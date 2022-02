Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Alkoholisiert am Steuer und keinen (echten) Führerschein

Zeit: Donnerstag, 17.02.2022, 10:10 Uhr

Bereits am letzten Donnerstagmorgen (17.02.2022) fiel einer Fritzlarer Polizeistreife im Bereich des alten Bahnhofes in Fritzlar ein Pkw Renault Kangoo auf. Als die Streife diesen einer Kontrolle unterziehen wollte, wendete der Fahrer des Renault seinen Pkw und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Nach einer kurzen Strecke stoppte der Pkw allerdings und der Polizeistreife gelang es den 38-jährigen Fritzlarer zu überprüfen.

Hierbei stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, da ihm diese bereits in einem vorangegangenen Verfahren wegen Alkohols am Steuer entzogen wurde. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet.

Im weitere Verlauf fanden die Polizeibeamten dann aber doch noch einen Führerschein bei dem Mann auf, der sogar auf ihn ausgestellt war. Allerdings handelte es sich um einen italienischen Führerschein, der sich nach kurzer Überprüfung als Totalfälschung herausstellte. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den 38-jährigen Mann nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung ermittelt.

Nachträglich gemeldeter Schulbusunfall – Schüler verletzt – Polizei ermittelt

Unfallzeit : Montag, 21.02.2022, gegen 07.00 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Verkehrsunfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet, sodass sich erst jetzt polizeiliche Ermittlungen anschließen.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 53-jähriger Busfahrer aus Neukirchen mit einem Schulbus am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, die Landesstraße 3156 von Schrecksbach kommend in Richtung Neukirchen befuhr. An einer dortigen Gefällstrecke kam der Schulbus aufgrund eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab, überrollte zwei Leitpfosten und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Es handelte sich hierbei um einen Alleinunfall, weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Hierbei wurden zwei Insassen im Alter von 13 und 14 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis leicht verletzt. Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Verletzte, aber auch Zeugen des Unfalls zeitnah bei der Polizeistation Schwalmstadt melden.

Nach dem Verkehrsunfall musste ein Ersatzbus gestellt werden, der die Insassen aufnahm und weiter transportierte. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Gegen den 53-jährigen Busfahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht, sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen, ermittelt.

Betrügerische Schockanrufe – Falsche Polizeibeamte

Zeit: Mittwoch, 23.02.2022, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 23.02.2022, 13:00 Uhr

Mehrere Schockanrufe im Schwalm-Eder-Kreis. Angebliche Kautionszahlung durch nahen Angehörigen nach Verkehrsunfall erforderlich.

Am heutigen Tag (23.02.2022) kam es zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte in den Bereichen Gudensberg, Fritzlar und Edermünde. Hierbei wurde den Angerufenen immer die gleiche Geschichte erzählt: Ein naher Angehöriger hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und zur Abwendung einer Haftstrafe sei sofort ein hoher Geldbetrag als Kaution zu entrichten.

Es erfolgten keine Zahlungen. Erfreulicherweise haben alle Angerufenen den Trick durchschaut und haben von sich aus das Gespräch beendet.

Hinweise: