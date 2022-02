Kreis Bergstraße

Personengruppe am Kloster kontrolliert

Lorsch (ots) – Eine Personengruppe wurde am Dienstagnachmittag 22.02.2022 im Bereich des Klosters in der Nibelungenstraße gemeldet, die Böller gezündet haben sollen. Die verständigte Polizeistreife kontrollierte daraufhin 5 junge Männer im Alter zwischen 22 und 35 Jahren.

Böller wurden nicht festgestellt, jedoch eine Schreckschusspistole und ein Messer. Die Waffen wurden sichergestellt und Anzeige erstattet.

Ordentlich getankt

Bensheim (ots) – Ein 55-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagabend (22.02.) von einer verständigten Polizeistreife mit über zwei Promille auf dem Gelände einer Tankstelle in Auerbach kontrolliert. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Für das bevorstehende Strafverfahren erfolgte zudem eine Blutentnahme. Mit einem anderen Autofahrer geriet der 55-Jährige gegen 19 Uhr in Streit. Dabei fiel auf, dass er Alkohol getrunken hatte.

Autos und Hauswand beschmiert

Heppenheim (ots) – Zwei Autos und eine Hauswand im Bertolt-Brecht-Weg wurden mit einem schwarzen Filzstift beschmiert. Die Schmierereien wurden am Mittwochmorgen 23.02. festgestellt. Die Tatzeit kann bis zum Vorabend (22.02.), 22 Uhr zurückliegen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können. Telefon: 06252 / 706-0.

Ladendiebin zahlt Geldstrafe

Viernheim (ots) – Eine 37-Jährige aus Weinheim wurde am Dienstagmittag 22.02. in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße von einer Ladendetektivin dabei beobachtet, wie sie Kinderkleidung, Modeschmuck und eine Damenhandtasche, ohne zu bezahlen aus dem Laden schmuggeln wollte.

Die verständigte Polizeistreife stellte bei der Überprüfung der Frau zudem fest, dass sie wegen einer ausstehenden Geldstrafe mit einem Haftbefehl gesucht wird. Eine Einlieferung ins Gefängnis konnte die 37-Jährige mit der Zahlung von rund 130 Euro umgehen. Die Anzeige wegen Ladendiebstahls hingegen nicht.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Schmuck bei Einbruch entwendet

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hirschbachstraße entwendeten bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (22.2.) unter anderem Schmuck. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen 14.30 und 18.30 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute.

Sie entwendeten diverse Schmuckstücke, wie Ketten und Uhren, und eine Handtasche. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Münster (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstag (22.2.) und Mittwoch (23.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Anwendung von Gewalt an der Terrassentür ins Wohnhaus.

Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke und Bargeld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Odenwaldkreis

Unter Einfluss von Alkohol andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Brombachtal (ots) – Am Dienstag 22.02.2022 gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Odenwald mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Brombachtal. Hierbei geriet diese laut Zeugenangaben mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei stand die verantwortliche Fahrerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die 37-Jährige muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Diesbezüglich bittet die Polizei in Erbach um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen, die ebenfalls den Tathergang beobachtet haben. Diese setzen sich bitte mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung.

