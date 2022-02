10.000 Euro Schaden durch Vandalismus auf Dachterrasse von Museum: Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Nacht durch Vandalismus auf der Dachterrasse eines Museums in der Kasseler Weinbergstraße einen hohen Schaden von ca. 10.000 Euro angerichtet. Wie die am heutigen Mittwochmorgen zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 1 x 5 Meter großer Spiegel am Fahrstuhl auf der öffentlich zugänglichen Terrasse beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter mutwillig einen unbekannten Gegenstand gegen die Spiegelfront geworfen haben. Wann genau die Sachbeschädigung in der Nacht stattfand, ist bis dato noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

+++Aktuelle Warnung+++ Welle betrügerischer Schockanrufe

Stadt und Landkreis Kassel: Aktuell kommt es in Stadt und Landkreis Kassel zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Die Täter schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Ein naher Angehöriger habe angeblich einen schweren Unfall verursacht, weshalb dieser nun bei der Polizei sitze und eine Haftstrafe drohe. Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden. Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannt gewordenen Fällen am heutigen Mittwoch aus Kassel, Vellmar, Espenau, Fuldatal, Calden, Bad Emstal und Lohfelden sofort Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen betrügerischen Schockanrufen und gibt folgende Tipps:

fordert hohe Geldsummen. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Autofahrer bringt Fahrradfahrer beim Ausparken zu Fall: 33-Jähriger wird verletzt

Kassel-Mitte: Am gestrigen Dienstagabend kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem offenbar das unachtsame Ausparken eines Autofahrers einen Fahrradfahrer zu Fall brachte. Der 33-Jährige aus Berlin war vom linken Außenspiegel des Mercedes touchiert worden und daraufhin auf die Straße gestürzt. Dabei erlitt er nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen an Rücken, Hüfte und Nase, womit er anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 21:45 Uhr. Ein 69-Jähriger aus Kassel wollte in Höhe der Westendstraße mit seinem Mercedes aus einer Parklücke rechtsseitig der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vorderer Westen ausparken. Beim Überfahren des dortigen Fahrradstreifens achtete er offenbar nicht auf den aus Richtung Innenstadt kommenden 33-jährigen Radfahrer und touchierte ihn mit dem Außenspiegel. Erkennbaren Schäden waren an den beiden Fahrzeugen nicht entstanden, so die Polizisten. Der 69-jährige Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Gefahrgutunfall auf der Bundesautobahn 7 zwischen der AS Guxhagen und der AS Melsungen.

Am Dienstag, den 22.02.2022, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunfallten Sattelzuges gab an, dass es während der Fahrt zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Motorraum kam. Im Anschluss versagte die Bremsanlage und der LKW geriet über den Seitenstreifen in die Böschung. Dort kam der LKW zum Stillstand und brannte komplett aus. Der Fahrer konnte den LKW unverletzt verlassen. Beladen war der Sattelzug mit dem Gefahrstoff Isocyanat. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An dem LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die BAB 7 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Aus den umliegenden Feuerwehren waren 150 Einsatzkräfte eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizeiautobahnstation in Baunatal übernommen.