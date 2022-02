10 Jahre ohne Führerschein – Anzeige

Grasellenbach (ots) – Rund 10 Jahre ist es her, dass ein 46-jähriger Mann seinen Führerschein abgeben musste. Das Autofahren hat er offensichtlich dennoch nicht aufgegeben. So kam es, dass er am Dienstagmorgen 22.02.2022 von einer Polizeistreife im Gaßbacher Weg, im Ortsteil Hammelbach, angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach erstatteten Anzeige und stellten den Autoschlüssel sicher.

Zigarettenautomat in der Blumenstraße aufgebrochen

Mörlenbach (ots) – Am Montagmorgen 21.02.2022 wurde in der Blumenstraße, unweit der Landesstraße 3120 ein aufgebrochener Zigarettenautomat vorgefunden. Die Tatzeit könnte nach Einschätzung der Polizei bis zum Wochenende zurückliegen. Neben den einsortierten Zigaretten fehlt auch das eingeworfene Geld. Der Gesamtschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Die Ermittler gehen von einer Tätergruppierung aus, die in den letzten Tagen und Wochen Automaten, insbesondere in Ortschaften an der Bundesstraße 460, angegangen sind. Die besonders gesicherten Behältnisse wurden auf ähnliche Art und Weise geknackt.

Für die weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 41 in Bensheim zuständig. Es werden dringend Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Spendengeld und Wein aus Gemeindehaus gestohlen

Heppenheim (ots) – Kriminelle sind zwischen Montagnachmittag 21.02.2022 um 17 Uhr und Dienstagmorgen 22.02.2022 um 05.45 Uhr in das Gemeindehaus der evangelischen Christusgemeinde in der Theodor-Storm-Straße eingebrochen. Die Täter nahmen etwa 300 Euro Spendengeld und eine Flasche Rotwein mit. Für den Einbruch wurde die Tür des Gemeindehauses gewaltsam geöffnet.

Die Kripo (K 21/ 22) hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden auch die zurückliegenden Fälle mit Kirchenbezug berücksichtigt. Hinweise, auch zu dem aktuellen Fall, werden unter der Rufnummer 06252-706-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Diebesduo – Parfum im Wert von rund 800 €

Darmstadt (ots) – Zwei 17 und 23 Jahre alte Ladendiebe werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Montagabend 21.2. zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die beiden jungen Männer hatten gegen 17.45 Uhr in einem Geschäft in der Elisabethenstraße ihr Unwesen getrieben und den Versuch unternommen, mehrerer Parfums im Wert von rund 800 Euro mitgehen zu lassen.

Ihr kriminelles Vorgehen konnte von dem Ladendetektiv beobachtet und vereitelt werden. Der beherzte Mann hielt das Duo bis zum Eintreffe der Polizei fest. Diese nahmen beide Tatverdächtige mit zur Wache. Dort erfolgte neben der Anzeigenerstattung auch die Sicherstellung eines augenscheinlich für den Diebstahl präparierten Rucksacks.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des besonders schweren und mutmaßlich gemeinschaftlich begangenen Diebstahls ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Festgenommenen wieder entlassen.

Auf der Flucht festgenommen – 29-jähriger nach Einbruch in Haft

Darmstadt (ots) – Wegen Einbruch in ein Bürogebäude in der Rheinstraße, nahm eine Polizeistreife am frühen Samstagmorgen (19.2.) einen 29-Jährigen bei seiner Flucht fest. Gegen 05 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst des Gebäudes die Polizei und teilte mit, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde und sich nun offenbar mehrere Personen in den Büroräumen aufhalten sollen.

Sofort begaben sich mehrere Einsatzkräfte zum Tatort. Hierbei stellte eine Streife auf der Anfahrt einen Mann fest, der offenbar flüchtete. Weil er auch beim Erkennen der Streife weiter an seinem Vorhaben festhielt, nahmen die Beamtinnen und Beamten zu Fuß die Spur auf und konnten den Flüchtigen schließlich festnehmen.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Ordnungshüter unter anderem eine Tankkarte, die nach derzeitigem Kenntnisstand aus dem Bürogebäude stammen dürfte, sicher. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, wurde der 29-Jährige bereits einige Tage zuvor bei einem versuchten Einbruch in ein Tankstellenhäuschen in Griesheim auf frischer Tat festgenommen.

Der Festgenommene wurde noch im Laufe des Samstags (19.2.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls schickte er den 29-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Fahrradkeller im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt derzeit im Zusammenhang mehrerer Kellereinbrüche, die den gemeinsamen Wohnkomplex der Stephanstraße und der Schöfferstraße betreffen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (18.2.) und Montag (21.2.) über die gemeinsame Tiefgarage der Wohnhäuser Zugang zu Kellerräumen verschafft und dort mindestens Parzellen aufgebrochen. Bislang ist bekannt, dass ein Fahrrad und ein E-Scooter sowie Zubehör eines Pedelecs entwendet wurden. Aktuell beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 2.000 Euro.

Ob die Täter darüber hinaus weitere Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Zur Klärung der Tat suchen die Beamten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben können.

Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Diebe haben es auf Baustellenfahrzeuge abgesehen

Darmstadt (ots) – Nach dem besonders schweren Diebstahl 2 großer Baustellenfahrzeuge, der sich in der Zeit zwischen Samstag (19.2.) und Montag (21.2.) in der Marburger Straße ereignete, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich die noch unbekannten Täter an diesem vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle verschafft und aus dieser sowohl einen Gabelstapler als auch ein sogenanntes “Flurförderfahrzeug” oder umgangssprachlich “Ameise” entwendet. Der Wert beider Fahrzeuge wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für den Abtransport der Beute dürften die Täter ein Transportmittel benutzt haben. Am frühen Montagmorgen war der Einbruchsdiebstahl entdeckt und die Polizei informiert worden, die umgehend ein Ermittlungsverfahren einleitete. In diesem Zusammenhang erhielten die Beamten im Verlauf des Montagabends von Zeugen den Hinweis, dass im Wendehammer der Bornstraße offenbar ein Gabelstapler zurückgelassen wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei um das entwendete Fahrzeug aus der Lagerhalle handeln. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Diese schließen auch die Prüfung eines möglichen Tatzusammenhanges mit dem Einbruch in ein Bürogebäude im Schottener Weg mit ein. Hier hatten sich Kriminelle im ähnlich gelagerten Zeitraum, zwischen Freitag (18.2.) bis Montag (21.2.) über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und unter anderem Geld gestohlen. Bei ihrem Vorgehen verursachten sie zudem einen geschätzten Schaden von etwa 4500 Euro.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe beider Taten schließen die Ermittler einen Zusammenhang nicht aus. Vor diesem Hintergrund fragen die Beamten: Wer hat zur Tatzeit und in der Nähe der Tatorte, beziehungsweise dem Fundort des Gabelstaplers sachdienliche Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Nicht nur berauscht unterwegs

Pfungstadt (ots) – Nachdem eine Streife der Polizeistation Pfungstadt am Samstag (19.2.) einen 38-jährigen Fahrer in der Mühlstraße stoppte, stellte sich rasch heraus, dass der Angehaltene nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 12 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter den Fahrer eines schwarzen Fords. Rasch bemerkten sie, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Im Anschluss durchgeführte Tests reagierten positiv auf Drogen- und Alkoholeinfluss. Wie sich im Zuge der weiteren Maßnahmen herausstellte, war der 38-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte unter anderem mehrere Drogen bei sich.

Auch bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamtinnen und Beamten, mit Unterstützung eines Diensthundes, auf unter anderem Haschisch und Amphetamin. Insgesamt stellten sie über 80 Gramm Betäubungsmittel sicher.

Der 38-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil er zudem die notwendigen Papiere seines American Staffords der Streife nicht vorzeigen konnte, wurde der Hund im Anschluss in ein Tierheim gebracht. Der 38 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses und ohne Führerschein in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau

Zwei Männer mit Stichverletzungen – Polizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen wurde der Polizei am Montag 21.02.2022 gegen 13.30 Uhr im Hessenring gemeldet. Die Ordnungshüter trafen dort anschließend auf zwei 43- und 47-jährige Männer, die unter anderem Stichverletzungen im Bereich der Beine aufwiesen. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Ein Tatverdacht richtet sich derzeit unter anderem gegen einen 34-jährigen Mann aus dem Kreis Groß-Gerau. Hintergrund der Streitigkeiten könnten nach ersten Erkenntnissen geschäftliche Unstimmigkeiten untereinander sein. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Nächtliche Verkehrskontrolle im Rugbyring

Rüsselsheim (ots) – Eine Verkehrskontrolle führten Polizisten in der Nacht zum Dienstag 22.02.2022 zwischen 23-0.45 Uhr im Rugbyring durch.

Von 62, im Rahmen der hierbei durchgeführten Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit gemessenen Fahrzeugen, waren 8 Fahrer zu schnell unterwegs. Zweien von ihnen drohen nun zudem Fahrverbote, weil sie die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mehr als 40 “Sachen” überschritten.

Ein 35-jähriger Wagenlenker, der 18 km/h zu flott unterwegs war, konnte den Ordnungshütern keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen und räumte weiterhin den Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt ein. In seinem Fahrzeug fand die Polizei unter anderem mehrere Gramm Haschisch. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 21.02., ca. 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Okrifteler Straße in Walldorf ereignet hat. Dabei beschädigte die Fahrerin eines weißen Pkw BMW einen geparkten weißen Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

10 Keller aufgebrochen – Fahrräder im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Montag 21.02.2022 kam es in Kellerverschlägen von Mehrfamilienhäusern in der Geschwister-Reiß-Straße, der Hugenottenstraße und im Alpenring zu insgesamt 10 Einbrüchen. Abgesehen hatten es die Unbekannten hierbei offenbar auf Fahrräder.

Die Kriminellen erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei E-Bikes, ein Mountainbike und einen E-Scooter. Zudem wurde ein weiteres aus einem Keller erbeutetes Fahrrad beschädigt in einem angrenzenden Feld aufgefunden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Hochsitz abgebrannt – Wer kann Hinweise geben?

Breuberg (ots) – Ein Holzhochsitz im Breuberger Waldgebiet wurde zwischen letzten Donnerstag (17.02.) und Sonntag (20.02.) offensichtlich angezündet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Hochsitz am Waldweg, gegenüber dem “Auerbrunnen” brannte komplett ab. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 953-0 an die Kripo (K 10) in Erbach.

Einbruch gescheitert

Erbach (ots) – Eine gut gesicherte Tür hat in der Nacht zum Dienstag (21.-22.02.) geholfen, einen Einbruch in ein Optikergeschäft zu verhindern. Die Täter versuchten mehrfach die Geschäftstür in der Werner-von-Siemens-Straße aufzubrechen. Erfolglos gaben sie letztendlich auf und suchten das Weite. An der Tür selbst entstand ein geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch führt das Kommissariat 21/ 22. Wer Beobachtungen oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 06062/953-0.

Diebe am Gesundheitszentrum

Erbach (ots) – Im noch nicht fertiggestellten Anbau des Gesundheitszentrums in der Albert-Schweitzer-Straße, haben Diebe am letzten Wochenende (19. – 21.02.) eine Vielzahl elektronischer Werkzeuge im geschätzten Wert von 20.000 Euro gestohlen. Für die Tat wurden verschlossene Türe aufgebrochen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft auf Zeugen, die am Wochenende Personen und Fahrzeuge im Baustellenbereich gesehen haben. Hinweise bitte auch unter Tel. 06062/953-0 melden.

Südhessen

Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Südhessen (ots) – Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Südhessen an den “tollen Tagen” für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten: Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge.

Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen.

Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Die Polizei empfiehlt in der “Fünften Jahreszeit” auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen umzusteigen, um so unbeschwert feiern zu können.

