Paar ohne Fahrerlaubnis und mit 4,6 Promille unterwegs

Kirrweiler (ots) – Am Dienstag 22.02.2022 gegen 09:45 Uhr wurde durch Zeugen ein auffällig fahrender Pkw in Kirrweiler in Richtung Bahnhof gemeldet. Der besagte Pkw konnte kurz darauf vor der Halteranschrift festgestellt werden. Bei der vor Ort angetroffenen Fahrzeugführerin konnte starker Atemalkohol wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin 4,6 Promille. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass die Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihr Lebensgefährte, welcher ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse B ist, den Pkw zuvor ebenso führte. Gegen beide Beteiligte wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis einleitet. Des Weiteren wurde gegen die Beschuldigte eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss erfasst.