Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Nacht zu Mittwoch sind Straftäter in eine Autowerkstatt an der Friedberger Pfingstweide eingebrochen und Diebesgut in noch nicht bekannter Höhe erbeutet. Zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch war eine massive Tür an der Gebäudeaußenseite aufgehebelt worden, um Zugang in die Räumlichkeiten zu erlangen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Rosbach: Fahrradbesitzer gesucht

Derzeit sucht die Friedberger Polizei nach den Eigentümer eines bereits am 11.02. in Rosbach sichergestellten Herrenrades des Herstellers Bergamont, Modell „Vitox „. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden.

Ein Foto des sichergestellten Fahrrads ist der Meldung beigefügt.

Limeshain: LKW beschädigt PKW

Ein 40-Tonner verursachte in der Straße „An der Dicken Eiche“ am Mittwochmorgen mehrere Tausend Euro Schaden an einem im Bereich „Am Steinacker“ parkenden VW Golf. Ohne dass sich der Fahrzeugführer um die entstandenen Beschädigungen kümmerte, war der Lastwagen anschließend in Richtung „Am Steinacker“ davongefahren. Anwohner hatten gegen 6.30 Uhr einen Zusammenstoß hören-, das Kennzeichen jedoch nicht ablesen können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Jaguar touchiert

Am Montagabend beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr einen in Höhe der Adolph-Kolping-Straße Nr. 8 parkenden, blauen Jaguar, der dort am Fahrbahnrand parkte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/54600.