teint und Flaumbart an der Oberlippe beschrieben wird, ca. 180 cm groß sein und eine rote Jacke, eine schwarze Basecap, eine schwarze Adidas Hose (am rechten Knie angerissen) sowie Nike Air Max Schuhe getragen haben soll.

Roller gestohlen

Wie jetzt bekannt wurde, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 18. Februar ein Mofa der Marke Peugeot. Das Zweirad im Wert von 1500 Euro stand in der Diakonissenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de ) entgegen.