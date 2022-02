Zoff vorm Schwimmbad – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Am Mittwoch 16.02.2022 gab es zwischen 15.55-16.15 Uhr Zoff auf dem Parkplatz vor dem Aquamar. Nach bisherigem Wissen verlagerte sich ein Zwist von drinnen nach draußen. Zwei Männer, denen ein Mitarbeiter des Bades den Zugang zum Aquamar aus Gründen der geltenden Corona-Regeln verwehrte, wollten dies nicht hinnehmen. Sie verhielten sich uneinsichtig und aggressiv und verließen das Bad erst nach wiederholter Aufforderung.

Draußen ging es dann mit bedrohlichen Haltungen und Gestiken weiter. Erst als man die Polizei verständigte flüchteten sie. Aufgrund erster Ermittlungen steht mittlerweile fest, dass es namentlich noch unbekannte Zeugen vor dem Schwimmbad gab. Die Polizei erhofft sich durch die Zeugen weitere Hinweise und eine Beschreibung des Geschehens und bittet diese, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Schwarzer Opel Meriva beschädigt

Zur Unfallzeit am Samstag, 12.Februar, zwischen 10.30 und 12.10 Uhr, parkte der schwarze Opel Meriva am Fahrbahnrand der Kreisstraße 111 am Abzweig des Feldwegs nach Bad Endbach Wommelshausen. Als die Fahrerin zurückkehrte sah sie den frischen Frontschaden u.a. mit einem gebrochenen Kühlergrill. Der Schaden am Opel ist 4-stellig.

Als verursachendes Fahrzeug schließt die Polizei weder ein vier- noch ein zweirädriges Fahrzeug aus. Weitere Hinweise auf ein verursachendes Auto ergaben sich allerdings nicht. Bislang meldeten sich noch keine Unfallzeugen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Kollision mit der Straßenlaterne

Die blauen Farbspuren und die Spuren einer Zwillingsbereifung deuten darauf hin, dass ein Lastwagen oder Bus, zumindest aber ein großes Fahrzeug mit Zwillingsbereifung auf zumindest einer Achse, gegen die sechs Meter hohe Straßenlaterne prallte.

Der Unfall auf der Bundesstraße 453 zwischen Holzhausen und Runzhausen passierte vor Montag, 21. Februar, 13 Uhr. An der Laterne war noch ein Verkehrsschild mit angebracht. Der Schaden durch die Kollision war groß und erforderte aus Sicherheitsgründen eine sofortige Demontage.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise auf ein seit Sonntag frisch unfallbeschädigtes große, blaues Fahrzeug, eventuell Lastwagen oder Bus geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Auffahrunfall auf der B 453 – Polizei Biedenkopf sucht Sattelzugfahrer

Im Zusammenhang mit einem Auffahrunfall auf der B 453 zwischen Runzhausen und Dautphe sucht die Polizei den Fahrer eines Sattelzuges mit blauer Zugmaschine und gelbem Auflieger mit dunklem seitlichen Schriftzug. Der Unfall war am Dienstag, 22. Februar, um 04.35 Uhr. Der Sattelzug war unterwegs von Dautphe nach Runzhausen. Ihm kamen auf der Steigung zwischen den Serpentinen und dem Abzweig nach Holzhausen ein schwarzer Audi, ein blauer Ford Kombi und ein grauer VW Golf entgegen.

Der Audi bremste wegen des Lastwagens bis zum Stillstand ab. Der Fordfahrer blieb ebenfalls rechtzeitig stehen. Der Golffahrer fuhr schließlich auf und schob dabei den Ford noch auf den Audi. Alle drei Autofahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den drei Pkw liegt bei fast 10.000 Euro.

Der Lastwagenfahrer hielt nach Angaben der Unfallbeteiligten noch kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 zu melden.

Einbrüche

Einbruch in Paketverteilungszentrum

Dautphetal (ots) – Zwischen 16 Uhr am Samstag und 07.40 Uhr am Montag, 21. Februar, drangen Einbrecher in der Pützwiese in ein Paketverteilungszentrum ein. Im Inneren brachen der oder die Täter Rollcontainer auf und öffneten mehrere Pakete. Bislang steht nicht fest ob und was an bzw. aus den Paketen fehlt.

Wer hat in der Pützwiese Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? “Scheuen Sie sich nicht, jede ungewöhnliche Beobachtung zu melden. Die Kripo wird die Hinweise überprüfen und abklären, ob es eine Verbindung mit der Tat gibt oder eben nicht. Lieber einen Hinweis zu viel melden, als einen zu wenig!” Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbruch in Lagerhaus

Obereisenhausen (ots) – Aus dem Lager einer Firma in der Talstraße stahlen Einbrecher Kabel und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch war zwischen 10 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag, 21. Februar. Der oder die Täter drangen durch die aufgebrochene Eingangstür in das Lagerhaus ein. Die Beute rafften sie im Lager, einem Firmenlaster und von der Freifläche vor dem Gebäude zusammen.

Die Kripo vermutet ein Verladen in ein entsprechendes Transportfahrzeug und bittet um Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen. Wer hat von Sonntag auf Montag Personen und oder Fahrzeuge rund um das Firmengelände am Anfang der Talstraße gesehen? Wem sind Verladetätigkeiten aufgefallen? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Zu schnell unterwegs – Fahrer unter Drogeneinfluss

Der Pkw fiel durch die augenscheinlich deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf, sodass sich die Streife der Polizei entschloss, das Auto anzuhalten. Ein Drogentest bestätigte schließlich den Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln mit einer positiven Reaktion auf Amphetamine. Konfrontiert mit dem Ergebnis räumte der 46 Jahre alte Fahrer den Konsum ein.

Die Polizei stellte bei ihm im Auto letztlich noch weitere fast 10 Gramm Amphetamine sicher. Die Autofahrt endete mit der Kontrolle in der Herrenwaldstraße am Montagabend (21. Februar) um 23.40 Uhr. Die Polizeistation durfte der im Schwalm-Eder-Kreis lebende Mann nach der veranlassten Blutprobe verlassen.

Marburg – Positiver Drogentest

Die Polizei Marburg stoppte am Montag, 21. Februar, um 12.25 Uhr, auf der Goßfeldener Straße einen Mercedes und überprüfte den Autofahrer. Es ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte dann auf gleich vier Stoffe positiv, woraufhin der über 40-Jährige einen Konsum am Vorabend einräumte. Die Polizei beendete auch in diesem Fall die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Biedenkopf – Spiegelschaden am Audi – Zeugen gesucht

Ein auf dem Boden liegendes Spiegelgehäuse, der umgeklappte Spiegel, ein beschädigtes Spiegelglas und fehlende Hinweise auf eine Kollision, deuten auf eine mutwillige Sachbeschädigung hin. Der betroffene weiße Audi A 3 parkte zur Tatzeit am Montag, 21. Februar, zwischen 20 und 21.40 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Lahntalschule in der Straße Am Freibad. Als der Fahrer zu seinem Auto kam, hört er vom Parkplatz gegenüber den Schienen, dem Parkplatz der Berufsschule die wohl deutlich an ihn gerichtete verbal aggressive Titulierung als “Scheiß Audifahrer”.

Der Betroffene sah nur noch 2 schlanke, mindestens 1,75 Meter große und dunkel gekleidete Personen zur Straße weggehen. Die Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos.

Wer war zwischen 20-22 Uhr an den Parkplätzen der Lahntal- und/oder Berufsschule, hat dort die beiden beschriebenen Personen ebenfalls gesehen und kann Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau – Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz

Am Montag 21.02.2022 um 07.45 Uhr, stellte die Fahrerin ihren schwarzen Ford Kuga auf dem Schotterparkplatz in der unteren Lahnstraße ab. Als sie um 12 Uhr zurückkehrte, stellte sie auf der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden fest. Der hintere Kotflügel war zerkratzt und gerissen.

Am Auto befand sich keine Nachricht, die Polizei erhielt keine Unfallmeldung und Zeugen sind bisher nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht am Klinikum – silberner Mazda 2 angefahren

Der Schaden an dem silbernen Mazda 2 mit FB-Kennzeichen ist auf der linken Seite und beträgt mehrere Hundert Euro. Das Auto stand zur Unfallzeit am Freitag, 18. Februar, zwischen 08.05 und 10.15 Uhr auf einem der nicht überdachten Parkdecks in der Baldinger Straße. An dem großflächigen Streifschaden des silbernen Autos sicherte die Polizei eine rötliche Fremdfarbe.

Wo also steht seit dem Freitag ein rotes oder rötliches Auto mit einem frischen Unfallschaden und möglicherweise silberner Farbspuren? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schaden an CLK Mercedes in der Heinrich-Heine-Straße

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen 08 Uhr am Dienstag, 08. Februar und 20 Uhr am Donnerstag, 17. Februar in der Heinrich-Heine-Straße ereignete. Während dieser Zeit stand der hinten rechts beschädigte schwarze CLK Mercedes vorwärts eingeparkt in einer der angeordneten Parkbuchten vor dem Haus Nr. 1. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Unfallfluchtermittler von einer Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver aus.

Wer hat ein “enges” Manöver beobachtet, bei dem es eben zur Berührung des Mercedes gekommen sein könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar – Flucht im “Alten Dorf” – Hoher Schaden an weißem BMW-Kombi

Der bei einer Unfallflucht beschädigte weiße BMW Kombi parkte entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand vor dem Anwesen Altes Dorf 26. Der Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro ist auf der Beifahrerseite. Beide Türen und der Schweller sind betroffen. Der Unfall, dessen Hergang derzeit nicht feststeht, war zwischen 16 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr am folgenden Montag, 21. Februar.

“Bei der Höhe des Sachadens verlief die Kollision sicherlich nicht geräuschlos und auch am verursachenden Fahrzeug dürfte ein entsprechender Schaden entstanden sein. Von daher hofft die Polizei auf Zeugen und entsprechende Hinweise” Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Momberg – Verkehrsschild umgefahren – Polizei sucht beschädigten Golf 7

Aufgrund bisheriger Ermittlungen bittet die Polizei Stadtallendorf um Hinweise zu einem seit Sonntag, 20. Februar beschädigten VW Golf 7. Der Schaden dürfte an der Front sein. Der gesuchte Pkw kam auf der Wieraer Straße auf dem Weg von Wiera nach Momberg nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Der Unfall war in der Nacht zum Sonntag, 20. Februar zwischen 19 und 07.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen