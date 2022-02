Mannheim: 51-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von Kokain, Amphetamin und Marihuana

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht

geringer Menge unter Mitführung von Waffen betrieben zu haben.

Der Tatverdächtige soll seit spätestens Februar 2022 in Mannheim einen

schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Kokain, Amphetamin und

Marihuana, betrieben haben. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag,

21.02.2022, gegen 23:15 Uhr in der Geierstraße im Stadtteil Neckarau wurden in

dem von ihm geführten Fahrzeug rund 27 Gramm Kokain, drei Gramm Amphetamin und

drei Gramm Marihuana aufgefunden. Teilweise war das Rauschgift verkaufsfertig

portioniert und verpackt. Im Fahrzeug war ein Teleskopschlagstock sowie ein

Pfefferspray griffbereit abgelegt. Zudem stand der 51-Jährige unter

Drogeneinfluss, als er das Kraftfahrzeug führte.

Am Folgetag gegen 10:30 Uhr hatte er bei einer Kontrolle in der Herrlachstraße

wiederum eine Plombe mit fünf Gramm Kokain zum Verkauf sowie ein Pfefferspray

bei sich.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er

wurde am Mittwoch, 23.02.2022, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Oststadt: 15-jährige Schülerin während der Schulpause von einer unbekannten Frau angegriffen, Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Ohne erkennbaren Gründe wurde eine 15-jährige

Schülerin gegenüber ihrer Schule in der Roonstraße („Roonplatz“) von einer

unbekannten Frau angegriffen.

Am gestrigen Dienstag, kurz nach 11 Uhr befanden sich vier Schülerinnen im Alter

zwischen 14 und 15 Jahren eines dortigen Gymnasiums auf dem „Roonplatz“. Die

vier Schülerinnen saßen dort gemeinsam auf einer Bank und verbrachten ihre

Schulpause.

Ohne erkennbaren Gründe rannte eine unbekannte Täterin auf das 15-jährige

Mädchen zu, riss ihr die Brille von der Nase und warf diese auf den Boden.

Nachdem sich die Frau wieder entfernt hatte, warf sie aus einer Entfernung von

circa vier Metern eine mitgeführte Glasflasche in Richtung der Schülerinnen, die

zwar zerschlug, aber glücklicherweise keines der Mädchen traf. Auch die Brille

der 15-Jährigen ging nicht zu Bruch.

Über die Schulleitung wurde die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher jedoch ergebnislos.

Der Vater, der sichtlich geschockten 15-jährigen Schülerin wurde verständigt und

kam vor Ort.

Nachmittags ist möglicherweise dieselbe Frau auch randalierend in der

Mannheimer-Innenstadt Passanten gegenüber aufgefallen. Konnte aber von der

Polizei dort noch nicht „dingfest“ gemacht werden.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

20-25 jährige Frau, circa 170 groß, schlank, braune zum Zopf gebundene Haare,

beiger Teddyfellmantel, beige Mütze, Felltasche Zeuge und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel: 0621. 174-3310, in

Verbindung zu setzen.

Im Rahmen der polizeilichen Streifentätigkeiten werden die Bereiche

schwerpunktmäßig mit einbezogen und nach der Frau wird gefahndet.

Sollte die randalierende Frau erneut von Passanten festgestellt und erkannte

werden, bitten wir um Verständigung über den Notruf der Polizei 110.

Mannheim- Neckarstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, schwerverletzter Wohnungsinhaber erlag Verletzungen

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 23 Uhr führte ein Brand in einem

Mehrfamilienhaus in Mannheim-Neckarstadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und

Polizei. Während der Lösch- und Brandbeseitigungsmaßnahmen bargen die

Einsatzkräfte den schwerverletzten Bewohner aus seiner Wohnung, wo das Feuer aus

bislang unbekannter Ursache entstanden war. Der durch Rettungskräfte in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbrachte Schwerverletzte, erlag dort heute Morgen

seinen Verletzungen. Alle Wohnungen, auch die, in der sich augenscheinlich der

Brandherd befand, sind zwischenzeitlich wieder zugänglich. Hinsichtlich der

Brandursache dauern die Ermittlungen seitens des Kriminalkommissariats Mannheim

an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruchversuch in Schule verursacht hohen Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende hatten ein oder auch mehrere

Unbekannte versucht, in ein Schulgebäude in der Tattersallstraße einzudringen.

Die Unbekannten hatten durch gewaltsames Aufhebeln eines Kellerfensters

versucht, sich unberechtigterweise Zutritt in das Schulinnere zu verschaffen.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000,- EUR

geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Fahrstreifen gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Nachdem ein bisher unbekannter Opel-Fahrer am

Dienstagabend gegen 19 Uhr einen Unfall in der Bismarckstraße verursacht hatte,

entfernte er sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Der Unbekannte fuhr auf der zweigeteilten Linksabbiegerspur des

Parkrings und überholte zunächst einen 53-jährigen Mann in einem Hyundai und

einen 32-jährigen Peugeot-Fahrer, welche den rechten der beiden Fahrstreifen

nutzten. Danach wechselte der Flüchtige unmittelbar vor dem Hyundai zurück auf

die rechte Spur, sodass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Obwohl der

nachfolgende Peugeot-Fahrer die Situation erkannte, konnte er einen Unfall nicht

mehr verhindern und fuhr auf den Hyundai auf. Die Beteiligten blieben

glücklicherweise unverletzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen

Verkehrsunfallflucht gegen den flüchtigen Opel-Fahrer. Zeugenhinweise werden

unter 0621/174-4222 telefonisch entgegengenommen.

Mannheim-Vogelstang: Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte aus Sprinter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen

verschafften sich am Dienstag zwischen 12.10 und 12.40 Uhr auf bislang

unbekannte Weise unberechtigt Zugang zu einem Mercedes Sprinter, der auf dem

Parkplatz eines Baumarktes in der Spreewaldallee verschlossen abgestellt war und

entwendeten aus dem Fahrzeuginneren mehrere hochwertige Werkzeuge sowie zwei

Laptops im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den

Tathergang bzw. den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Telefon: 0621/71849-0, entgegen.

Mannheim-Käfertal: Missachtung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Kreuzungsbereich Heppenheimer Straße / Auffahrt

Waldstraße kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr es zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 54-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr

die Heppenheimer Straße, wollte dem Straßenverlauf in Richtung Waldstraße

folgen. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines ihr von der B 38

entgegenkommenden Ford, der die Heppenheimer Straße stadteinwärts fahren wollte.

Es kam zur Kollision. Der 21-jährige Fahrer des Ford wurde hierbei leicht

verletzt. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf ca.

35.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in den

Mannheimer Innenstadtquadraten. Ein 24-jähriger Mann war mit seinem Mercedes auf

der Straße zwischen den Quadraten E 4 und E 5 in Richtung Fressgasse unterwegs.

An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen

Smart-Fahrerin, die die Fressgasse in Richtung Luisenring befuhr, und stieß mit

ihr zusammen. Nach der Kollision schleuderte der Smart nach links auf den Gehweg

vor dem Quadrat E 5 und beschädigte dabei mehrere sogenannte Mannheimer Pfosten.

Die Fahrerin des Smart sowie die 24-jährige Beifahrerin im Mercedes zogen sich

leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte verunreinigen erneut Außenfassade eines Testcenters – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bereits im Zeitraum vom Sonntagnachmittag, des 30.01.2022 bis

zum Montagmorgen, des 31.1.22 und den Abendstunden kam es erneut zu

Verunreinigungen an einem Corona Testcenter auf dem Alten Meßplatz. Einer oder

mehrere Unbekannte hatte hierbei insgesamt vier Farbwände jeweils mit dem

Schriftzug „Genozid“ versehen. Die mit Textmarker aufgetragene Aufschrift hielt

sich trotz Reinigungsmaßnahmen zum Teil hartnäckig. Der hierdurch entstandene

Sachschaden wird auf 400,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Abteilung Staatsschutz, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621-174-4444 in Verbindung

zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus, mehrere Personen verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache ist gegen 22:51 Uhr

ein Brand in einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses in

Mannheim-Neckarstadt ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es mehrere Personen aus

dem Anwesen zu retten. Auch aus der Wohnung in der das Feuer selbst ausgebrochen

ist, konnte eine Person schwer verletzt gerettet und zur weiteren Versorgung in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Mindestens drei Personen erlitten

eine Rauchgasvergiftung, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung wieder

entlassen werden. Bis zu 50 Anwohner wurden kurzfristig durch den Rettungsdienst

und die Polizei in zwei bereitgestellten Bussen der RNV betreut. Diese konnten

aber nach Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen

00:47 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und der Verkehr wieder frei gegeben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Gemeldeter Vollbrand eines Mehrfamilienhauses

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Derzeit sind die Feuerwehr und Polizei in Mannheim

Neckarstadt im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache ist in einem

Mehrfamilienhaus in der Waldhofstraße Ecke Untermühlaustraße ein Brand

ausgebrochen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat mit der Brandbekämpfung

begonnen. Beide Straßen, die Waldhofstraße und die Untermühlaustraße sind für

den Verkehr voll gesperrt.