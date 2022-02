Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen (22.02.2022) gegen 10:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 33-jährigen Autofahrer in der Prälat-Caire-Straße. Bei dem Fahrer konnten sie Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Er räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Beamten darüber hinaus ca. 25 Gramm Marihuana fest.

Dem 33-Jährigen wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Er muss sich nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Brand an der Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Dienstag 22.02.2022 gegen 18:00 Uhr, brannte ein Mülleimer unter einem Carport an der Schule in der Schlesier Straße. Mehrere Kinder versuchten den Brand zu löschen. Das Feuer griff auf den Carport über und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Ein 10-jähriges Kind atmete Rauch ein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kinder gaben an, dass sie zwei schwarzgekleidete Jugendliche wegrennen sahen. Die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Verursachern dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Restaurant

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 21.02., 21:00 Uhr bis zum 22.02.2022, 06:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant am Altstadtplatz ein. In dem Restaurant wurde u.a. versucht ein Tresor zu öffnen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Wer hat zu der Zeit Personen oder Fahrzeuge am Altstadtplatz beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Senior fällt nicht auf falschen Polizeibeamten herein

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 22.02.2022 erhielt ein 89-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser schilderte, dass in der Nachbarschaft des Seniors eingebrochen wurde. Der 89-Jährige erkannt die Masche sofort und beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.