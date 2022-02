Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Person

Hünfeld. Am Dienstag (22.02.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B 27, zwischen der Abfahrt Hünfeld-Nord und der Ortslage Burghaun, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 54-Jähriger aus Burghaun, kurz vor dem Ortsanfang Burghaun, seine Geschwindigkeit reduzierte und abbremste. Er fuhr mit seinem Fiat frontal auf das Heck des Mercedes auf. Dabei wurden der 75-Jährige und seine 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Nach Zusammenstoß geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (22.02.), gegen 11.10 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes C180 die Dippelstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung Meisebacher Straße. Zur selben Zeit fuhr eine 45-jährige Frau, ebenfalls aus Bad Hersfeld, mit einem Skoda Fabia aus einer Hofeinfahrt der Dippelstraße in den fließenden Verkehr ein. Beim Einbiegen nach links kam es zum Zusammenstoß mit dem vor ihr kreuzenden Mercedes der 62-jährigen Hersfelderin. Anschließend entfernte sich die 45-jährige Frau mit dem Skoda unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Unfallflüchtige ermittelt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 mit der Polizeistation Bad Hersfeld oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Fulda. In der Stresemannstraße versuchten Unbekannte am Dienstagabend (22.02.), zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten die Wohnräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei schnappt Diebe in gestohlenem Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Ein 52-jähriger Betreiber eines Restaurants traute seinen Augen nicht, als er am frühen Mittwochmorgen (23.02.), gegen 4 Uhr, das Fehlen seines silbernen VW Fox bemerkte. Das Lieferfahrzeug stand in einem Hof in der Beethovenstraße und wurde durch zunächst unbekannte Täter entwendet. Der 52-Jährige alarmierte die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Polizeistation Alsfeld rund 15 Minuten später den gestohlenen Pkw im Alsfelder Stadtgebiet stoppen und mit Unterstützung einer weiteren Streife der Polizeistation Lauterbach drei Insassen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren aus Alsfeld und Kirtorf festnehmen.

Da beim 29-jährigen Fahrer der Verdacht des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist der Alsfelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Diebstahl eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Pkw aufgebrochen

Ludwigsau. In der Nacht zu Dienstag (22.02.) brachen unbekannte Täter drei Fahrzeuge auf, indem sie die Scheiben der Fahrertüren mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Betroffen waren in Friedlos ein blauer Renault Twingo im Stadtweg sowie ein weißer Mercedes Benz GLK 220 in der Schulstraße. Auch die Scheibe eines in der Sudetenstraße in Reilos geparkten grauen Toyota Lexus wurde eingeschlagen. Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld und hinterließen einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichen „FD-MJ 2101“ gestohlen

Bad Hersfeld. Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag (22.02.), zwischen 14 und 21.30 Uhr, das vordere Kennzeichen „FD-MJ 2101“ von einem roten Toyota Aygo, der auf einem Parkplatz in der Antoniengasse geparkt war, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Burghaun (ots)

Am Dienstag, dem 22.02.2022, gg. 18:30 Uhr, ereignete sich auf der B 84 ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem VW Polo die K 141 aus Hünhan kommend und wollte auf die B 84 in Ri. Rasdorf abbiegen. Beim Abbiegen nahm er einer 54-jährigen PKW-Fahrerin aus Burghaun die Vorfahrt, die mit ihrem PKW Hyundai in Ri. Hünhan abbiegen wollte. Die PKW-Fahrerin wurde ambulant in der Helios-Klinik behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000.- EUR