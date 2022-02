Mehrere Einbrüche in Apotheken

Wörth/Neupotz/Kandel/Landau (ots) – In der Nacht zum Dienstag 22.02.2022 wurden insgesamt 5 Apotheken im Dienstgebiet der Polizeidirektion Landau durch bislang unbekannte Täter angegangen. Um 00:45 Uhr wurde in eine Apotheke in der Max-Planck-Straße in Landau eingebrochen. Die Täter gingen mehrere Räumlichkeiten an, bevor sie das Gebäude ohne Beute verließen.

Der nächste Einbruch wurde gegen 03:00 Uhr in Neupotz gemeldet. Dort war eine Apotheke in der Hauptstraße das Ziel. In diesem Fall erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro.

Nach Bekanntwerden des zweiten Einbruchs wurden alle Apotheken im Dienstgebiet der PD Landau bestreift und überprüft. Bei dieser Überprüfung wurden 3 weitere Apotheken festgestellt, die Aufbruchsspuren aufwiesen. Neben einer Apotheke im Südring in Landau, wurden Gebäude in der Ottstraße in Wörth und der Hauptstraße in Kandel angegangen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde in diesen Fällen nichts entwendet.

Bislang liegen der Polizei nur vage Täterhinweise vor. Laut Zeugenberichten wurde ein dunkler Kleinwagen beim Verlassen einer der genannten Örtlichkeit beobachtet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl geklärt

Lustadt (ots) – Bereits am 06.01.2022 stelle ein 14-Jähriger sein Fahrrad unverschlossen vor einem Supermarkt in Lustadt ab. Diesen kurzen Moment nutzte damals ein dreister Dieb und fuhr mit dem Fahrrad davon. Gestern verständigte der junge Mann die Polizei, weil er in Lustadt einen fremden Mann auf seinem entwendeten Fahrrad gesehen habe.

In der Unteren Hauptstraße konnten die Beamten das entwendete Fahrrad und den dazugehörigen 20-jährigen Dieb antreffen. Der 14-Jährige hat durch seinen Anruf bei der Polizei nicht nur den Diebstahl geklärt, sondern auch sein Fahrrad zurückbekommen.

PKW beschädigt und geflüchtet

Germersheim (ots) – Am Montag 21.02.22 zwischen 08.30-17.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Tournuser Platz ein Ford Puma beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte beim Ausparken bzw. Vorbeifahren den abgestellten Pkw auf der Fahrerseite und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim/Lingenfeld/Kuhardt (ots) – Am Dienstagmorgen 22.02.2022 führten Germersheimer Polizisten insgesamt 3 Lasermessungen durch. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen kam es in der Rülzheimer Straße in Kuhardt zu insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstößen. Der “Spitzenreiter” wurde mit 53 km/H gemessen. Danach wurde der Verkehr in der Germersheimer Straße in Lingenfeld überwacht.

Hier hielten sich insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer nicht an die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Zuletzt wurde die Kontrolle in der Straße “Am Unkenfunk” in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt 6 Autofahrer zu schnell. Weiter wurden bei den Kontrollen an 2 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.