Mit falschen 10-Euro-Scheinen bezahlt

Speyer (ots) – Mit zwei falschen 10-Euro-Scheinen bezahlte am Sonntag 20.02.2022 gegen 19:00 Uhr ein Mann in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Nachdem der Kunde Alkoholika im Wert von 18,37 Euro bezahlte, auf sein Wechselgeld verzichtete und die Tankstelle verließ, fielen einem Mitarbeiter Fälschungsmerkmale auf.

Die falschen 10er wurden durch die Polizei schergestellt und Ermittlungen wegen Inverkehrbringen von Falschgeld eingeleitet.

Die Polizei rät:

Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei.

Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Ruhestörung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Speyer (ots) – Die Ruhe der Anwohner gestört haben am Montag 21.02.2022 gegen 22:30 Uhr mehrere Jugendliche, die sich auf der Alla-Hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße aufhielten. Als eine Polizeistreife die 4 Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren kontrollierte, fanden sie bei einem 15-Jährigen ein Springmesser.

Die Beamten stellten das Messer sicher und gaben den Jungen in die Obhut seines Vaters. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

12.000 Euro Sachschaden infolge Vorfahrtsmissachtung

Speyer (ots) – Weil ein 27-Jähriger die Vorfahrt missachtete kam es am Montag gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem PKW auf der Paul-Egell-Straße aus Richtung Landauer Straße unterwegs, als er den PKW einer 48-Jährigen übersah, die von rechts aus dem Closweg und nach rechts in die Paul-Egell-Straße abbiegen wollte. Infolge der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von schätzungsweise 12.000 Euro.

Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Polizei

Speyer (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag 21.02.2022 gegen 17:45 Uhr in der Schützenstraße nachdem eine PKW-Fahrerin abbremste, um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Rollerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem PKW der 65-Jährigen auf. Infolge der Kollision kam er zu Fall und verletzte sich leicht.

Als die Polizei gerufen wurde, flüchtete der junge Mann zu Fuß ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dank der Zusammenarbeit mit einem Zeugen gelang es einer Polizeistreife den flüchtigen Unfallbeteiligten zu stellen.

Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Der junge Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Roller auf den Vater des 23-Jährigen zugelassen ist, muss sich auch dieser strafrechtlich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Baustellencontainer aufgebrochen

Speyer (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum von Sonntag, 10:00 Uhr bis Montag, 06:50 Uhr mehrere Container eine Baustelle in der Hafenstraße auf und entwendeten Werkzeug. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hafenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.