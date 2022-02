Neustadt: Unterführung am Saalbau mit buntem Licht und fröhlichen Tönen

Neustadt an der Weinstraße – Seit Anfang August 2021 war die Unterführung zwischen Saalbau und Hetzelplatz wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Vorgesehen waren etwa zwölf Wochen gesperrt ist. Am heutigen Dienstag, 22.02.2022, 29 Wochen seit Arbeitsbeginn, wurde die Unterführung von Baudezernent Bernhard Adams feierlich eröffnet.

Im Rahmen der Sanierung erhielt die Edelstahldecke eine moderne Licht- und Klanginstallation, die künftig sowohl visuell als auch akustisch eine Besonderheit in Neustadt an der Weinstraße darstellen wird, so die Stadtverwaltung.

„Das Licht in der Unterführungsdecke lässt sich farblich an jahreszeitliche Feste, zum Beispiel Rosa zur Mandelblütenzeit, Veranstaltungen oder Aktionen anpassen. Der Licht effekt in der Decke begleitet als transparent beleuchteter Himmel die Passanten durch die Unterführung. Die vorhandenen Wandbilder wurden neu erhellt. Die Bodenfläche ist nun gut sichtbar. Fröhliche Musik, Vogelgezwitscher und Naturgeräusche am Tag und sphärische Musik am Abend sorgen für eine angenehme Atmosphäre.“

In Kürze, so die Stadtverwaltung, sollen die Treppenabgänge zusätzlich eine neue Gestaltung erhalten. Dabei wird das Thema Demokratie im Fokus stehen.

Fertigstellung verzögert

Aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten und Krankheitsfällen bei der beauftragten Firma hat sich die Fertigstellung verzögert. 200.000 Euro hat die Sanierung der Unterführung gekostet.

Die Beleuchtung in LED-Technik ist stromsparender. Statt 1200 Watt werden nur 750 Watt verbraucht. Wenn niemand die Unterführung läuft, sind es nur 300 Watt. Die Stadtverwaltung erhofft sich somit einen Stromspareffekt über die Jahre, so Bernhard Adams.

Bis zum zweiten Bauabschnitt (Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes) bleiben der bestehende Bodenbelag und die Wände erhalten.

