Gießen: PKW-Aufbrüche

Unbekannte Diebe hatten es am Dienstag auf mindestens drei Fahrzeugen abgesehen. In der Alicenstraße schlugen sie am Dienstag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr die Scheibe eines grauen Mercedes ein. Aus der A-Klasse fehlen Bargeld, ein Schlüssel und eine Schultasche. Zwischen 16.55 und 17.40 Uhr schlugen die Täter in der Frankfurter Straße zu. Aus einem weißen Toyota stahlen sie einen Rucksack mit Bargeld und Kosmetika. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen die Langfinger im Eichendorffring einen silberfarbenen Daimler Chrysler auf und entwendeten daraus ein Autoradio. In allen drei Fällen schätzt die Polizei den Sachschaden auf über 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Platzverweis nach Hausfriedensbruch

Einen Platzverweis sprachen Beamte gegenüber einem 32-Jährigen aus, weil dieser sich unberechtigt Zutritt zur Asylunterkunft in der Rödgener Straße verschafft hatte. Der Mann, gegen den ein Hausverbot bestand, kletterte am Mittwoch gegen 04.00 Uhr über den Zaun des Grundstücks. Der Sicherheitsdienst bemerkte dies und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein.

Landkreis Gießen: Anrufe falscher Polizeibeamte

Mindestens vier Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten führten am Dienstag glücklicherweise nicht zum Erfolg. Oftmals teilten die Betrüger am Telefon mit, dass die Tochter im Gefängnis sei und eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro benötige oder der Sohn habe einen Unfall und müsse eine Sicherheitsleistung von 5.000 Euro bezahlen. Die Angerufenen aus Gießen, Laubach, Wettenberg fielen nicht auf die Betrugsmasche rein. Sie legten auf und informierten sich unter anderem bei den echten Angehörigen. Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Vergewissern Sie sich, ob der Angehörige wirklich in einen Unfall o. ä. verwickelt ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.##

Gießen: Mutmaßlicher Räuber in Haft

Nach einem Raub von Montagabend in der Straße „Neustadt“ ist der mutmaßliche Räuber in Haft gekommen. Der 22-Jährige trat in einem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür eines 64-Jährigen auf. Anschließend betrat er die Wohnung und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Mit 10 Euro flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Opfer, der den Vornamen des Verdächtigen kennt, erstattete erst am nächsten Morgen Anzeige bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tatverdächtige nach einer Sachbeschädigung und zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Der polizeibekannte Mann räumte die Tat nicht ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den somalischen Staatsbürger einer Haftrichterin vor, welche wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen ihn erließ. Der 22-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Linden/Langgöns: Auto gestohlen, Unfall gebaut und geflüchtet – 22-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

In mehreren Strafverfahren u. a. wegen Verkehrsunfallflucht und Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges muss sich ein 22-Jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen für sein Handeln verantworten. Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 23.40 Uhr mit seinem 22 Jahre alten Bekannten unterwegs. Als sein Freund sich noch im Auto übergeben wollte, hielt der er in der Gießener Pforte an. Der Fahrer stieg aus, um seinem Bekannte zu helfen und lief um das Auto herum. Währenddessen verriegelte der Beifahrer das Auto und fuhr mit dem Mercedes in Richtung Langgöns davon. Auf der Landstraße 3475 versuchte er zu wenden. Dabei fuhr er über die Banketten beider Seiten und landete letztendlich im Graben. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wem ist der schwarze Mercedes in Linden und Langgöns, insbesondere auf der Landstraße 3475, aufgefallen? Wer hat das Wendemanöver in der Frankfurter Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Ladendieb erwischt

Auf Bekleidung hatte es am Dienstagnachmittag ein Ladendieb abgesehen. Er versuchte gegen 17.20 Uhr ein Modegeschäft in der Bahnhofsstraße mit einer unbezahlten Hose zu verlassen. Ein Angestellter ertappte ihn dabei. Offenbar hatte der Langfinger noch einen neuwertigen Pullover aus einem andern Bekleidungsgeschäft dabei. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahl gegen den 27-jährigen Dieb ein.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mitsubishi beschädigt

1000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mitsubishis nach einer Unfallflucht zwischen Montag (21.Februar) 19.15 Uhr und Dienstag (22.Februar) 14.45 Uhr im Anneröder Weg (Höhe 56). Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Space Star zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Skoda in Parkhaus touchiert

Am Dienstag (22.Februar) touchierte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus in der Paul-Zipp-Straße einen geparkten Skoda. Der rote Fabia parkte zwischen 07.40 Uhr und 18.15 Uhr auf der 1. Parkebene. Der Unbekannte touchierte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und fuhr anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren Ford beschädigt

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Mittwoch (23.Februar) gegen 08.40 Uhr die Schubertstraße in Richtung Ludwig-Weisel-Straße. Beim Vorbeifahren stieß der Unbekannte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Ermittlungen führten zu einer 66-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Poller beschädigt

Dienstagabend (22.Februar) gegen 21.15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Audi die Hauptstraße von Allendorf/Lumda kommend in Richtung Mainzlar. In Höhe der Hausnummer 21 fuhr der Audi-Fahrer aus unbekannten Gründen auf den Gehweg und überfuhr drei Poller. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 23-jähriger Mann aus Wetzlar in einem VW und eine 62-jährige Frau in einem Opel befuhren am Dienstag (22.Februar) gegen 13.50 Uhr hintereinander die Gaffkystraße in Richtung Schubertsraße. Offenbar bemerkte die Opel-Fahrerin dabei den Bremsvorgang des Wetzlarers zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß beim Rangieren

Am Dienstag (22.Februar) gegen 14.20 Uhr befuhren eine 22-jährige Biebertalerin in einem Seat und ein 25-jähriger Mann aus Gießen in einem VW hintereinander die Wilhelmstraße in Richtung Frankfurter Straße. In Bereich einer Baustelle hielten beide Fahrzeuge und die Seat-Fahrerin rangierte, um an dem Hindernis vorbeizufahren. Dabei stieß sie rückwärts gegen den wartenden VW. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Gießen: Zusammenstoß zweier LKW

Am Dienstag (22.Februar) gegen 14.55 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Im Baustellenbereich erkannte der LKW-Fahrer offenbar den Fahrbahnverlauf nicht und kam zu weit nach links. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß des Anhängers mit dem LKW eines 37-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lich: Vorfahrt missachtet

Ein 44-jähriger Mann befuhr mit einem Linienbus am Dienstag (22.Februar) gegen 09.30 Uhr die Oberstraße in Langsdorf und beabsichtigte nach links in die Straße Schulschwan abzubiegen. Dabei übersah der Busfahrer offenbar den Toyota einer 62-Jährigen, die an der Einmündung Oberstraße/Schulschwan hielt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochmorgen (23.Februar) gegen 07.45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Marburger in einem Ford die Landstraße 3093 von Lollar nach Wißmar. Dabei verlor der Marburg offenbar aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Ford rutschte einen Hang hinunter, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Spurwechsel führt zu Unfall

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 09.40 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Linden in einem Mercedes die Straße „Nahrungsberg“ in Richtung Schiffenberger Weg. Aufgrund eines Hindernisses musste der Mercedes-Fahrer anhalten. Offenbar ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wechselte der Lindener den Fahrstreifen und beabsichtigte das Hindernis zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 48-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Ins Rutschen geraten

Gleich zwei Glatteisunfälle ereigneten sich am Mittwoch (23.Februar) gegen 06.10 Uhr zwischen Gonterskirchen und Friedrichhütte. Ein 53-jähriger Laubacher in einem Mitsubishi geriet ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam an der Böschung zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Ein 30-jähriger Mann aus Nidda in einem Citroen kam auf gleicher Strecke aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Bei beiden Unfällen verletzte sich glücklicherweise niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.