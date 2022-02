Steinfeld – Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Zwei Einbrüche in der Nacht vom 21.02. auf den 22.02.22 wurden in Steinfeld verübt. Am Bahnhof Schaidt versuchten die Täter gewaltsam die Eingangstür eines Einkaufsmarktes aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2500.- Euro geschätzt. In der Alten Landstraße wurde in die Büroräume eines Sanitätsfachhandels eingebrochen. Auch hier wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro angerichtet. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Annweiler – Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle – Zeugen gesucht

Einen Sachschaden in Höhe von 7000 EUR verursachte der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges an der Einmündung Nordring/Hintere Winkel in Annweiler und flüchtete im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Dienstagabend (21 Uhr) und Mittwochmorgen (6.30 Uhr). Der Fahrer hatte zwei geparkte Autos beim Abbiege-/Rangiervorgang beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher/-hergang nimmt die Polizeiwache Annweiler telefonisch unter 06346/964619 entgegen.