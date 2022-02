Technischer Defekt sorgt für Blockade

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagvormittag meldet sich ein Fahrer eines

Schwertransportes. Aufgrund eines technischen Defektes ließ sich der Auflieger

nicht mehr lenken. Infolgedessen blockierte das Fahrzeug die Pfaffenbergstraße

in Kaiserslautern für gute zwei Stunden. Die Polizeistreife sicherte das

Pannenfahrzeug ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Eigenes Fachpersonal der

Transportfirma behob den technischen Defekt. Im Anschluss konnte der LKW

weiterfahren. |cst

Tote Schafe abgelegt (FOTO)

Hütschenhausen OT Spesbach (ots) – In einem Waldstück bei Spesbach wurden am

Dienstagmittag zwei tote Kamerunschafe aufgefunden. Dabei handelte es sich um

ein Lamm und ein erwachsenes Tier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die

Tiere vor ihrem Tod vermutlich stark unterversorgt, da diese deutlich abgemagert

waren. Bislang ist weder die Herkunft noch die Ursache für den Tod der Tiere

bekannt. Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde

ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Landstuhl bittet die Bevölkerung um

Mithilfe. Wo im Landkreis Kaiserslautern werden die eher seltenen Kamerunschafe

gehalten und ist Jemandem das Fehlen eines erwachsenen Tiers und des Lamms

aufgefallen? Konnte das Ablegen der toten Tiere im Wald bei Spesbach eventuell

beobachtet werden?

Schwerer Unfall durch Wildwechsel

In der Nacht zum Mittwoch ist es auf der Landstraße 356 zwischen Hirschhorn und Weilerbach zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Mann fuhr von Hirschhorn in Richtung Weilerbach. Nach Aussage des Fahrers querte ein Reh die Fahrbahn. Bei dem Versuch auszuweichen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Opel prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. |cst