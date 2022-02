Frankfurter Polizei kontrolliert zur Fastnachtszeit

Frankfurt (ots)-(dr) – Zum eigentlichen Höhepunkt der Faschingszeit führt die Frankfurter Polizei wieder verstärkt Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet durch. Auch wenn in diesem Jahr vielerorts Veranstaltungen abgesagt wurden und keine Umzüge stattfinden, können sich Autofahrer in den kommenden Tagen darauf einstellen, bei Verkehrskontrollen genauestens auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft zu werden.

Alkohol am Steuer, eine Fahrt unter Drogeneinfluss – einige der Hauptgründe, die nach wie vor schwerwiegende Verkehrsunfälle verursachen. Neben möglichen Personen- und Sachschäden ziehen Trunkenheitsfahrten oftmals weitreichende Konsequenzen nach sich und das nicht nur für den eigenen Geldbeutel.

Im Folgenden wird deshalb nochmal eindringlich an die wesentlichen Punkte erinnert, die es in diesem Zusammenhang zu beachten gilt:

0,0 Promille: Für unter 21-Jährige und Fahranfänger in der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot. Wer alkoholisiert fährt, dem droht ein Bußgeld von 250 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie die Verlängerung der Probezeit.

0,3 Promille: Ab diesem Wert kann bereits auch für alle anderen der Führerschein weg sein, sollten Ausfallerscheinungen vorliegen oder es gar zu einem Unfall kommen. Hinzu kommen 3 Punkte in Flensburg und ein Strafverfahren.

0,5 bis 1,09 Promille: Wer in diesem Bereich liegt und sonst keine Ausfallerscheinungen aufweist, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit folgenden Sanktionen rechnen – ein Bußgeld ab 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg, mindestens 1 Monat Fahrverbot.

1,1 Promille: Ab diesem Wert liegt die absolute Fahruntüchtigkeit vor. Folgen sind die Einleitung eines beweissichernden Strafverfahrens, die Anordnung einer Blutentnahme, die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Führerscheins und in Abhängigkeit einer strafprozessualen Entscheidung eine empfindliche Geldstrafe sowie der Führerscheinentzug bzw. zusätzlich 3 Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Nicht zu unterschätzen sind in diesem Zusammenhang erhebliche Auswirkungen, die ein Führerscheinentzug auf das Privat- und Berufsleben nehmen kann.

Auch das Fahren unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr ist nicht erlaubt. Im Gegensatz zum Alkohol gibt es hierbei keine Grenzwerte. Neben dem Verlust der Fahrerlaubnis und der Erhöhung des Punktekontos drohen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch strafrechtliche Konsequenzen.

Was viele außerdem nicht wissen: Für die Fahrt mit einem E-Scooter gelten dieselben Regeln wie für Autofahrer, sodass man sich über die möglichen Folgen im Klaren sein sollte und das beliebte Zweirad besser stehen lässt.

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte dies nur im absolut nüchtern Zustand tun. Andernfalls gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern unter Umständen auch andere. Es ist daher ratsam, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, damit auch jeder sicher zuhause ankommt.

Trotz der reduzierten Fastnachtsaktivitäten werden die Beamtinnen und Beamten der Frankfurter Polizei, insbesondere mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit aller Verkehrsteilnehmer, intensive Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Bus auf Parkplatz abgebrannt

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(dr) – Am Dienstagabend 22. Februar 2022 brannte auf einem Parkplatz im Stadtteil Eschersheim ein offenbar ausrangierter Omnibus vollständig aus. Über den Notruf ging um kurz vor 18.00 Uhr die Meldung über einen brennenden Bus ein, der im Berkersheimer Weg stehen soll.

Auf dem Parkplatz eines Bowling-Centers stellten die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei einen dort abgestellten Omnibus fest, der bereits im Vollbrand stand. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten brannte dieser vollständig aus. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Bus schon einen längeren Zeitraum ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz. Die Schadenshöhe wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Versuchter Automatenaufbruch am Bahnhof Bad Nauheim

Bad Nauheim (ots) – Am Bahnhof Bad Nauheim haben noch unbekannte Täter versucht einen Süßwarenautomaten aufzubrechen. Eine Streife der Bundespolizei stellte den stark beschädigten Automaten bei einer routinemäßigen Bestreifung gegen 3 Uhr heute Morgen fest. Eine eingeleitete Fahndung brachte bisher keine Hinweise zu den Tätern. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Verdacht des Fahrraddiebstahls

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Beamte des 6. Polizeireviers haben am Dienstagabend 22.02.2022 einen 42-jährigen Mann in Bornheim festgenommen, der im Verdacht steht, 2 Fahrräder entwendet zu haben. Gegen 22:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen Radfahrer, der die Rendeler Straße aus Richtung Gronauer Straße kommend in Fahrtrichtung Heidestraße befuhr.

Auffällig war, dass dieser ein zweites Fahrrad neben sich her mitführte. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Auf Nachfrage zu der Herkunft der Fahrräder machte er ihnen gegenüber widersprüchliche Angaben und konnte auch keinen Eigentumsnachweis erbringen. Zudem fanden sie in einer von ihm mitgeführten Tasche mehrere Fahrradteile auf.

Was folgte, war die vorläufige Festnahme des wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannten 42 Jahre alten Mannes. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Die beiden neuwertigen Trekkingräder, ein “Scott Cross 50” in schwarz und ein “Cube Cross PRO HPA” in blau, sowie das aufgefundene Zubehör stellten sie sicher.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen bzw. Eigentümer, die angeben können, wo die Fahrräder entwendet wurden. Diese werden gebeten, sich beim 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10600 zu melden.

