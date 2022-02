Die Lügen der BRD – Gasabkommen mit Russland vor dem Scheitern

Wie wir am heutigen Tag, dem 22.02.2022, aus Kreisen der Energiehändlerszene Europas in Erfahrung bringen konnten, wertet die russische Seite die Nichtinbetriebnahme der North-Stream 2 Pipeline als Vertragsbruch. Denn zwischen der Gazprom und den westlichen Energiehändlern wurden bindende Verträge abgeschlossen. In diese Verträge ist auch die Bundesregierung eingebunden.

Putin hat Fakten geschaffen

Knapp 8 Jahre hat die Führung in Kiew gegen die Separatisten gekämpft. Es wurden keine Renten mehr gezahlt. Marodierende Banden zerstörten wichtige Infrastruktur und brachten die Gegner des Regimes in Kiew um.

Weder an das Minsker Abkommen, noch an kleinste Abmachungen, hat sich die ukrainische Führung gehalten. Der Kreml war bis zum Schluß gesprächsbereit.

Nun reichte es den Russen im Kreml und der Duma. Mit der Anerkenung der beiden Volksrepubliken Donezk und Luhansk, wurde das Abschlachten und Zerstören in der Ostukraine beendet. Das Unrechtsregime in Kiew wird sich nun alle weiteren Provokationen und Panzereinsätze gut überlegen müssen.

Die Bundesregierung als Handlanger der Kriegstreiber

Es wird immer deutlicher. Niemand, auch nicht Olaf Scholz, störte sich an dem Zündeln der Kiewer US-Marionetten. Im Gegenteil, die deutsche Regierung lässt gemeinsam mit den USA und den Hintermännern aus England, hetzen und lügen, wie noch nie in diesem Land.

Das Geldsystem geht zu Ende

Wir haben es immer wieder geschrieben und gesagt: Das Ende des angelsächsischen Geldsystems naht. Damit ist der Dollar und der Euro bald Geschichte. Die nackte Angst treibt nun die Kriegspolitiker in den Wahnsinn und bringt sie dazu völlig irrational und ohne jeglichen Bezug zur Realität zu handeln.

Der wichtigste Brief Deutschlands

Alexei Miller, der Chef des russischen Gazprom Konzerns, wird nun, so die Information aus gut unterichteten Quellen, Herrn Scholz am Mittwoch, 23. Februar ein Schreiben übermitteln. Er fordert ihn darin auf Stellung zu beziehen.

Der Chef der Gazprom will wissen, ob die vollständige vertragliche Abnahme russischen Erdgases nach wie vor im Interesse der Bundesregierung, und der westlichen Handelspartner ist.

Ein Scheitern droht

Sollten diese Verträge nicht eingehalten werden, behält sich Gazprom vor, alle für Deutschland bisher vorgehaltenen Gasmengen nach Fernost zu verkaufen. Damit droht schwerer wirtschaflicher Schaden für die gesamte deutsche Industrie, die verarbeitende Lebensmittelindustrie, Hotel und Gastronomie, sowie den privaten Sektor bspw. für Heiz-und Kochzwecke.

Sollte es zu dem absichtlichen Herbeiführen der Ausserkraftsetzung dieser Energieversorgungsverträge seitens der Bundesregierung kommen, ist dies nicht, wie die Lügen der systemtreuen Presse der BRD verkünden werden, den bösen Russen anzudichten. Es ist vielmehr eine eigenständige Entscheidung der Bundesregierung.

Diese ist nach wie vor ein Besatzungskonstrukt des 2. Weltkrieges. Sie vertritt primär die Interessen des westlichen, Industrie- und Bankensystems.

Alle Menschen werden sehen, ob Olaf Scholz seinem Eid folgt und Schaden vom Deutschen Volk abwehrt, oder ob er sich endgültig zur Marionette des senilen Biden und seiner Hintermänner machen wird.

Wann stellt die deutsche Industrie die Systemfrage?

Es ist an der Zeit, dass auch die deutsche Industrie die Systemfrage stellt. Denn freie souveräne wirtschaftliche Entscheidungen sind unter Berücksichtigung dieser Parameter und Abhängigkeiten nicht zu treffen.

Die Schädigung der deutschen Volkswirtschaft wird durch einen solchen Schritt in den nächsten Tagen sehr umfangreich sein und schweren wirtschaftlichen, aber auch sozialen Schaden in unserem Land verursachen.

Der einzig sinnvolle Weg in die Zukunft bedeutet, dass die BRD-Besatzungs-Verwaltung friedlich beendet wird und damit der Weg für das Deutsche Reich frei ist.

Die BRD ist der Schluss-Stein – Das Deutsche Reich ist unser Schlüssel für die Zukunft.

