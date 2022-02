Schockanrufer machen zweimal Beute,

Königstein im Taunus / Kronberg im Taunus, 21.02.2022 / 22.02.2022 (pa)In den vergangenen Tagen waren Telefonbetrüger im Hochtaunuskreis in zwei Fällen mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ erfolgreich. Nahezu täglich gehen derzeit Meldungen über Anrufe dieser Art bei den hiesigen Polizeidienststellen ein, wobei die meisten Schockanrufe gleich ablaufen. Die anrufende Person gibt sich als Angehörige der Angerufenen aus und schildert, untermalt von Schluchzen, Weinen und Schreien, einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht zu haben und Hilfe zu benötigen. Bevor von den Angerufenen Fragen gestellt werden können, folgt bereits die Übergabe des Hörers am anderen Ende der Leitung an eine Person von „offizieller Stelle“ wie etwa der Polizei, der Staatsanwaltschaft, eines Gerichts oder eines angeblichen Anwalts oder Notars. Geschockt vom emotionalen Auftakt des Telefonats wird die Geschichte näher geschildert: Die zuvor ins Telefon weinende Angehörige (wahlweise Tochter, Enkelin oder Nichte) habe soeben einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei jemanden getötet. Schlimme Konsequenzen – wie beispielsweise eine anstehende Untersuchungshaft – könnten nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. Das Ziel der Täter ist dabei immer dasselbe. Eine größere Geldsumme oder alternativ/ergänzend auch Sachwerte sollen an eine durch die Anrufenden beauftragte Person übergeben werden. Meist erfolgt die Übergabe an der Haustür, vereinzelt lotsen die Täter ihre Opfer jedoch auch zu einem ausgesuchten Übergabeort. Dabei werden sie durchweg in der Leitung gehalten und beschäftigt, sodass ein Innehalten, Nachdenken und kritisches Hinterfragen verhindert wird. Auch wird ihnen häufig von einer angeblichen Schweigepflicht erzählt und dass sie selbst belangt werden könnten, wenn sie jemandem vom Geschehen erzählen. Hinzu kommt die hochemotionale Situation, bei der die Sorge um die Angehörigen und der Schock des angeblichen Unglücksereignisses ihr Übriges tun und mögliche Zweifel in den Hintergrund drängen. In vielen Fällen bemerken die Angerufenen den Betrugsversuch mittlerweile rechtzeitig oder es kommt durch Glück etwas dazwischen wie beispielsweise durch Bankangestellte, die beim Abheben des Geldes Verdacht schöpfen. Sooft die Betrüger mit ihrer Masche scheitern, so ertragreich sind die vollendeten Taten für sie jedoch. Die erbeuteten Beträge sind meist fünf- in einigen Fällen sogar sechsstellig, sodass die Masche für die Täter durchaus profitabel ist. In den beiden jüngsten Fällen, die sich in Königstein und Kronberg ereigneten, belief sich der Schaden ebenfalls jeweils auf mehrere Zehntausend Euro. In Königstein wurde am Montag ein Herr aus dem Stadtteil Falkenstein mit der geschilderten Masche dazu gebracht, am Nachmittag in Frankfurt eine größere Bargeldsumme an einen Unbekannten zu übergeben, der die angebliche Kaution bei der Gerichtskasse einzahlen würde. Im zweiten Fall übergab eine von den Tätern angerufene Kronbergerin am Dienstagmittag in Königstein erhebliche Sachwerte an eine Abholerin. Die Übergabe fand gegen 12.00 Uhr in der Frankfurter Straße nahe einer Apotheke statt. Die Täterin soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 160cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Sie habe längeres schwarzes Haar und einen dunklen Teint gehabt, akzentfrei Deutsch gesprochen und einen dunklen Wintermantel getragen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Einbruch durch Terrassentür,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Oberer Reisberg, 22.02.2022, 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr (pa)In Bad Homburg Dornholzhausen waren am Dienstag Einbrecher am Werk. Zwischen 09.00 Uhr morgens und 16.00 Uhr am Nachmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Straße „Oberer Reisberg“ zum Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten die Terrassentür des Hauses mit Gewalt und durchsuchten es anschließend nach Wertsachen. Zum möglichen Diebesgut ist bislang noch nichts Näheres bekannt. Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Teilediebe brechen BMWs auf,

Oberursel / Steinbach, Nacht zum 23.02.2022, (pa)In der Nacht zum Mittwoch waren in Oberursel und Steinbach Autoteilediebe unterwegs. Es kam zu insgesamt drei Fällen, in denen geparkte Pkw zum Ziel der Täter wurden. In Oberursel Weißkirchen stand ein BMW der 3er-Reihe in der Straße „An der Untermühle“, als jemand am Dienstagabend zwischen 19.45 Uhr und 22.40 Uhr eine Seitenscheibe einschlug und den Wagen öffnete. Anschließend wurden diverse Fahrzeugteile aus dem Innenraum abmontiert und entwendet, darunter Teile des Navigationssystems sowie das Lenkrad. Auf gleiche Weise stahlen die Täter im Laufe der Nacht in der Taunusstraße im Stadtteil Stierstadt das Lenkrad und die Navigationsanlage eines BMW X3. In Steinbach war es ein im Praunheimer Weg geparkter 1er BMW, aus dem die Diebe in der Nacht in gleicher Manier das Lenkrad entwendeten. Der angerichtete Schaden summiert sich insgesamt auf über 20.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Autoscheiben eingeschlagen – Geldbörsen gestohlen

Friedrichsdorf, Köppern, Wingertstraße / Im Hahlgarten / Austraße / Dreieichstraße, Nacht zum 23.02.2022 (pa)In Friedrichsdorf Köppern brachen Diebe in der Nacht zum Mittwoch mehrere Pkw auf. Bis zum Mittwochmittag gingen bei der Polizei vier entsprechende Anzeigen ein. In der Wingertstraße wurde an einem geparkten Opel eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein im Fahrzeug befindliches Portemonnaie gestohlen. Gleiches ereignete sich in der Straße „Im Hahlgarten“ an einem BMW. Auch dort wurde eine Geldbörse erbeutet. In der Austraße brachen die Täter einen Ford auf dieselbe Weise auf. Wie in den vorgenannten Fällen wurde ein im Wagen befindlicher Geldbeutel gestohlen. Die vierte Tat ereignete sich in der Dreieichstraße. Dort wurde ein Hyundai zum Ziel der Diebe. Augenscheinlich wurde in diesem Fall nichts entwendet, sodass es bei dem an der Scheibe angerichteten Schaden blieb. Hinweise zu allen genannten Taten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.